ORION OYJ
PÖRSSITIEDOTE – SISÄPIIRITIETO
14.1.2026 KLO 8.30
Sisäpiiritieto: Orion antaa näkymäarvion vuodelle 2026 ja arvioi Orionin kirjaamalla vuotuisella Nubeqa®-liikevaihdolla olevan potentiaalia ylittää tulevaisuudessa miljardi euroa
Nubeqa®-tuote on noussut Orionin ylivoimaisesti suurimmaksi tuotteeksi, ja sen taloudellinen merkitys yhtiölle tulee kasvamaan entisestään. Tämän vuoksi Orion on päättänyt antaa arvion Nubeqan liikevaihtopotentiaalista. Yhteistyökumppani Bayerin kanssa tehdyn skenaariosuunnittelun perusteella Orion arvioi, että yhtiön kirjaamalla vuotuisella Nubeqa-liikevaihdolla (tablettimyynti Bayerille + rojaltit) on potentiaalia ylittää tulevaisuudessa miljardi euroa. Potentiaaliin vaikuttavat erilaiset muuttuvat olosuhteet, kuten sääntely-ympäristö, markkinaympäristö ja tuotteen käyttöaiheet.
Orionin näkymäarvio vuodelle 2026
Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 900–2 100 miljoonaa euroa.
Liikevoiton arvioidaan olevan 550–750 miljoonaa euroa.
Näkymäarviossa suurin yksittäinen liikevaihdon ja -voiton tasoon vaikuttava tekijä on Nubeqa®, jonka liikevaihdon ennakoidaan jatkavan vahvaa kasvua vuonna 2026. Vuoden 2026 näkymäarvio ei sisällä olennaisia etappimaksuja. Muilta osin Orion julkaisee näkymien perustelut tilinpäätöstiedotteessa, joka julkaistaan 12.2.2026.
Orion Oyj
| Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
| René Lindell
Talousjohtaja
Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.