C’est le retour de la parfaite évasion hivernale : revoici les mardis à 5 $ de Cineplex





TORONTO, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À compter du 20 janvier, les mardis à 5 $ seront de retour chez Cineplex (TSX : CGX) jusqu’au 24 février seulement. De quoi inciter les Canadiennes et Canadiens à transformer une banale soirée d’hiver en sortie mémorable!

Avec le billet d’entrée pour adulte et le sac de popcorn de petit format à 5 $ (taxes en sus), de formidables rabais attendent nos clients, qui peuvent échapper au froid et – quoi de mieux? – regarder un film avec d'autres cinéphiles. Pour 20 $ (prix au cinéma), ils s’offriront une sortie en amoureux, et pour 40 $ (prix au cinéma), une famille de quatre se réuniera devant le grand écran tout en évitant les batailles pour avoir du popcorn. Les billets sont disponibles sur place ou en ligne. Notez que le prix du billet d’entrée pour adulte acheté en ligne peut aller jusqu’à 6,50 $ (taxes en sus), frais de réservation maximums de 1,50 $ compris. L’offre ne s’applique pas aux billets achetés avant le 14 janvier.

Six semaines d’économies, c’est aussi l’occasion de revoir un coup de cœur récent, de découvrir les nouveautés ou de faire des expériences. Il est entre autres possible, moyennant un supplément pour chaque billet, d’opter pour une des séances bonifiées de Cineplex, par exemple, en format UltraAVX ou VIP.

Et c’est encore plus payant pour les membres Scène+, qui économisent 10 % de plus sur les billets le mardi, profitent de frais de réservation en ligne de seulement 1 $ (taxes en sus) et obtiennent des points sur chaque achat. Rêve de quiconque aime le divertissement, ces points peuvent être échangés contre des billets de cinéma et d’irrésistibles grignotines et boissons. Visitez sceneplus.ca pour en savoir plus et devenir membre gratuitement.

Pour acheter un billet du mardi à 5 $ ou en savoir plus sur cette promotion, rendez-vous à cineplex.com/fr/promos/tuesday.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d’invités la possibilité de s’évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 171 cinémas et établissements de divertissement. En plus d’être l’exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus novateur au pays, Cineplex possède aussi des entreprises à succès : destinations préférées au pays dans la catégorie « restauration et divertissement » (The Rec Room), complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), emplacements regroupant cinéma, jeux, restauration et spectacles sous un même toit (Junxion), médias cinématographiques (Cineplex Média), programmation cinéma complémentaire (Événements Cineplex) et distribution cinématographique (Cineplex Pictures). Cineplex est en outre partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d’offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d’être reconnue comme possédant l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

