Ontex verovert voor het tweede opeenvolgende jaar een plek op de jaarlijkse ‘A’-lijst van CDP voor leiderschap in klimaattransparantie en -actie

Aalst, België, 14 januari 2026 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, heeft voor het tweede jaar op rij een ‘A’-score ontvangen van CDP, de wereldwijde milieu-non-profitorganisatie, voor zijn leiderschap in transparantie en prestaties op het gebied van klimaatverandering.

In de CDP Climate Change-beoordeling van 2025 behaalde Ontex sterke scores in de belangrijkste categorieën van management en transparantie, waaronder governance, bedrijfsstrategie en betrokkenheid van de waardeketen. De beoordeling benadrukt ook de duidelijke prioriteiten voor de volgende fase van Ontex’ klimaattraject, waaronder het opschalen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieoplossingen, het versterken van initiatieven voor emissiereductie en het verder integreren van klimaatoverwegingen in financiële besluitvorming.

In 2025 heeft Ontex haar klimaatprestaties verder versterkt door een aantal concrete acties, waaronder:

Het bereiken van 100% hernieuwbare elektriciteit in al haar operationele activiteiten;

Het verder integreren van CO₂-transparantie in productinnovatie, door het gebruik van de productduurzaamheids-scorecard uit te breiden om innovaties en ontwerpbeslissingen te sturen;

Het verdiepen van de samenwerking met leveranciers op het gebied van klimaatdata, door rechtstreeks met leveranciers te werken om primaire emissiefactoren te verkrijgen en de nauwkeurigheid van Scope 3 CO₂-rapportage te verbeteren.

Annick De Poorter, Chief Innovation & Sustainability Officer, zei: “We zijn trots dat we opnieuw een CDP ‘A’-score hebben behaald. Dit weerspiegelt de robuustheid van Ontex’ klimaatgovernance en de integratie van klimaatgerelateerde risico’s en kansen in strategische besluitvorming. Vooral nu het duurzaamheidslandschap verandert: terwijl sommige rapportageregels versoepelen, nemen de eisen voor transparantie en bewijs van vooruitgang toe. Deze uitdagingen stimuleren ons om de lat steeds hoger te leggen, open samen te werken en echte veranderingen in onze waardeketen te realiseren. Zo zijn wij ‘Here for you. Here for the better.’”

Lees meer over Ontex’ duurzaamheidsstrategie en de doelen voor 2030 op ontex.com/sustainability.

Over CDP



CDP (Carbon Disclosure Project) is een wereldwijde non-profitorganisatie die ’s werelds enige onafhankelijke systeem voor milieu-rapportage beheert. Als oprichter van milieureporting geloven we in transparantie en de kracht van data om verandering te stimuleren. In samenwerking met leiders op het gebied van bedrijfsvoering, kapitaal, beleid en wetenschap verschaffen we de informatie die nodig is voor Earth-positive beslissingen. In 2024 hielpen we meer dan 24.800 bedrijven en bijna 1.000 steden, staten en regio’s bij het openbaar maken van hun milieueffecten. Financiële instellingen met meer dan een kwart van de institutionele wereldactiva gebruiken CDP-data om investerings- en kredietbeslissingen te informeren. Afgestemd op de ISSB-klimaatstandaard IFRS S2 als fundamentele basis, integreert CDP best-practice rapportagestandaarden en frameworks op één plek. Ons team is werkelijk wereldwijd en verenigd door de gedeelde wens om een wereld te bouwen waarin mensen, planeet en winst in balans zijn. Bezoek CDP.net of volg ons op @‌CDP voor meer informatie.

De A-lijst van 2025, evenals de volledige methodologie en criteria, is hier beschikbaar: Scores and A Lists.

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.100 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 11 landen, en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

