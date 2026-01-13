Aqua free startet mit „Shower2go“ in den B2C-Markt: Mobile Reisedusche für sicheres Duschen ohne Legionellen für unterwegs

Hamburg, 12.01.2025 – Aqua free, einer der führenden europäischen Anbieter für Trinkwasserhygiene, bringt mit der Shower2go eine mobile Reisedusche für Verbraucher auf den Markt. Das kompakte Reise-Duschset wurde für Hotels, Ferienwohnungen, Camping-Sanitäranlagen und Kreuzfahrtkabinen entwickelt und zielt darauf ab, das Risiko einer Ansteckung mit Legionellen beim Duschen zu vermeiden.



Der Hintergrund ist alarmierend: Eine Auswahl aktueller Meldungen dieses Jahres zeigt das Ausmaß der Gefahr:



• Österreich – Vorarlberg (Februar 2025): Seit Jahresbeginn wurden 41 Legionellose-Erkrankungen gemeldet; die Behörden prüfen mögliche Quellen in Haushalten und Kühltürmen. Später wurde die Häufung von Erkrankungen auf 43 Fälle beziffert.

• USA – New York City, Central Harlem (August 2025): Der Ausbruch wurde Ende August für beendet erklärt: 114 Fälle, 90 Hospitalisierungen, 7 Todesfälle; als Ursache wurden verunreinigte Kühltürme identifiziert.

• Frankreich – Port-sur-Saône, Haute-Saône (September 2025): 6 Fälle, 2 Todesfälle am Ort; Ermittlungen zur Quelle laufen. In Frankreich werden jährlich ca. 2000 Legionellosefälle gemeldet, von denen etwa 10 Prozent tödlich enden.

• Griechenland – Kreta (Juni 2025): Nach reiseassoziierten Erkrankungen intensivierten die Behörden die Kontrollen; Berichte nennen Legionellen-Nachweise in rund 50 Prozent der entnommenen Wasserproben in Unterkünften.



Legionellen vermehren sich in stagnierendem, lauwarmem Wasser und werden über Aerosole (z. B. beim Duschen) aufgenommen. Reisezeiten, wechselnde Belegung und unregelmäßige Nutzung von Wassersystemen erhöhen vielerorts das Risiko, und die genannten Fälle zeigen, dass Präventionsmaßnahmen beim Duschen auf Reisen sinnvoll sind.



Shower2go: Sicherer duschen auf Reisen – schnell montiert, sofort einsatzbereit

• Zuverlässiger Schutz beim Duschen: besonders relevant für ältere oder immungeschwächte Reisende sowie Raucher

• Einfache Handhabung: vorhandene Duschbrause abschrauben, Shower2go aufschrauben – werkzeuglos in Sekunden.

• Leicht & platzsparend: passt in jede Reisetasche; inkl. Dichtungsringen und Transportbehälter.

• Flexibel einsetzbar: Hotels, Ferienwohnungen, Camping-Sanitäranlagen, Schiffe.



B2C-Markteintritt von Aqua free



Mit der Shower2go überträgt Aqua free seine Erfahrung aus dem Medizin- und Industriegeschäft in den Verbrauchermarkt: Hygiene-Lösungen für Reise-Alltagssituationen – unkompliziert verfügbar und einfach anzuwenden.

Key Facts

• Produkt: Reisedusche Shower2go (Reiseset inkl. Dichtungsringen und Transportbehälter)

• Anwendung: Austausch 1:1 gegen vorhandene Duschbrause ohne jegliches Werkzeug

• Einsatzszenarien: Unterkünfte mit unklarer Wasserhygiene, saisonal genutzte Objekte

• Bestellung & Infos: über die Produktseite von Aqua free: Reisedusche Shower2go – legionellenfrei im Urlaub



Über Aqua free

Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen Maßstäbe für Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen.

Presse-Kontakt

Aqua free GmbH

Margaretha Gesler – European Head of Marketing & Communication

Tel.: +49 170 496 79 85 · E-Mail: m.gesler@aqua-free.com

