Globex publie les résultats des derniers forages sur Rouyn-Merger

TORONTO, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse des quatre derniers trous forés dans la zone aurifère East O'Neil sur la propriété Rouyn-Merger, à proximité de la faille Cadillac, où se concentrent les gisements aurifères détenue à 100 % par Globex, située à l'est de Rouyn-Noranda, au Québec. Le programme de forage comprenait six trous totalisant 1 095 mètres (voir figure 1).

Les derniers résultats de forage sont présentés ci-dessous :

RM-25-03 a recoupé 2,74 g/t Au sur 9,0 mètres, dont 4,90 g/t Au sur 4,5 mètres.

RM-25-04 n'a pas donné de résultats significatifs.

RM-25-05 a recoupé 13,06 g/t Au sur 4,7 mètres.

RM-25-06 n'a pas donné de résultats significatifs.





Les résultats des trous RM-25-01 et RM-25-02 ont déjà été communiqués le 9 décembre 2025.

RM-25-01 a recoupé 3,44 g/t Au sur 38,7 mètres, dont 12,60 g/t Au sur 6,7 mètres et 4,59 g/t Au sur 6,3 mètres, ainsi que 2,87 g/t Au sur 5,0 mètres.

RM-25-02 a recoupé 3,47 g/t Au sur 26,4 mètres, dont 1,95 g/t Au sur 7,2 mètres, 1,34 g/t Au sur 3,4 mètres et 11,67 g/t Au sur 6,1 mètres.

Tableau 1: Résultats significatifs des analyses provenant du forage 2025 Rouyn-Merger :

Forage De (m) À (m) Long. carotte (m) Au (g/t) RM-25-01 54,3 93,0 38,7 3,44 Y compris 54,3 61,0 6,7 12,60 Y compris 66,4 72,7 6,3 4,59 Y compris 88,0 93,0 5,0 2,87 RM-25-02 75,3 101,7 26,4 3,47 Y compris 75,3 82,5 7,2 1,95 Y compris 85,6 89,0 3,4 1,34 Y compris 95,6 101,7 6,1 11,67 RM-25-03 129,0 138,0 9,0 2,74 Y compris 131,9 136,4 4,5 4,90 RM-25-05 74,6 79,3 4,7 13,06



Les forages historiques ont été intégrés à l'ensemble des données de Globex. Bien qu'une grande partie des carottes historiques n'ait pas été analysée, certaines intersections composites dans des enveloppes minéralisées sont présentées dans le Tableau 2 ci-dessous. Les résultats uniques à haute teneur ne sont pas présentés.

Tableau 2: Intersections historiques notables:

Forage De (m) À (m) Long. carotte (m) Au (g/t) 80-04 111,00 121,27 10,27 7,08 et 148,15 155,64 7,49 3,48 RM-22 175,56 179,83 4,27 4,85 RMX-59-11 80,00 84,50 4,50 6,86 RM87-51 141,04 144,04 3,00 2,73 et 178,61 181,61 3,00 3,93



Les intersections historiques rapportées sont des longueurs de carottes. Les largeurs réelles ne sont pas connues.

Géologie locale de Rouyn-Merger

Les forages ont commencé dans un tuf intermédiaire finement stratifié, suivi d'une zone de transition composée du même matériau et injectée par de minces unités de gabbro. Ensuite, un filon-couche de gabbro plus massif est recoupé, suivi d'une unité de conglomérat.

Minéralisation aurifère de Rouyn-Merger

La minéralisation se compose de zones modérément à fortement silicifiées (enveloppes) contenant jusqu'à 25 % de pyrite disséminée à grains fins à moyens, de pyrite en amas ou de veines de pyrite. L'or est associé à la pyrite et de l'or visible a été observé.

Les enveloppes minéralisées sont présentes dans la zone de transition ainsi que dans le gabbro. La teneur en or est variable à l'intérieur des enveloppes.

Les zones sont orientées NNE-SSO et inclinées à 80 degrés vers l'ouest (voir figure 2).

Les analyses ont été effectuées par MSALABS, situé au 1020, rue Léo-Fournier, Val-d'Or (Québec) J9P 6X8.

Prochaines étapes:

Compte tenu des résultats très positifs obtenus lors de la première phase de forage, Globex a décidé d'entreprendre un levé combiné détaillé par polarisation provoquée et magnétomètre, qui devrait être suivi d'autres forages. Les demandes de permis sont en cours.

Figure 1 : Carte de localisation des forages

Figure 2 : Section forage RM-25-01 et RM-25-02





Ce communiqué de presse a été rédigé par David Christie, P. Geo., président et chef de l'exploitation de Globex, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101, et par Pierre Riopel, géo., géologue en chef de Globex, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101.

Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président exécutif et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

120, rue Carlton, Bureau 219

Toronto, Ontario (CANADA) M5A 4K2

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

