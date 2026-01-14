PRANEŠIMAS DĖL UAB “KVARTALAS” OBLIGACIJŲ PENKTOJO PLATINIMO ETAPO REZULTATŲ

Vilniaus Konstitucijos prospekte statomam verslo centrui „Sąvaržėlė“ finansuoti UAB „Kvartalas“ siekė pritraukti 9 391 300 eurų penktajame obligacijų platinimo etape, kuris prasidėjo 2026 m. sausio 13 d. ir turėjo vykti iki sausio 21 d. Šiame etape Emitentas turėjo teisę sutrumpinti platinimo laikotarpį pasiekus pakankamą investuotojų paklausą, kad būtų užtikrintas obligacijų paskirstymas, artimas investuotojų paraiškų dydžiui. Obligacijų siūlymas buvo užbaigtas pirmą platinimo dieną (sausio 13 d.), pasiekus 11,8 mln. eurų paklausą nominalia verte ir maždaug 26 proc. viršijus platintą kiekį.
Siekiant užtikrinti diversifikuotą investuotojų bazę, investuotojų pavedimai iki 15 tūkst. eurų buvo patenkinti 100 proc. Norėjusiems įsigyti obligacijų daugiau kaip už 15 tūkst. eurų, pavedimo dalis, viršijanti 15 tūkst. eurų, buvo patenkinta apytiksliai 79 proc. Taigi, penktajame etape 61 proc. investuotojų paraiškų buvo patenkinta visiškai.
Emitentas dėkoja investuotojams už pakartotinai parodytą pasitikėjimą ir aktyvų dalyvavimą šiame obligacijų platinimo etape. Obligacijos bus išleistos ir pervestos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas 2026 m. sausio 28 d. Įvertinus ir ankstesnius keturis platinimo etapus, Emitentas bus iš viso išleidęs obligacijų už 50 mln. eurų.
Obligacijos buvo viešai platinamos mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
„Swedbank“ yra obligacijų emisijos organizatorius ir platintojas.
Vienos obligacijos nominali vertė – 100 eurų. Už obligacijas kas pusmetį mokamos fiksuotos 8 proc. metinės palūkanos, o jos bus išperkamos 2026 m. gruodžio 19 d. Penktojo etapo metu obligacijos buvo platinamos už kainą, kuri atitinka 6,75 proc. pajamingumą.
Emitento vardu:
Marius Žemaitis
Direktorius
Marius.zemaitis@lordslb.lt