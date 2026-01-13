Geotab stelt gerust: snelladen niet funest voor levensduur EV-batterijen

Amsterdam, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Een nieuw onderzoek naar de gezondheid van accu's van elektrische voertuigen (EV's) van Geotab , een wereldwijde leider op het gebied van oplossingen voor geconnecteerde voertuigen, toont aan dat moderne EV-accu's gedurende hun hele levensduur sterk blijven presteren, zelfs nu snelladen steeds gebruikelijker wordt.

Voor dit onderzoek werden de werkelijk gemeten gegevens over de gezondheid van accu's van meer dan 22.700 elektrische voertuigen van 21 merken en modellen geanalyseerd, op basis van meerdere jaren aan verzamelde telematicagegevens. De huidige analyse laat een gemiddelde jaarlijkse degradatie van de accu zien van 2,3 procent, vergeleken met 1,8 procent in het onderzoek dat Geotab uitvoerde in 2024 .

Snelladen heeft grootste impact

Uit de analyse blijkt dat het laadvermogen vandaag de grootste operationele invloed heeft op de gezondheid van EV-batterijen. Voertuigen waarvan vaker gekozen werd voor snelladen boven 100 kW vertoonden een snellere achteruitgang, gemiddeld tot drie procent per jaar. Bij voertuigen die voornamelijk laden met AC- of lager vermogen daalt de gezondheid van de batterij met ongeveer anderhalf procent per jaar.

Andere factoren, zoals het klimaat, hadden een beperkter effect. Van voertuigen die in warmere regio's werden gebruikt verliep de degradatie ongeveer 0,4 procent per jaar sneller dan voertuigen in gematigde klimaten.

Risico's beheersen met slimme laadstrategieën

De levensduur van EV’s is een punt van zorg voor zowel individuele bestuurders als wagenparkbeheerders, vooral nu het gebruik ervan in commerciële en publieke wagenparken in een stroomversnelling komt. Door inzicht te krijgen in hoe accu's verouderen onder verschillende laad-, klimaat- en gebruiksomstandigheden, kunnen beheerders de prestaties van EV's beter beheren, de gezondheid van de accu's beschermen en beter geïnformeerde beslissingen nemen over de inzet van voertuigen en de laadstrategie gedurende de levensduur van het voertuig.

“De gezondheid van EV-batterijen blijft goed, zelfs als voertuigen sneller worden opgeladen en intensiever worden ingezet”, aldus Charlotte Argue, Senior Manager, Sustainable Mobility bij Geotab. “Uit onze meest recente gegevens blijkt dat batterijen nog altijd veel langer meegaan dan de vervangingscycli die de meeste wagenparken plannen. Wat is veranderd, is dat het laadgedrag nu een veel grotere rol speelt in hoe snel batterijen verslijten. Maar die langetermijnrisico’s kunnen exploitanten beheersen door middel van slimme laadstrategieën.”

Strikte oplaadregels minder kritisch dan eerder werd aangenomen

De gegevens stellen ook de noodzaak van strikte dagelijkse oplaadbeperkingen ter discussie. Voertuigen waarbij regelmatig voor een groter laadbereik werd gekozen, vertoonden geen significant hogere degradatie, tenzij ze echt langdurig en heel frequent bijna volledig opgeladen of bijna leeg waren.

Ook voertuigen die intensiever en langer werden gebruikt, vertoonden een iets snellere degradatie, met een toename van ongeveer 0,8 procent per jaar in vergelijking met de groep die het minst werd gebruikt. Dat blijft een aanvaardbare afweging in verhouding tot de operationele en kostenvoordelen die worden behaald door voertuigen in gebruik te houden. Voor veel wagenparken vertaalt deze productiviteitswinst zich direct in lagere kosten per kilometer gedurende de levensduur van het voertuig.

“Voor wagenparken moet de focus liggen op evenwicht”, voegt Argue toe. “Kiezen voor het laagste laadvermogen dat nog altijd volstaat voor de operationele behoeften, kan een meetbaar verschil maken voor de gezondheid van de accu op lange termijn zonder de beschikbaarheid van voertuigen te beperken.”

Over de degradatie van EV-batterijen

Batterijdegradatie is een natuurlijk proces dat ervoor zorgt dat een batterij na verloop van tijd minder energie kan opslaan. De toestand van een batterij wordt gemeten als de gezondheidstoestand (SOH). Batterijen beginnen hun levensduur met een SOH van 100 procent en verslechteren geleidelijk. Een batterij van 60 kWh die werkt met een SOH van 80 procent bijvoorbeeld gedraagt zich in feite als een batterij van 48 kWh.

Uit de gegevens van Geotab blijkt dat, hoewel de degradatiesnelheid varieert per model, laadgedrag en gebruikspatronen, de meeste moderne EV-batterijen ruimschoots geschikt blijven voor hun doel, zelfs na de gebruikelijke levensduur en vervangingscyclus van wagenparken.

Let op de gegevens van EV-batterijen

Nauwkeurige informatie over de gezondheidstoestand, mogelijk gemaakt door uitgebreide telematicagegevens, is essentieel om mensen te helpen optimaal gebruik te maken van elektrische voertuigen. Telematicagegevens, die te vinden zijn in het EV Battery Health-rapport van Geotab , stellen wagenparken in staat om de werkelijke batterijcapaciteit van hun EV's en de degradatiesnelheid ervan te kennen, en de meeste waarde te halen uit hun levenscyclus.

