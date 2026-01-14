Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
14.1.2026 klo 16.30
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Niinimäki)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Niinimäki, Esa
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 138647/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-14
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 28784 Yksikköhinta: N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 28784 Keskihinta: N/A
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com