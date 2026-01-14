Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
14.1.2026 klo 16.30

Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Espoo – Nokia on tänään luovuttanut 6 332 357 yhtiön hallussa ollutta Nokian osaketta (NOKIA) vastikkeetta suorituksena Nokian osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuneille henkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovutus perustuu 2.10.2025 julkistettuun hallituksen päätökseen yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta kannustinohjelmien mukaisten sitoumusten täyttämiseksi.

Nokia Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen on 141 914 507.

Nokia 
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi. 

Lisätietoja: 

Nokia 
Viestintä 
Puh. +358 10 448 4900 
Sähköposti: press.services@nokia.com 
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja 

Nokia 
Sijoittajasuhteet 
Puh. +358 931 580 507 
Sähköposti: investor.relations@nokia.com 


