INEA affiche une croissance solide de ses revenus locatifs en 2025, à 81,5 M€ (+4,5%)

INEA affiche une croissance solide de ses revenus locatifs en 2025,
de 81,5 M€ (+4,5%)
Paris, le 14 janvier 2026
INEA (ISIN : FR0010341032), acteur de référence de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, enregistre 81,5 M€1 de revenus locatifs bruts sur l’exercice 2025, un chiffre en hausse de 4,5% sur un an.
L’essentiel de la hausse des revenus locatifs (80%) est enregistré à périmètre constant, notamment grâce à une indexation des loyers encore soutenue (+3,5%).
|En M€
|2025
|2024
|Variation
|Quote-part
de la variation
|Périmètre constant
|75,8
|73,1
|2,8
|79%
|Immeubles livrés
|4,2
|3,3
|1,0
|Immeubles cédés
|1,4
|1,7
|-0,2
|Périmètre non constant
|5,7
|4,9
|0,7
|21%
|Revenus locatifs bruts consolidés (IFRS)
|81,5
|78,0
|3,5
|100%
A périmètre non constant, les 7 immeubles acquis en blanc (VEFA) et entrés en exploitation courant 2024 et 2025 ont représenté plus de 56.000 m² nouveaux, pour des loyers nets potentiels de près de 8 M€. Il s’agit de 4 parcs d’activités situés à Bordeaux, Toulouse, Chalifert et Trappes, et de 3 immeubles de bureaux localisés à Aix-en-Provence et Bordeaux.
|Surface
(m²)
|Loyers nets
2025 (M€)
|Loyers potentiels annualisés (M€)
|Bureaux
|17 984
|1,8
|3,6
|Parcs d'activités
|38 450
|1,9
|4,2
|Total livraisons 2024 - 2025
|56 434
|3,6
|7,9
Leur contribution sur l’exercice 2025 a cependant été freinée par un contexte de marché locatif atone, très impacté par l’instabilité politique en France.
L’arrivée à terme du pipeline de VEFA et l’augmentation du volume d’arbitrages en 2025 expliquent le ralentissement de la croissance des revenus locatifs par rapport aux exercices précédents.
Dans les semestres à venir, le principal levier de croissance résidera dans la commercialisation des dernières VEFA livrées : des immeubles neufs, performants au niveau environnemental, adaptés aux nouveaux modes d’organisation du travail et aux loyers attractifs, qui devraient donc pleinement profiter de la reprise du marché locatif, dans un contexte par ailleurs marqué par une pénurie d’offre neuve en Régions et des taux de vacance dans les principales métropoles régionales qui se maintiennent à des niveaux particulièrement bas (6,5 % en moyenne2).
La Société présentera ses Résultats 2025 le mardi 17 février 2026 :
- En présentiel à 9h au Park Hyatt Vendôme, 5 rue de la Paix, 75002 Paris (inscription obligatoire à contact@fonciere-inea.com) ;
- En webcast à 14h30 : https://fonciere-inea.engagestream.companywebcast.com/2026-02-17--inearesultatsannuels2025
*******
Agenda financier 2026
- 17 février : Résultats 2025
- 15 avril : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026
- 20 mai : Assemblée Générale 2026
- 9 juillet : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026
- 23 juillet : Résultats semestriels 2026
- 14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026
A propos d’INEA
Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.
Au 30 juin 2025, son patrimoine est constitué de 83 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 480 000 m² et une valeur de 1 236 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.
Plus d’information : www.fonciere-inea.com
|Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France
Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share
1 Chiffre non audité
2 BNP Paribas Real Estate - " Marché des utilisateurs " - Régions 7 villes - T3 2025
