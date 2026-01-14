INEA affiche une croissance solide de ses revenus locatifs en 2025, à 81,5 M€ (+4,5%)

INEA affiche une croissance solide de ses revenus locatifs en 2025,

de 81,5 M€ (+4,5%)

Paris, le 14 janvier 2026

INEA (ISIN : FR0010341032), acteur de référence de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, enregistre 81,5 M€1 de revenus locatifs bruts sur l’exercice 2025, un chiffre en hausse de 4,5% sur un an.

L’essentiel de la hausse des revenus locatifs (80%) est enregistré à périmètre constant, notamment grâce à une indexation des loyers encore soutenue (+3,5%).

En M€ 2025 2024 Variation Quote-part

de la variation Périmètre constant 75,8 73,1 2,8 79% Immeubles livrés 4,2 3,3 1,0 Immeubles cédés 1,4 1,7 -0,2 Périmètre non constant 5,7 4,9 0,7 21% Revenus locatifs bruts consolidés (IFRS) 81,5 78,0 3,5 100%

A périmètre non constant, les 7 immeubles acquis en blanc (VEFA) et entrés en exploitation courant 2024 et 2025 ont représenté plus de 56.000 m² nouveaux, pour des loyers nets potentiels de près de 8 M€. Il s’agit de 4 parcs d’activités situés à Bordeaux, Toulouse, Chalifert et Trappes, et de 3 immeubles de bureaux localisés à Aix-en-Provence et Bordeaux.

Surface

(m²) Loyers nets

2025 (M€) Loyers potentiels annualisés (M€) Bureaux 17 984 1,8 3,6 Parcs d'activités 38 450 1,9 4,2 Total livraisons 2024 - 2025 56 434 3,6 7,9

Leur contribution sur l’exercice 2025 a cependant été freinée par un contexte de marché locatif atone, très impacté par l’instabilité politique en France.

L’arrivée à terme du pipeline de VEFA et l’augmentation du volume d’arbitrages en 2025 expliquent le ralentissement de la croissance des revenus locatifs par rapport aux exercices précédents.

Dans les semestres à venir, le principal levier de croissance résidera dans la commercialisation des dernières VEFA livrées : des immeubles neufs, performants au niveau environnemental, adaptés aux nouveaux modes d’organisation du travail et aux loyers attractifs, qui devraient donc pleinement profiter de la reprise du marché locatif, dans un contexte par ailleurs marqué par une pénurie d’offre neuve en Régions et des taux de vacance dans les principales métropoles régionales qui se maintiennent à des niveaux particulièrement bas (6,5 % en moyenne2).

La Société présentera ses Résultats 2025 le mardi 17 février 2026 :

En présentiel à 9h au Park Hyatt Vendôme, 5 rue de la Paix, 75002 Paris (inscription obligatoire à contact@fonciere-inea.com) ;

En webcast à 14h30 : https://fonciere-inea.engagestream.companywebcast.com/2026-02-17--inearesultatsannuels2025

Agenda financier 2026

17 février : Résultats 2025

15 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026

trimestre 2026 20 mai : Assemblée Générale 2026

9 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.

Au 30 juin 2025, son patrimoine est constitué de 83 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 480 000 m² et une valeur de 1 236 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Contacts Société et Relations presse :

INEA PUBLICIS CONSULTANTS

Philippe Rosio Karine Dachary Theresa Vu

Président-directeur général Directrice générale adjointe Tel : + 33 6 60 38 86 38

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46 Tél : +33 (0)1 42 86 64 43 theresa.vu@publicisconsultants.com

1 Chiffre non audité







2 BNP Paribas Real Estate - " Marché des utilisateurs " - Régions 7 villes - T3 2025







