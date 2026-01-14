Plateforme de reconnaissance des employés : Accolad modernise les programmes de reconnaissance des années de service

QUEBEC CITY, 13 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’heure où les organisations peinent à attirer et à retenir leurs talents, la reconnaissance représente un pilier stratégique de la marque employeur. Depuis le 6 octobre 2025, la Loi 27 oblige aussi les employeurs de 20 personnes ou plus à se doter d’un programme visant la prévention des risques psychosociaux, dans lequel le manque de reconnaissance au travail est identifié comme un facteur de risque psychosocial. Dans ce contexte, mettre en place des gestes de reconnaissance au quotidien s’avère essentiel, mais peut constituer un défi de taille pour les grandes entreprises.

Les plateformes de reconnaissance des employés permettent d’automatiser et de personnaliser les programmes d’appréciation et de récompenses, renforçant ainsi la motivation et la fidélisation, en plus de contribuer au mieux-être des employés. Ces solutions sont aujourd’hui largement utilisées dans les grandes organisations afin de structurer et pérenniser les pratiques de reconnaissance.

Entreprise québécoise spécialisée en reconnaissance des employés, Accolad propose une solution moderne permettant d’automatiser et de personnaliser un programme de reconnaissance des années de service . Celle-ci offre aux employés la possibilité de choisir parmi une foule de cartes-cadeaux virtuelles et permet aux employeurs de célébrer chaque réussite, grande ou petite, grâce à ses outils à la fine pointe de la technologie.

Q&R : Tout savoir sur la reconnaissance des employés

Qu’est‑ce qu’une plateforme de reconnaissance des employés ?

Une plateforme de reconnaissance des employés est un outil numérique structurant utilisé par les organisations pour intégrer la reconnaissance au cœur de leurs pratiques de gestion. Concrètement, elle offre :

Reconnaissance sociale : mur d’équipe, messages de félicitations et reconnaissance entre pairs et gestionnaires. Les programmes les plus efficaces encouragent une reconnaissance hebdomadaire ou mensuelle, ce qui améliore l’engagement et le sentiment d’appartenance.



: mur d’équipe, messages de félicitations et reconnaissance entre pairs et gestionnaires. Les programmes les plus efficaces encouragent une reconnaissance hebdomadaire ou mensuelle, ce qui améliore l’engagement et le sentiment d’appartenance. Récompenses personnalisées : cartes‑cadeaux, articles, dons caritatifs ou points échangeables contre des avantages. La personnalisation des récompenses renforce la motivation et rend chaque geste mémorable.



: cartes‑cadeaux, articles, dons caritatifs ou points échangeables contre des avantages. La personnalisation des récompenses renforce la motivation et rend chaque geste mémorable. Gestion des avantages : portefeuille d’avantages sur mesure (bien‑être, loisirs) et gestion automatisée des réclamations.



: portefeuille d’avantages sur mesure (bien‑être, loisirs) et gestion automatisée des réclamations. Suivi et analyses : tableaux de bord pour mesurer l’impact des actions de reconnaissance et ajuster la stratégie en conséquence.



: tableaux de bord pour mesurer l’impact des actions de reconnaissance et ajuster la stratégie en conséquence. Culture d’entreprise : renforcement des valeurs et célébration régulière des succès.



Pourquoi utiliser un programme de reconnaissance des employés ?

Plusieurs études récentes démontrent que les employés qui reçoivent une reconnaissance significative chaque semaine sont jusqu’à neuf fois plus susceptibles de ressentir un fort engagement envers leur organisation et de performer à leur meilleur niveau.

Selon un sondage relayé par Benefits Canada , la reconnaissance régulière augmente fortement le sentiment d’appartenance, l’intention de rester et la performance globale des employés.

Cette approche est également soutenue par les travaux de Jean-Pierre Brun, professeur et expert reconnu en reconnaissance au travail et en performance organisationnelle. Dans son article disponible sur le site de la CSQ , il rappelle que la reconnaissance doit être authentique et humaine, au-delà des gestes symboliques :

« Au lieu de se limiter aux mercis et aux bravos, des gestes faciles et superficiels qui finissent par perdre toute signification avec le temps, le simple fait de prendre des nouvelles de son employé sera très apprécié. »

— Jean-Pierre Brun, professeur et expert en reconnaissance au travail

Un programme de reconnaissance des employés bien conçu permet ainsi de :

1. Augmenter la productivité et la motivation



Les attentions régulières et personnalisées renforcent l’engagement, la performance individuelle et la culture d’entreprise. Gallup souligne que la reconnaissance est l’un des leviers les plus puissants — et les moins coûteux — pour stimuler la motivation au travail.

2. Réduire le taux de rotation



Les employés qui se sentent appréciés sont significativement plus enclins à rester dans leur organisation. À l’inverse, l’absence de reconnaissance double le risque de départ volontaire (Gallup).

3. Créer une culture d’appréciation inclusive



Un programme structuré rend la reconnaissance accessible à tous, peu importe le poste, le niveau hiérarchique ou le mode de travail (présentiel, hybride ou à distance).

4. Améliorer la marque employeur



Les organisations qui valorisent activement leurs équipes attirent plus facilement de nouveaux talents et projettent une image d’employeur humain, moderne et mobilisateur.

Pour des idées de cadeaux et de récompenses, consultez notre page sur les cadeaux d’occasions spéciales et notre collection de cadeaux pour employés .

Qu’est‑ce qu’un programme de reconnaissance des années de service ?

Le programme de reconnaissance des années de service célèbre la fidélité des collaborateurs à différentes étapes (1 an, 5 ans, 10 ans, etc.). Ces anniversaires d’ancienneté sont des moments clés pour montrer votre gratitude et rappeler l’importance de chaque contribution.

Accolad propose un service clés en main :

Choix de récompenses variées : notre catalogue propose une vaste sélection de cartes-cadeaux de marques réputées, permettant à tous les employés — quels que soient leur âge, leur profil ou leurs préférences — de trouver une récompense qui leur correspond.



: notre propose une vaste sélection de cartes-cadeaux de marques réputées, permettant à tous les employés — quels que soient leur âge, leur profil ou leurs préférences — de trouver une récompense qui leur correspond. Messages sur mesure : chaque message est personnalisé selon l’occasion (anniversaire de naissance ou de service, départ à la retraite, temps des Fêtes, etc.), l’entreprise (logo, image, couleurs, signature) et le destinataire (prénom de l’employé, nombre d’années de service dans l’entreprise, etc.). Cette personnalisation fait toute la différence entre une reconnaissance impersonnelle et un geste marquant dont l’employé se souviendra longtemps.



: chaque message est personnalisé selon l’occasion (anniversaire de naissance ou de service, départ à la retraite, temps des Fêtes, etc.), l’entreprise (logo, image, couleurs, signature) et le destinataire (prénom de l’employé, nombre d’années de service dans l’entreprise, etc.). Cette personnalisation fait toute la différence entre une reconnaissance impersonnelle et un geste marquant dont l’employé se souviendra longtemps. Envoi aux dates souhaitées : les codes-cadeaux Accolad sont envoyés automatiquement par courriel à la date désirée, que ce soit à l’anniversaire d’embauche de l’employé ou à tout autre moment clé.



Comment choisir la bonne plateforme de reconnaissance ?

Pour sélectionner la meilleure solution, évaluez les critères suivants :

Intégration aux outils RH et communication : la reconnaissance doit être intégrée aux outils que vos équipes utilisent déjà (Teams, Slack, SIRH). Une intégration fluide permet de reconnaître les réussites en quelques clics.

Accessibilité et personnalisation : la plateforme doit être multilingue, offerte en version web et mobile et offrir des catégories de reconnaissance sur mesure. Nos boutiques sont personnalisées (logo, image, couleurs de l'entreprise, message d'accueil), tout comme nos courriels de reconnaissance (logo, image, couleurs de l'entreprise, message, lien vers votre boutique sur mesure, etc.).

Options de récompenses variées : un vaste choix de cartes-cadeaux donnant accès à des millions de produits et à des activités pour tous les goûts.

Analyses et rapports : des tableaux de bord clairs pour suivre l’engagement, les récompenses attribuées et l’impact sur la culture d’entreprise.

Reconnaissance entre pairs : la reconnaissance ne doit pas être réservée aux gestionnaires. Les programmes incluant une dimension « peer‑to‑peer » renforcent la cohésion.



Pourquoi choisir Accolad comme plateforme de reconnaissance des employés ?

Accolad combine plus de 10 ans d’expertise dans les cadeaux d’entreprise avec une plateforme de reconnaissance moderne et bilingue. Nos atouts :

Large catalogue de récompenses : Accolad offre plus de 100 cartes‑cadeaux de marques québécoises, canadiennes et américaines dans son catalogue, ce qui permet aux employés de choisir une récompense qui leur plaît vraiment.



: Accolad offre plus de 100 de marques québécoises, canadiennes et américaines dans son catalogue, ce qui permet aux employés de choisir une récompense qui leur plaît vraiment. Personnalisation intégrale : possibilité de créer des messages entièrement personnalisés pour accompagner les envois de codes-cadeaux Accolad par courriel (texte, logo, image, couleurs).



: possibilité de créer des messages entièrement personnalisés pour accompagner les envois de codes-cadeaux Accolad par courriel (texte, logo, image, couleurs). Intégrations technologiques : API et connecteurs pour Microsoft Teams, Slack et Workday.



: API et connecteurs pour Microsoft Teams, Slack et Workday. Soutien et expertise : nos conseillers vous accompagnent dans la mise en place de votre programme et partagent des pratiques inspirées des tendances actuelles (reconnaissance régulière, inclusion, données analysables) en plus de fournir un service de soutien exceptionnel.



Une solution de reconnaissance éprouvée par des organisations de premier plan

« Le suivi est très rapide, le service client est excellent et la flexibilité de l’équipe est remarquable. Accolad répond parfaitement à nos besoins. »

— Hélène Gagnon-Couture, Café William

« Plateforme conviviale et excellent service de la part de l’équipe. »

— Wided Labassi, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Programme innovant, utile pour nos employés, gain de temps pour nous et beaucoup de choix. »

— Olivier Barton, Eurofins Environex

« Nous sommes très satisfaits du service, simple et apprécié. Les employés adorent l’accès aux cartes-cadeaux. Merci pour l’excellent accompagnement lors de l’implantation ! »

— Claudie Racette, Lussier

« Plateforme et service simples et efficaces. Beaucoup d’adaptation rapide et un suivi attentionné. »

— Candide Huard, Gameloft

« Accolad répond parfaitement aux attentes de nos employés en leur offrant la liberté de choisir leur cadeau. La plateforme est intuitive, flexible et facile à administrer. »

— Véronique Pilon, Tenaquip

« Excellent service et très rapide pour la mise en place. »

— Alexandra Grenier, BSDQ

« Nos employés apprécient vraiment le service offert par Accolad. »

— Anthony Lauzier, Garant

En misant sur une plateforme de reconnaissance des employés complète et personnalisée, Accolad s’impose comme une référence canadienne en matière de programme de reconnaissance au travail et de reconnaissance des années de service. Cette approche renforce la culture d’entreprise, améliore la rétention des talents et répond aux attentes des nouvelles générations de travailleurs.

Pour découvrir comment Accolad peut transformer la reconnaissance au sein de votre organisation, visitez notre page sur la reconnaissance des années de service ou planifiez une démo .

