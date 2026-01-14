KH Group Oyj

Pörssitiedote 14.1.2026 klo 9.50

KH Group Oyj – Johdon liiketoimet – Carl Haglund

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Carl Haglund

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: KH Group Oyj

LEI: 743700F6CLX8JMYDEP21

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 138341/8/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-12

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008924

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2811 Yksikköhinta: 0.456 EUR

(2): Volyymi: 2514 Yksikköhinta: 0.455 EUR

(3): Volyymi: 1509 Yksikköhinta: 0.455 EUR

(4): Volyymi: 5171 Yksikköhinta: 0.456 EUR

(5): Volyymi: 5900 Yksikköhinta: 0.455 EUR

(6): Volyymi: 3929 Yksikköhinta: 0.455 EUR

(7): Volyymi: 1300 Yksikköhinta: 0.456 EUR

(8): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.456 EUR

(9): Volyymi: 1285 Yksikköhinta: 0.456 EUR

(10): Volyymi: 666 Yksikköhinta: 0.45 EUR

(11): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 0.455 EUR

(12): Volyymi: 3790 Yksikköhinta: 0.455 EUR

(13): Volyymi: 3560 Yksikköhinta: 0.4505 EUR

(14): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 0.45 EUR

(15): Volyymi: 6775 Yksikköhinta: 0.449 EUR

(16): Volyymi: 1341 Yksikköhinta: 0.447 EUR

(17): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 0.45 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (17):

Volyymi: 47000 Keskihinta: 0.45381 EUR

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898



KH Group lyhyesti:

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.