Rackspace Technology erhält VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung

LONDON, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass seine UK Sovereign Services die VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung erhalten haben. Damit ist Rackspace in der Lage, die sensibelsten Daten britischer Unternehmen zu speichern, zu verarbeiten und zu schützen.

Rackspace Sovereign Services bietet eine vollständig verwaltete Private-Cloud-Plattform, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die eine strenge Kontrolle darüber benötigen, wo sich Daten befinden und wie sie verarbeitet werden. Der Service basiert auf bewährten VMware-Technologien und wird von Rechenzentren in Großbritannien aus betrieben. Durch die Kombination von Hochverfügbarkeit, stabilen Netzwerken und integrierten Sicherheitskontrollen wird die betriebliche Komplexität für Kunden reduziert und die Cloud-Einführung beschleunigt.

„Mit der digitalen Sovereign Cloud von Rackspace können Unternehmen ihre Private-Cloud-Architektur optimieren, um sicherzustellen, dass geschäftskritische Anwendungen eine vorhersehbare Leistung, erhöhte Sicherheit und betriebliche Zuverlässigkeit bieten“, sagte Rick Martire, General Manager von Rackspace Sovereign Services. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Unterstützung des öffentlichen Sektors in Großbritannien und bekräftigt unser Engagement für regulierte Branchen-Clouds“, so Martire weiter.

Rackspace arbeitet mit britischen Institutionen des öffentlichen Sektors, regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen und Gesundheitsdienstleistern zusammen, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen, die Cloud-Infrastruktur mit kompetenten Managed Services und Sicherheitsoperationen kombinieren.

Die VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung wird an VMware Cloud Service Provider (CSPs) vergeben, die strenge Kriterien für die Bereitstellung von Cloud-Diensten mit voller Datensouveränität und rechtlicher Kontrolle innerhalb eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region erfüllen. Mit dieser Zertifizierung wird bestätigt, dass ein Partner in der Lage ist, sicherzustellen, dass die Daten unter lokaler Kontrolle bleiben, die nationalen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit eingehalten werden und die Daten in Rechenzentren untergebracht sind, die von lokalen Instanzen verwaltet werden.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Rackspace Technology übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren. Rackspace Technology und Rackspace sind Marken von Rackspace US, Inc. VMware und VMware Sovereign Cloud sind Marken von VMware, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzwerbung, Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com