ZenaTech firma una oferta para adquirir una empresa de lavado a presión con múltiples ubicaciones en dos estados, ampliando sus capacidades de Drone como Servicio en un sector que crece al 17 % anual

VANCOUVER, Columbia Británica, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció que ha firmado una oferta para adquirir una empresa de lavado a presión con sede en Florida y múltiples ubicaciones en dos estados. La empresa cuenta con una trayectoria de 15 años atendiendo a clientes de los sectores comercial, gubernamental, industrial y de asociaciones de propietarios, ofreciendo servicios de lavado a presión para el mantenimiento y la preservación de fachadas y techos de edificios, instalaciones industriales, espacios públicos y estacionamientos.

"Ampliar nuestra presencia de Drone como Servicio en los servicios de lavado a presión en más ubicaciones y estados de EE. UU. abre oportunidades significativas para integrar nuestros drones en un sector que experimenta un crecimiento anual cercano al 17 %”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "El lavado a presión habilitado por drones hace que los servicios de limpieza sean más seguros, rápidos y asequibles al sustituir andamios y equipos de elevación por tecnología avanzada de drones, lo que permite cubrir con mayor facilidad superficies de edificios, techos y espacios públicos. Estamos transformando un servicio tradicional, intensivo en mano de obra, en un negocio de alto crecimiento impulsado por la tecnología, con mejores márgenes, mayor diferenciación y una ventaja clara a medida que aumentan los estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Creemos que nuestra estrategia de expansión basada en tecnología generará oportunidades adicionales de ingresos en otras regiones geográficas que dependen de servicios de lavado a presión".

El mercado global de lavado a presión con drones enmarca dentro de la categoría más amplia del segmento de servicios de limpieza con drones, que fue valorada en aproximadamente USD 4.36 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance USD 13.2 mil millones para 2030, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) cercana al 17 %, según el analista de mercado, Valuates Reports .

La plataforma Drone como Servicio de ZenaTech ofrece a clientes empresariales y gubernamentales acceso bajo demanda o por suscripción a servicios con drones más rápidos y de mayor calidad para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen levantamientos, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir empresas de servicios establecidas y rentables que actualmente utilizan procesos de baja tecnología y presentan un alto potencial para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global y multiservicio de ubicaciones DaaS, respaldada por clientes e ingresos existentes, diseñada para la integración de drones de próxima generación orientada a la velocidad, la precisión, el uso de datos y los beneficios en seguridad. La empresa continúa expandiendo su negocio global y su red de ubicaciones, así como la integración de drones y nuevos servicios.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y optimizar los procesos de inspección, monitoreo, mantenimiento, seguridad, cumplimiento normativo y levantamiento topográfico. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y con drones implementados en múltiples sectores comerciales, agrícolas y de defensa, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a generar eficiencias operativas excepcionales, mayor precisión, seguridad y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está ampliando su negocio global de DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una filial totalmente propiedad de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, ZenaDrone ha ampliado su especialización a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas sobre los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, como ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de expandir el negocio y sus operaciones, así como los riesgos asociados a su ejecución; expectativas sobre las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; riesgos regulatorios; publicidad desfavorable o percepción negativa por parte de los consumidores; dificultades para pronosticar tendencias de la industria; la capacidad de contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos comerciales esperados para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech de obtener fondos adicionales mediante la emisión de acciones o deuda; capital de inversión y participación de mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluida la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y cronograma de expansión); infracción de patentes; litigios; y leyes, regulaciones aplicables o enmiendas que puedan afectar el negocio de ZenaTech.