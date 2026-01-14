Paris, le 14 janvier 2026
Communiqué information réglementée
Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des Final Terms de l’émission de la BFCM séries 597 tranche 1.
La Banque Fédérative du Crédit Mutuel informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :
https://investors.bfcm.creditmutuel.fr/bfcm-programs/standard-programs
Des exemplaires de ce document sont disponibles, sans frais auprès de l’émetteur :
https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/informations/contact.html
Contact Relation Investisseurs
Banque Fédérative du Crédit Mutuel : Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr
Pièce jointe
- Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des Final Terms de l’émission de la BFCM séries 597 tranche 1