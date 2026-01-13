Véhicules électriques : des batteries en bonne santé, malgré l’essor de la recharge rapide

Les données de Geotab indiquent un taux moyen annuel de dégradation des batteries de véhicules électriques (VE) de 2,3 %, confirmant que les batteries modernes conservent de bonnes performances sur la durée.

PARIS, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données relatives à la performance des batteries de véhicules électriques (VE), publiées par Geotab , leader mondial des solutions de transport véhicules et équipements connectés, montrent que les batteries de VE modernes continuent d’afficher de solides performances tout au long de leur durée de vie, alors même que la recharge rapide se généralise.

Dans le cadre de l’actualisation de cette étude sur l’état des batteries de VE , Geotab a analysé des données réelles issues de plus de 22 700 véhicules électriques, parmi 21 marques et modèles, sur la base de plusieurs années de données télématiques agrégées. Cette nouvelle analyse révèle un taux moyen annuel de dégradation des batteries de 2,3 %, contre 1,8 % dans les résultats publiés par Geotab en 2024 .

Cette évolution reflète les changements observés dans l’usage des véhicules électriques, et notamment le recours croissant à la recharge rapide en courant continu à forte puissance. La durée de vie des VE est un sujet de préoccupation majeur, aussi bien pour les conducteurs particuliers que pour les gestionnaires de flottes professionnelles, en particulier à mesure que l’adoption des véhicules électriques s’accélère dans les entreprises et pour le secteur public. En comprenant la manière dont les batteries vieillissent en fonction des pratiques de recharge, des conditions climatiques et du niveau d’utilisation, les opérateurs peuvent mieux gérer et optimiser les performances de leurs véhicules électriques, mais aussi espérer préserver la santé des batteries et prendre des décisions plus éclairées en matière de déploiement de ces véhicules et de stratégie de recharge sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« La performance des batteries de VE reste solide, même lorsque les véhicules sont rechargés plus rapidement et utilisés de manière plus intensive », déclare Charlotte Argue, Senior Manager, Sustainable Mobility chez Geotab. « Nos dernières analyses montrent que les batteries conservent des performances satisfaisantes bien au-delà des cycles de remplacement généralement anticipés par les flottes. En revanche, les pratiques de recharge jouent désormais un rôle beaucoup plus important dans la vitesse de dégradation des batteries, offrant ainsi aux gestionnaires un véritable levier pour maîtriser les risques à long terme grâce à des stratégies de recharge adaptées. »

Mieux comprendre la dégradation des batteries de VE

La dégradation des batteries est un phénomène naturel qui entraîne, au fil du temps, une réduction de la quantité d’énergie qu’une batterie peut stocker.

L’état d’une batterie est mesuré par son state of health (SOH : état de santé). Les batteries débutent leur cycle de vie avec un SOH de 100 % et se dégradent progressivement. Par exemple, une batterie de 60 kWh fonctionnant à 80 % de SOH se comporte effectivement comme une batterie de 48 kWh.

Les données de Geotab montrent que, malgré des variations selon les modèles, les pratiques de recharge et les profils d’utilisation, la majorité des batteries de VE modernes restent parfaitement adaptées à leur usage bien au-delà des durées de détention et des cycles de remplacement habituellement observés dans les flottes.

L’importance de la puissance de recharge

L’analyse montre que la puissance de recharge constitue désormais le facteur opérationnel ayant le plus d’impact sur la santé des batteries de VE. Les véhicules recourant largement à la recharge rapide au-delà de 100 kW connaissent une dégradation plus rapide, avec des taux pouvant atteindre 3,0 % par an, contre environ 1,5 % pour les véhicules utilisant principalement la recharge en courant alternatif,ou avec des puissances plus faibles.

D’autres facteurs, comme le climat, présentent un impact indépendant plus limité. Les véhicules opérant dans des régions plus chaudes affichent ainsi une dégradation d’environ 0,4 % par an supérieure à celle observée dans des climats tempérés.

Des contraintes de recharge moins déterminantes qu’anticipé

Les données remettent également en question la nécessité d’appliquer des règles de recharge strictes au quotidien. Le fait d’utiliser la batterie sur une large plage de charge (en la faisant varier du niveau bas au niveau élevé) n’entraîne pas une usure plus rapide. La dégradation augmente surtout lorsque le véhicule reste longtemps et de manière répétée presque totalement chargé ou presque complètement déchargé.

Les véhicules les plus utilisés affichent une dégradation légèrement plus rapide, avec une hausse d’environ 0,8 % par an par rapport au groupe le moins sollicité. Ce compromis reste toutefois acceptable au regard des bénéfices opérationnels et économiques associés à une utilisation accrue des véhicules. Pour de nombreuses flottes, ces gains de productivité se traduisent directement par une réduction du coût par kilomètre sur l’ensemble de la durée de vie du véhicule.

« Pour les flottes, l’enjeu est avant tout de trouver le bon équilibre », ajoute Charlotte Argue. « Utiliser la puissance de recharge la plus faible possible tout en répondant aux exigences opérationnelles peut avoir un impact mesurable sur la santé des batteries à long terme, sans pour autant limiter la disponibilité des véhicules. »

L’importance des données sur la santé des batteries de VE

Disposer d’informations précises sur la performance des batteries, rendues possibles grâce à des données télématiques complètes, est essentiel pour tirer le meilleur parti des véhicules électriques. Les analyses issues des données télématiques, disponibles dans le rapport Geotab sur la santé des batteries de VE, permettent aux flottes de connaître la capacité réelle de leurs batteries, de comprendre leur rythme de dégradation et d’en maximiser la valeur tout au long de leur cycle de vie.

