OTC Markets Group 歡迎 Bora Pharmaceuticals Co. 進駐 OTCQX 市場

紐約, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX：OTCM) 是一間提供 12,000 種美國及國際證券交易的受規管市場營運商，該平台今天宣佈，頂尖的國際合約研發生產暨專業製藥公司 Bora Pharmaceuticals Co., Ltd. (TWSE: 6472; OTCQX: BORAY) 獲納入 OTCQX® Best Market 的合資格交易名單。

Bora Pharmaceuticals Co., Ltd. 已於 OTCQX 市場掛牌交易，股票代號為「BORAY」。 美國投資者可透過 www.otcmarkets.com 查閱其最新財務披露資訊和 Level 2 實時行情。

藉著於 OTCQX 市場交易，企業能以高效率、低成本拓展在美國資本市場的融資管道。對於已在合資格國際交易所上市的公司來說，簡化後的市場標準容許沿用本國市場申報機制，便可將資訊提供給美國的投資者。要符合 OTCQX 的上市資格，公司達到高水平的財務標準，遵循最佳的企業管治規範，並且證明公司遵守適用的證券法律。

OTC Markets Group 企業服務執行副總裁 Jason Paltrowitz 表示：「我們歡迎 Bora Pharmaceuticals 成為首間加入 OTCQX 市場的台灣發行商，並對此感到榮幸。此里程碑不僅提升了 Bora 在美國投資者間的知名度，也展現了 OTCQX 持續擴展的全球影響力，目前已支持 38 個國家或地區的發行商。無論是台灣的資本市場，還是希望接觸朝氣蓬勃新興市場的海外投資者來說，這都是極具意義的進展」。

Bora Group 主席 Bobby Sheng 透露：「今天是 Bora 全球發展歷程的一個重大里程碑，我們的股票透過美國 Level 1 ADR（即美國預託證券）計劃而開始在美國進行跨市場交易。此舉既可以拓展美國投資者的投資渠道，同時維持我們在台灣的主要上市地位，既提升股東的流動性，亦體現了 Bora 持續邁向蛻變為真正全球化企業的進程。這獲得了公司員工及全球一眾夥伴的支持和鼓勵，成為本公司長期策略方向的一環。憑藉穩健的資產負債表、嚴謹的資本配置和始終如一的股息政策，Bora 已發展為一家業務遍及台灣、美國和加拿大的全球製藥平台，超過 95% 的收入來自台灣以外逾 100 個市場。這次掛牌擴大公司在美國資本市場的參與，加上我們長久以來堅持的透明度，充分證明我們的信念：流動性、信任及創造長期價值必須並行，從而延續我們的策略」。

關於 Bora Pharmaceuticals Co., Ltd.

Bora Pharmaceuticals (TWSE: 6472; OTCQX: BORAY) 成立於 2007 年，是一家頂尖的製藥服務公司，秉承「為全球健康貢獻力量」的願景和目標，以「雙引擎」模式整合受託研究、開發與製造企業 (CDMO) 及商業專長，令製藥及生物科技夥伴具備完善的產品開發能力，加快產品上市速度並擴大供應規模，以滿足全球患者的需要。與此同時，公司積極拓展研發及銷售基礎設施，專注於小眾和罕見疾病市場，改善患者的生活質素。

Bora 透過投資於人才、基礎設施及生物製劑業務拓展，不斷革新營運模式並追求可持續增長。Bora 秉持「力求成功」的承諾，為製藥及 CDMO 行業樹立新標準。

欲了解更多資訊，請瀏覽：

https://www.bora-corp.com

https://www.boracdmo.com

關於 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一間提供 12,000 種美國和國際證券交易的受規管市場營運商。我們以數據為本的披露標準，奠定我們各個公開市場的基礎，包括 OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market、OTCID™ Basic Market 和 Pink Limited™ Market。我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATS) 提供重要的市場基礎設施，方便經紀交易商促成交易。我們的創新模式讓企業更有效率地成為美國金融市場的一分子。

OTC Link ATS、OTC Link ECN、OTC Link NQB 和 MOON ATS™ 均是受美國證券交易委員會 (SEC) 監管的另類交易系統，由 OTC Link LLC 營運，該公司是美國金融業監管局 (FINRA) 和 SEC 的註冊經紀交易商，亦是證券投資者保護公司 (SIPC) 的成員。欲進一步了解我們如何建立更全面、更高效率的市場，請瀏覽 www.otcmarkets.com 。