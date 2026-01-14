Cannara obtient la qualification OTCQX et annonce la publication de ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 le 26 janvier 2026

MONTRÉAL, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de produits de cannabis de qualité supérieure à des prix abordables, qui possède deux méga-installations au Québec couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu l’admissibilité à la cotation de ses actions ordinaires sur le marché OTCQX Best Market (« OTCQX »). Les actions ordinaires de Cannara étaient auparavant cotées sur le marché OTCQB Venture.

À compter d’aujourd’hui, les actions ordinaires de Cannara seront négociées sur l’OTCQX sous le symbole « LOVFF ». Les actions ordinaires de la Société continueront d’être inscrites à la Bourse de croissance TSX et à la Bourse de Francfort, ces inscriptions demeurant inchangées et non affectées par l’admissibilité à l’OTCQX.

L’OTCQX est le niveau de cotation le plus élevé d’OTC Markets aux États-Unis, est destiné aux sociétés américaines et internationales établies et axées sur les investisseurs. La cotation sur OTCQX devrait améliorer la visibilité et l’accessibilité d’une société auprès des investisseurs américains. Pour être admissibles à OTCQX, les sociétés doivent respecter des normes élevées en matière d’information financière, suivre les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et démontrer leur conformité aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les investisseurs américains peuvent accéder aux informations financières actuelles de la Société et aux cotations en temps réel de niveau 2 sur www.otcmarkets.com.

« Notre admission à la cotation OTCQX est une avancée importante dans la stratégie de Cannara sur les marchés des capitaux », a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara Biotech. « Elle accroît notre visibilité auprès des investisseurs institutionnels et particuliers aux États-Unis, tout en renforçant notre engagement en faveur d’une gouvernance solide, d’une communication transparente et d’une croissance disciplinée. »

RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2026

La Société a également annoncé qu’elle publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2026 le lundi 26 janvier 2026 à 7 h 00 (heure de l’Est). Le PDG de Cannara Biotech, Zohar Krivorot, et le chef de la direction financière, Nicholas Sosiak, animeront une webdiffusion sur les résultats le 26 janvier 2026, à 11 h 00 (heure de l’Est), qui comprendra des remarques préparées suivies d’une session de questions-réponses en direct.

Les participants peuvent s’inscrire à la webdiffusion des résultats ici ou en se rendant dans la section « Événements » du site web de la Société https://www.cannara.ca/fr/investisseurs/evenements-de-lentreprise/.

Pour les personnes intéressées qui ne peuvent pas y assister, l’événement sera archivé sur le site Web de la Société. Les investisseurs sont invités à soumettre leurs questions à l’avance à l’adresse investors@cannara.ca . Bien que les questions en direct soient acceptées pendant la session, la priorité sera donnée à celles soumises par courriel.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

La Société rappelle également aux actionnaires que l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de Cannara est prévue le 29 janvier 2026 à 11 h 00 (heure de l’Est) et se tiendra en ligne sous forme de webdiffusion en direct. Les actionnaires pourront participer à l’assemblée générale annuelle et extraordinaire en cliquant sur le lien ici .

Les actionnaires sont encouragés à voter par procuration sur les questions soumises à l’assemblée et à participer à l’assemblée par webdiffusion. Les personnes qui souhaitent voter par procuration sont priées de lire les notes relatives au formulaire de procuration, puis de remplir, signer et envoyer par la poste le formulaire de procuration ci-joint, conformément aux instructions figurant dans la procuration et dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui ont été publiées sur le site web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposées sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Président et directeur général

zohar@cannara.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À PROPOS DE CANNARA