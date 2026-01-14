Nanterre, le 14 janvier 2026

VINCI remporte le contrat de rénovation d’un centre de traitement de déchets en région parisienne

Reconstruction du site de Romainville-Bobigny

Création d’une plateforme portuaire de fret fluvial pour limiter l’empreinte carbone du site

Un contrat de plus de 200 millions d’euros pour VINCI Construction

Le Syctom a confié à un groupement comprenant Chantiers Modernes Construction (filiale de VINCI Construction) et Suez le contrat de rénovation du centre de déchets ménagers de Romainville-Bobigny en Seine-Saint-Denis. Le montant des travaux de construction dans le contrat global s’élève à 237 millions d’euros, dont environ 208 millions pour Chantiers Modernes Construction.





Les travaux, qui démarrent en mars 2026 pour une durée de 39 mois, comprennent la construction d’un espace neuf de réception et de transfert des ordures ménagères vers les unités de valorisation énergétiques du Syctom, la reconversion d’installations existantes en centre de transfert des biodéchets et le maintien de la zone de tri des collectes sélectives d’emballages ménagers. Il s’y ajoute la réalisation d’une plateforme portuaire connectée au canal de l’Ourcq pour transférer plus de 165 000 tonnes de déchets par barge chaque année ainsi que la création d’un espace de ressourcerie solidaire.

Le site actuel sera maintenu en exploitation pendant les travaux.

Par ailleurs, le projet intègre pleinement la démarche environnementale de VINCI Construction : réduction du bruit et des poussières, dépollution des sols et préservation de la biodiversité.

À l’horizon 2029, le centre accueillera 40 000 tonnes de biodéchets sur les 450 000 tonnes de déchets traitées par an tout en réduisant son empreinte carbone grâce au fret fluvial. Cette installation bénéficiera à près de 6 millions d’habitants de Seine-Saint-Denis.





