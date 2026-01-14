Eesti Energia kontserni restruktureerimine on lõpule viidud

Eesti Energia AS teatab, et pärast Enefit Green ASi edukat ülevõtmist 2025. aastal on kontsern viinud lõpule laiamahulise ettevõttesisese restruktureerimise mille eesmärk on organisatsiooni- ja juhtimisstruktuuri lihtsustamine.

Restruktureerimise käigus on kontserni äritegevused koondatud kolme tütarettevõttesse millest igaüks vastutab selgelt määratletud ärisuuna eest.

Enefit OÜ vastutab taastuvenergia tootmise, jaemüügi ning muude klienditeenuste eest. Uus ettevõte on tekkinud Enefit Green ASi ja Enefit ASi ühinemise tulemusena.

Elektrilevi OÜ vastutab jätkuvalt jaotusvõrgu opereerimise ja arendamise eest.

Enefit Industry OÜ vastutab mittetaastuva elektrienergia tootmise ja vedelkütuste tootmise eest. Kontserni üks väiksem tütarettevõte, Enefit Solutions, mis osutas hooldus- ja teenindusteenuseid nii kontserni sees kui ka väljaspool kontserni, liideti Enefit Industryga.

Uus struktuur asendab varasema keerukama juhtimismudeli ning on suunatud vastutusalade selguse parandamisele, otsustusprotsesside tõhustamisele ja tegevusjuhtimise paremaks korraldamiseks.

Seoses restruktureerimisega on kontsern korrastanud ka oma juhtimisraamistiku. Muuhulgas on lõpetatud tütarettevõtete tasandil nõukogude tegevus ning juhtimisvastutused on koondatud lihtsustatud juhtimisstruktuuri alla mis on kooskõlas kontserni strateegiliste eesmärkidega.

Restruktureerimine ei mõjuta kontserni põhitegevusi, finantsseisundit ega kohustusi klientide, partnerite ega töötajate ees. Ettevõtte hinnangul toetab uus struktuur tõhusamat tegutsemist ning pikaajalise väärtuse loomist.



