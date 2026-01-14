OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 14.1.2026 KLO 16.20, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT



Oma Säästöpankki Oyj:n kasvun strategia kaudelle 2026–2029

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) hallitus on hyväksynyt yhtiön strategian ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2026–2029. Tavoitteena on kasvaa vastuullisesti ja kannattavasti kilpailuetuna henkilökohtainen palvelu. OmaSp keskittyy henkilöasiakkaisiin ja pk-yrityssektoriin.

Uudet taloudelliset tavoitteet kaudelle 2026–2029 ovat:

Vertailukelpoinen ROE: yli 14 %

Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde: alle 50 %

Palkkiotuottojen kasvu vuosittain: yli 10 %

NPS: yli 50

CET1: +2 prosenttiyksikköä yli viranomaisvaateen





OmaSp:n tavoitteena on maksaa tasaista ja kasvavaa osinkoa vähintään 30 % tilikauden nettotuloksesta. Yhtiöllä on valmiudet lisäosingon maksamiseen.

Strategian ytimessä henkilökohtainen palvelu

Strategian ytimessä on lupaus tarjota asiakkaille Suomen henkilökohtaisinta ja sujuvinta pankkipalvelua kaikissa kohtaamisissa. Henkilökohtaisuus nähdään kilpailuetuna, joka erottaa OmaSp:n muista toimijoista ja tukee kasvua valituissa asiakassegmenteissä.

OmaSp suuntaa kasvua valikoituihin asiakassegmentteihin, joissa henkilökohtainen palvelu luo eniten arvoa. Näissä ryhmissä pankki pyrkii olemaan ensisijainen kumppani asumisen rahoituksessa sekä säästämisen, sijoittamisen ja yritystoiminnan ratkaisuissa.

”Kasvamme vastuullisesti ja kannattavasti tarjoamalla Suomen henkilökohtaisinta pankkipalvelua valituille kohderyhmille. OmaSp:n vahvuus – henkilökohtainen ja helposti saavutettava palvelu – pysyy strategian ytimessä. Panostamme hyvään johtamiseen ja henkilöstömme osaamiseen entistä vahvemmin”, OmaSp:n toimitusjohtaja Karri Alameri kertoo.

Yhtenäiset toimintamallit ja teknologia tukevat kasvua

Alkavalla strategiakaudella OmaSp aikoo pitää kiinni asiakkaidensa arvostamasta henkilökohtaisuudesta sekä vahvistaa palvelutarjoomaa ja asiakaskokemusta hyödyntämällä teknologiaa ja dataa aikaisempaa enemmän.

Strategia painottaa tehokkuuden parantamista ja toiminnan yhtenäistämistä. Yhteiset prosessit, selkeä johtamismalli ja vahvistuva datan hyödyntäminen tukevat kannattavaa kasvua ja varmistavat laadukkaan asiakaskokemuksen. Tekoälyn ja automaation rooli korostuu erityisesti rutiinien tehostamisessa ja asiakastyöhön käytettävän ajan lisäämisessä.

”OmaSp:ssä on toteutettu merkittäviä muutoksia vuonna 2025. Samalla kun pankki on säilyttänyt vahvan läsnäolon asiakkaidensa arjessa ja 48 konttorissa eri puolilla Suomea, resursseja on lisätty back office ja compliance -toimintoihin sekä riskienhallintaan. Päivitetyn strategian myötä suuntaamme painopisteen edistämään vastuullista kasvua”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa.

Vuoden 2029 loppuun mennessä OmaSp tavoittelee asemaa valtakunnallisesti tunnettuna ja arvostettuna pankkina, jossa yhdistyvät pienen pankin henkilökohtaisuus ja vahvan pankin luotettavuus, sekä yhtenäisen toimintamallin mahdollistama tehokkuus. Tavoitteena on myös kasvattaa palkkiotuottopohjaista liiketoimintaa.

Pääomamarkkinapäivä

OmaSp suunnittelee järjestävänsä pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille 19.5.2026. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Karri Alameri sekä muu yhtiön johto kertovat strategiakauden 2026–2029 painopisteistä. Varsinainen kutsu, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin.

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

