KH Group Oyj
Pörssitiedote 14.1.2026 klo 9.50
KH Group Oyj – Johdon liiketoimet – Carl Haglund
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Carl Haglund
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: KH Group Oyj
LEI: 743700F6CLX8JMYDEP21
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 138341/8/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-12
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008924
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2811 Yksikköhinta: 0.456 EUR
(2): Volyymi: 2514 Yksikköhinta: 0.455 EUR
(3): Volyymi: 1509 Yksikköhinta: 0.455 EUR
(4): Volyymi: 5171 Yksikköhinta: 0.456 EUR
(5): Volyymi: 5900 Yksikköhinta: 0.455 EUR
(6): Volyymi: 3929 Yksikköhinta: 0.455 EUR
(7): Volyymi: 1300 Yksikköhinta: 0.456 EUR
(8): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.456 EUR
(9): Volyymi: 1285 Yksikköhinta: 0.456 EUR
(10): Volyymi: 666 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(11): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 0.455 EUR
(12): Volyymi: 3790 Yksikköhinta: 0.455 EUR
(13): Volyymi: 3560 Yksikköhinta: 0.4505 EUR
(14): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(15): Volyymi: 6775 Yksikköhinta: 0.449 EUR
(16): Volyymi: 1341 Yksikköhinta: 0.447 EUR
(17): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 0.45 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (17):
Volyymi: 47000 Keskihinta: 0.45381 EUR
KH GROUP OYJ
LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898
KH Group lyhyesti:
KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.