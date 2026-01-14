Savaria organisera une journée des investisseurs

LAVAL, Québec, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS), un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, annonce sa journée des investisseurs qui se tiendra dans la grande région de Toronto le 14 avril 2026. Cet événement comprendra des présentations de la direction et une visite de l'usine de fabrication de Brampton.

Le format de la journée comprendra des mises à jour sur Savaria One ainsi que sur la planification de la croissance de Savaria à long terme. L'équipe de direction mondiale présente ce jour-là comprend:

Marcel Bourassa - Président exécutif du Conseil d’administration;

Sébastien Bourassa - Président et chef de la direction;

Stephen Reitknecht - Chef de la direction financière;

Jean-Philippe De Montigny - Président Accessibilité Europe et Chef de la transformation;

Alexandre Bourassa - Président Accessibilité Amérique du Nord; et

Les Teague - Président du groupe équipements médicaux.

Plus de détails sur la journée des investisseurs seront disponibles dans les semaines à venir. Si vous souhaitez être ajouté à la liste d'invitations, veuillez communiquer avec Emily Chiu à EChiu@savaria.com.

Après l'événement, les documents de présentation de la journée des investisseurs seront publiés sur le site web de Savaria sous https://www.savaria.com/our-company/investors?lang=fr.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 500 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

1.800.661.5112

sb@savaria.com

Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.661.5112, poste 3370

sreitknecht@savaria.com





www.savaria.com

facebook.com/savariabettermobility

twitter.com/Mobilityforlife