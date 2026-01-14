Gemba nomme Georg Hauer, vétéran de la fintech, au poste de conseiller stratégique pour son expansion mondiale et réglementaire

LONDRES, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gemba Finance Ltd (« Gemba »), principale plateforme britannique d’infrastructure bancaire et de finance intégrée, annonce ce jour la nomination de Georg Hauer, ancien Directeur général de N26 et directeur des opérations/directeur financier de Hawk AI, en tant que conseiller stratégique. M. Hauer accompagnera l’équipe dirigeante de Gemba dans la montée en puissance des opérations, la gestion d’environnements réglementaires complexes et l’accélération des stratégies d’expansion au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et aux États-Unis.

Alors que le secteur de la fintech passe d’une phase de forte acquisition B2C à une ère plus mature axée sur la résilience des infrastructures B2B, Gemba se positionne à l’avant-garde de cette évolution. Le modèle exclusif de « licence unique » de Gemba permet à des organisations non bancaires de proposer des services bancaires — des IBAN aux cartes d’entreprise — via un cadre transparent et entièrement réglementé, sans avoir à obtenir leur propre licence bancaire.

Un modèle de croissance éprouvé

Georg Hauer apporte plus de dix ans d’expérience de direction au cœur de la révolution fintech mondiale. Durant son passage chez N26, il a joué un rôle clé dans la croissance de la banque digitale, faisant passer sa valorisation de 500 millions de dollars à plus de 9 milliards de dollars, tout en supervisant les opérations dans la région DACH et en Europe du Nord. Plus récemment, en tant que directeur des opérations et directeur financier de Hawk AI, M. Hauer a supervisé l’expansion de l’entreprise dans plus de 60 pays à travers le monde, s’imposant comme une référence en matière de lutte contre la criminalité financière et de conformité réglementaire.

Un alignement stratégique pour une nouvelle ère

« Le parcours de Georg dans le développement d’institutions financières est sans équivalent dans l’écosystème européen », a déclaré Alexander Legoshin, PDG de Gemba. « Sa double expérience, à savoir la création d’un géant grand public chez N26 et le développement d’un fournisseur d’infrastructure B2B chez Hawk AI, correspond parfaitement à la mission de Gemba. Alors que nous renforçons notre présence au Royaume-Uni et préparons notre expansion aux États-Unis et dans l’Union européenne, son expertise en matière de stratégie réglementaire et de structuration organisationnelle sera déterminante pour garantir une croissance à la fois rapide et sécurisée. »

« La finance intégrée échoue rarement sur le plan technologique. Elle échoue parce que les enjeux bancaires et de conformité sont complexes, fragmentés et ne constituent pas le cœur de métier des entreprises », a expliqué Georg Hauer. « Gemba a mis en place une infrastructure puissante qui absorbe efficacement la complexité réglementaire pour ses partenaires. Je me réjouis de collaborer avec l’équipe de Gemba afin de déployer ce modèle d’abord au Royaume-Uni et en Europe, puis à l’échelle mondiale, en veillant à ce que l’innovation bancaire aille de pair avec l’innovation et l’exigence de conformité. »

À propos de Gemba

Gemba est un fournisseur britannique d’infrastructure bancaire (référence FCA n° 804853) qui permet aux entreprises d’intégrer des services financiers à leurs produits. Grâce à sa plateforme en marque blanche et à ses API robustes, Gemba propose des comptes, des paiements et des cartes, adossés à un dispositif complet de conformité qui protège ses partenaires contre les risques réglementaires.



À propos de Georg Hauer

Georg Hauer est conseiller et entrepreneur dans la fintech. Il a précédemment occupé les fonctions de directeur général chez N26 et de directeur des opérations/directeur financier chez Hawk AI. Il est spécialisé dans le développement de modèles bancaires numériques, la stratégie réglementaire et la conception organisationnelle pour les entreprises à forte croissance.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b335504d-a894-48d2-a3e6-38e9a7593a09



