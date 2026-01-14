Nokia Oyj
Pörssitiedote
14.1.2026 klo 16.30
Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa
Espoo – Nokia on tänään luovuttanut 6 332 357 yhtiön hallussa ollutta Nokian osaketta (NOKIA) vastikkeetta suorituksena Nokian osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuneille henkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovutus perustuu 2.10.2025 julkistettuun hallituksen päätökseen yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta kannustinohjelmien mukaisten sitoumusten täyttämiseksi.
Nokia Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen on 141 914 507.
