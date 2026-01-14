JustPerform – KI-gestützte Finanzplanung jetzt in der DACH-Region verfügbar

RALEIGH, N.C., Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das auf Finanzplanung spezialisierte Unternehmen insightsoftware meldet die Verfügbarkeit seiner international führenden Plattform JustPerform in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der cloudbasierten EPM-Plattform können FP&A-Teams (Finanzplanung und -analyse) in der DACH-Region Planungs- und Prognosemodelle erstellen sowie Abteilungsbudgets miteinander vernetzen, ohne von der IT-Abteilung abhängig zu sein. Die nativen, auf fundierten Analysedaten basierenden KI-Funktionen liefern vorausschauende Erkenntnisse und automatische Handlungsempfehlungen, mit denen Finanzteams schneller und präziser arbeiten können.

Mit KI-gestützten Tools Planungskomplexität bewältigen

Die Plattform von JustPerform löst viele Herausforderungen mit denen Finanzteams bei der Arbeit mit dezentralen Tabellenkalkulationen häufig konfrontiert sind. Dazu gehören etwa Probleme mit der Datenkonsistenz, eine unzureichende Versionskontrolle und zeitaufwendige manuelle Konsolidierungsprozesse. JustPerform bietet Finanzteams einen zentralen Planungs-Hub, in dem sämtliche Finanzdaten in Echtzeit verfügbar sind. Er vereint Planung, Budgetierung und Prognose an einem zentralen Ort – KI-gestützt, abteilungsübergreifend und ohne IT-seitige Systemanpassungen.

„Organisationen in der DACH-Region suchen schon lange nach modernen EPM-Lösungen, die gleichzeitig benutzerfreundlich sind und Funktionen auf Enterprise-Niveau bieten“, sagt Shameek Bhushan, Senior Vice President von JustPerform bei insightsoftware. „Mit JustPerform können FP&A-Teams ihre unmittelbarsten Anforderungen erfüllen und ohne IT-Engpässe, Budgets und Prognosen erstellen. Dabei profitieren sie von nativen KI-Funktionen, die ihre Arbeit verbessern.“



Die KI-Funktionen von JustPerform sind so konzipiert, dass sie die Fähigkeiten des Finanz-teams erweitern, statt menschliches Urteilsvermögen zu ersetzen. Die systemeigene KI der Plattform automatisiert wiederkehrende Aufgaben wie Datenvalidierung und Abweichungsanalysen, während die Finanzfachkräfte die Kontrolle über strategische Entscheidungen behalten. KI-gesteuerte Erkenntnisse liefern Empfehlungen und weisen auf potenzielle Probleme hin. Die Planungsannahmen und die endgültigen Entscheidungen liegen weiterhin komplett in der Hand der Teams.



Die Einführung von JustPerform im DACH-Gebiet umfasst mehrere zentrale Planungsfunktionen, die speziell für Workflows von Finanzteams entwickelt wurden:



Konfigurationen für Finanzanwender: Finanzteams können Planungsmodelle über eine Excel-ähnliche Oberfläche erstellen, bei denen einfache Formeln automatisch auf komplexe Strukturen angewendet werden – ganz ohne Programmieren.

Automatisierte Dateneingabe mit Echtzeitaktualisierung: Budgetanpassungen fließen automatisch in alle verknüpften Pläne ein, sodass eine manuelle Konsolidierung entfällt und Probleme bei der Versionskontrolle reduziert werden. Wesentliche Abweichungen werden deutlich sichtbar.

Prädiktive Erkenntnisse und Anweisungen: Native KI-Funktionen analysieren Planungsdaten, um Trends und Anomalien aufzudecken und kontextbezogene Empfehlungen zu geben, mit denen Teams Probleme frühzeitig erkennen und das Forecasting verbessern.

Excel-Integration: JustPerform wird über vorkonfigurierte Schnittstellen nahtlos in Microsoft Excel integriert. So können Teams ihre vertraute Arbeitsumgebung nutzen und um zentrale Versionskontrollen, Prüfpfade und Echtzeitsynchronisierungsfunktionen erweitern.

JustPerform wird über vorkonfigurierte Schnittstellen nahtlos in Microsoft Excel integriert. So können Teams ihre vertraute Arbeitsumgebung nutzen und um zentrale Versionskontrollen, Prüfpfade und Echtzeitsynchronisierungsfunktionen erweitern. Geführte Workflows: Vorkonfigurierte Prozessvorlagen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Teams, die Konsistenz zu wahren und das Onboarding neuer Anwender zu beschleunigen. Der KI-Chatbot gibt den Anwendern sofortige, kontextbezogene Antworten auf ihre Fragen.



Nahtlose Integration in bestehende Systemlandschaften

Unternehmen, die aktuell IDL Konsis nutzen, können JustPerform nahtlos über das Open Business Data Framework (OBDF) des Unternehmens integrieren. IDL Konsis ist die etablierte Lösung für Finanzabschluss und Konsolidierung von insightsoftware, die seit über 20 Jahren in der DACH-Region eingesetzt wird. Kunden können sofort die Planungsfunktionen von JustPerform einsetzen und gleichzeitig IDL Konsis weiterhin für Abschluss- und Konsolidierungsprozesse nutzen. Durch den direkten Datenfluss zwischen den Systemen sind minimale manuelle Eingriffe nötig.

JustPerform bietet zudem direkte Anbindungen zu den in der DACH-Region am häufigsten eingesetzten Systemen. Dazu zählen SAP (S/4HANA, ECC, BW), Microsoft Dynamics sowie Microsoft 365 und Oracle. Daten werden ohne manuelle Exportprozesse direkt aus den ERP-Systemen übertragen.

Messbare Effizienzgewinne für FP&A-Teams

Die Planungsfunktionen von JustPerform führen nachweislich zu deutlichen Produktivitätssteigerungen:



Beschleunigung von Planungs- und Prognosezyklen um bis zu 30 Prozent

Bis zu 60 Prozent Zeitersparnis bei der Datentransformation

Rund 50 Prozent weniger manuelle Abschlusszyklen im Finanzabschluss





Diese Produktivitätssteigerungen entstehen aus dem Wegfall manueller Datenkonsolidierung und dem Versionsabgleich: Die KI-gestützte Automatisierung übernimmt Routineprüfungen und Validierungen.

Compliance und Sicherheitsarchitektur

JustPerform wird in einer EU-konformen Infrastruktur mit DSGVO-Compliance gehostet. Die Plattform ist nach ISO 27001 und SOC 2 zertifiziert und unterstützt die Einhaltung der deutschen, österreichischen und schweizerischen Vorschriften – einschließlich HGB, IFRS und lokalen GAAP-Standards.

Die Markteinführung von JustPerform in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgt schrittweise, beginnend mit Funktionen für die Planung, KI-gestützte Prognosen und Erkenntnisse. Mitte 2026 erfolgt die Erweiterung um Abschluss- sowie Konsolidierungsfunktionen und später im Jahr wird die vollständig integrierte EPM-Plattform mit fortschrittlicher KI in allen Modulen verfügbar sein. Weitere Informationen über das JustPerform-Angebot von insightsoftware in der DACH-Region finden Sie auf der Website von insightsoftware.

Zudem findet am 22. Januar ein Webinar statt:

„Auf der Überholspur: JustPerform auf dem Weg nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz“. Um sich für das Webinar zu registrieren, klicken Sie hier.

Über insightsoftware

insightsoftware ist ein globaler Anbieter umfassender Lösungen für die Finanzabteilung. Wir sind überzeugt: Eine umsetzbare Geschäftsstrategie beginnt und endet mit zugänglichen Finanzdaten. Mit unseren Lösungen für Finanzplanung und -analyse (FP&A) sowie Buchhaltung und operatives Geschäft transformieren wir die Arbeitsweise von Teams und ermöglichen Führungskräften, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen. Daten stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. insightsoftware ermöglicht automatisierte Prozesse, liefert verlässliche Erkenntnisse, verbessert die Planbarkeit und steigert die Produktivität. Mehr Informationen finden Sie unter https://insightsoftware.com/de .

