„Energy cells“ valdyba įmonės vadovu paskyrė Andrių Gudzinską

Sausio 14 dieną energijos kaupimo sistemos operatorės „Energy cells“ valdyba naujam 5 metų kadencijai įmonės vadovu paskyrė Andrių Gudzinską. Naujasis įmonės vadovas pareigas pradės eiti nuo 2026 metų sausio 27 dienos.
A. Gudzinskas „Energy cells“ vadovo pareigose pakeis Rimvydą Štilinį, kuris įmonei vadovavo nuo pat jos įkūrimo pradžios – 2021 metų sausio.
Atrankos procesas vyko laikantis aukščiausių skaidrumo standartų ir gerosios valdysenos principų. Viešai skelbtame konkurse kandidatą „Energy cells“ valdybai atrinkti padėjo „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai, bendradarbiaudamas su tarptautine personalo atrankos įmone „AIMS International Lietuva“.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
