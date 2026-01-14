ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE

14.1.2026 KLO 16.00



Orion täydentää vuotuisella Orionin kirjaamalla Nubeqa®-liikevaihdolla olevan potentiaalin aika-arviota

Kuten Orion Oyj aiemmin tänään 14.1.2026 tiedotti, Nubeqa®-tuote on noussut Orionin ylivoimaisesti suurimmaksi tuotteeksi, ja sen taloudellinen merkitys yhtiölle tulee kasvamaan entisestään. Tämän vuoksi Orion päätti antaa arvion Nubeqan liikevaihtopotentiaalista. Kuten yhtiö aiemmin totesi, yhteistyökumppani Bayerin kanssa tehdyn skenaariosuunnittelun perusteella Orion arvioi, että yhtiön kirjaamalla vuotuisella Nubeqa-liikevaihdolla (tablettimyynti Bayerille + rojaltit) on potentiaalia ylittää tulevaisuudessa miljardi euroa.



Tämän liikevaihtopotentiaalin toteutumisen ajankohtaa on vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttavat lukuisat tekijät kuten erilaiset muuttuvat olosuhteet, kuten sääntely-ympäristö, markkinaympäristö ja tuotteen käyttöaiheet. Yhtiö arvioi tällä hetkellä, että Orionin kirjaama yli miljardin euron vuotuinen Nubeqa-liikevaihto voisi toteutua kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

