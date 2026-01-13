L’ACI présentera ses prévisions du marché de l’habitation pour 2026

OTTAWA, Ontario, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) tiendra une conférence de presse pour présenter ses prévisions du marché de l’habitation pour 2026 et une perspective nationale d’un marché qui continue à s’adapter à l’évolution du paysage économique.

Les prévisions porteront sur les principaux facteurs d’influence, notamment l’abordabilité, les conditions d’emprunt, les pressions démographiques et l’offre de logements, ainsi que sur les variables politiques susceptibles d’influencer la confiance sur le marché.

L’ACI présentera une analyse complète des tendances actuelles du marché et formulera des recommandations visant à s’attaquer aux défis liés au logement et à favoriser un écosystème de logement plus sain.

Les médias sont invités à assister à la conférence de presse :

Date : Le 15 janvier 2026

Heure : 10 h (HE)

Lieu : Colline du Parlement, édifice de l’Ouest, pièce 135-B

Un lien virtuel sera mis à la disposition des journalistes qui souhaitent s’y joindre.

Présentateurs :

Janice Myers, chef de la direction, L’Association canadienne de l’immobilier

Valérie Paquin, présidente, L’Association canadienne de l’immobilier

Shaun Cathcart, directeur et économiste principal, Données sur l’habitation et analyse du marché, L’Association canadienne de l’immobilier





La participation à la partie questions-réponses de cette conférence se fait en personne ou par Zoom et est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec pressres2@parl.gc.ca pour obtenir un accès temporaire.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada. L’ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités du Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des vendeurs.

