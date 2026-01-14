Affidea übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an LabPoint von der Lindenhofgruppe und stärkt damit seine Kompetenzen in Diagnostik und Labormedizin

DEN HAAG, Niederlande, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Affidea Gruppe, Europas führender Anbieter moderner Diagnostik, lokaler Gesundheitszentren und spezialisierter medizinischer Dienstleistungen, darunter Onkologie, gibt die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der LabPoint Medizinische Laboratorien AG von der Lindenhofgruppe bekannt. LabPoint ist ein etabliertes medizinisches Diagnostiklabor und ein anerkannter Anbieter in der Laboratoriumsmedizin und Genetik. Gemeinsam mit Affidea werden in der Schweiz integrierte Angebote in Pathologie und Zytologie aufgebaut.

LabPoint wurde 2022 von der Lindenhofgruppe gegründet und hat seitdem ein starkes Wachstum verzeichnet sowie eine nachhaltige Position im Markt erarbeitet. Das Unternehmen ist an fünf Standorten in Avenches sowie in den Regionen Bern, Tessin, Waadt und Basel tätig. Zusätzlich betreibt LabPoint mehrere Blutentnahmestellen in den Kantonen Bern, Freiburg, Tessin, Waadt, Zürich, Jura und Basel. Diese neuen Standorte erweitern das bestehende Netzwerk von Affidea in der Schweiz, das bereits 33 Zentren für diagnostische Bildgebung und fachärztliche Medizin umfasst. Dadurch steigt die Gesamtzahl der Mitarbeitenden auf 870.

Diese strategische Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung von Affidea Schweiz dar. Das Unternehmen verfolgt weiterhin das Ziel, entlang des gesamten Behandlungspfads eine integrierte Präzisionsmedizin anzubieten, die Bildgebung, umfassende Laboranalysen sowie fortschrittliches medizinisches Fachwissen in seinen Kompetenzzentren vereint.

Mit der Lindenhofgruppe hat Affidea Schweiz einen starken strategischen Partner gewonnen. Die Lindenhofgruppe bleibt als Minderheitsaktionärin an LabPoint beteiligt und behält eine wichtige Rolle als medizinischer Partner. Diese Konstellation ermöglicht es der Lindenhofgruppe, ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden von LabPoint weiterhin wahrzunehmen und gemeinsam mit dem neuen Mehrheitsaktionär einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu leisten. So wird die Position und Rolle von LabPoint in der Labordiagnostik nachhaltig gestärkt.

Die LabPoint Fortbildungsakademie

Mit seiner Fortbildungsakademie stärkt LabPoint seine Rolle als bedeutender Weiterbildungsanbieter im Schweizer Labormarkt. Jährlich werden rund 20 vom Berufsverband anerkannte medizinische Kurse angeboten, insbesondere in den Bereichen Gynäkologie und Geburtshilfe. Die Akademie unterstützt Gesundheitsfachpersonen dabei, ihre Kompetenzen gezielt auszubauen, und trägt dazu bei, bewährte Standards in der Patientenversorgung weiterzuentwickeln.

Ein umfassendes Angebot für eine integrierte Diagnostik

Affidea vereint Bildgebung, Laboranalysen, Pathologie und Genetik in einem Netzwerk. So entsteht ein integriertes Versorgungsmodell, das eine umfassende Präzisionsdiagnostik sowie klare Nachsorgepfade ermöglicht – schnell, ganzheitlich und konsequent patientenorientiert. Dank der fortschrittlichen Kompetenzen von LabPoint in Molekularbiologie und Humangenetik baut Affidea seine Position in der hochpräzisen Diagnostik weiter aus.

Diese zusätzlichen Kompetenzen stärken zudem die onkologischen Versorgungspfade von Affidea, indem genetische Analysen neben Bildgebung und personalisierten Behandlungen integriert werden.

Marc-André Christinat, CEO von Affidea Schweiz, betont: «Die Übernahme von LabPoint ist ein wichtiger Schritt für Affidea Schweiz. Sie ermöglicht es uns, ein umfassendes, integriertes und patientennahes Angebot aufzubauen – zum Nutzen der Patientinnen und Patienten sowie des medizinischen Fachpersonals. Wir sind überzeugt, dass diese Integration unsere Präsenz in der Schweiz weiter stärkt und neue Impulse für Innovationen in der Diagnostik setzt.»

Dr. Charles Niehaus, Geschäftsführer der Affidea-Gruppe, ergänzt: «Die Integration von LabPoint stärkt eine zentrale Überzeugung von Affidea: Präzise Diagnosen, die auf dem Zusammenspiel von Bildgebung, Pathologie und Genetik basieren, sind die Grundlage der modernen, personalisierten Medizin. Diese Ergänzung eröffnet neue Möglichkeiten, unsere klinischen Behandlungspfade weiter zu verfeinern und Ärztinnen und Ärzten eine stärkere Entscheidungsgrundlage zu bieten – zum Nutzen der Millionen von Patientinnen und Patienten, die wir in ganz Europa betreuen.»

Andreas Schafer, Vorstandsvorsitzender der Lindenhofgruppe und von LabPoint, ergänzt: «Die Lindenhofgruppe freut sich sehr, mit Affidea einen starken Partner für LabPoint gefunden zu haben, der unsere Werte und Ziele in der integrierten Versorgung, insbesondere in der Diagnostik, teilt.»

Cosentino Gianfranco, CEO und Chief Marketing Officer von LabPoint, erklärt:

«Die Partnerschaft mit Affidea ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die Weiterentwicklung einer integrierten Medizin und Versorgung. Dabei spielt die Labormedizin eine zentrale Rolle in Diagnose, Therapie und Nachsorge. Patientinnen und Patienten sowie unsere zuweisenden Ärztinnen und Ärzte profitieren von einem umfassenden Spektrum an diagnostischen Lösungen innerhalb eines hochkompetenten Netzwerks.»

Kennzahlen

Affidea Schweiz: 33 Zentren, rund 700 Mitarbeitende, über 265'000 Patientinnen und Patienten pro Jahr.

33 Zentren, rund 700 Mitarbeitende, über 265'000 Patientinnen und Patienten pro Jahr. LabPoint: 5 medizinische Labore, 4 Notfalllabore, diverse Entnahme- und Schnellanalysestellen, rund 170 hochqualifizierte Fachpersonen, davon etwa 67 Mitarbeitende, spezialisiert auf Mikrobiologie, Molekularbiologie, Humangenetik und Pathologie.

Affidea wurde bei dieser Transaktion von der Kanzlei Chabrier sowie von KPMG begleitet.

Die Lindenhofgruppe wurde im Rahmen der Transaktion von Oaklins (M&A) beraten.

Über LabPoint Medizinische Laboratorien AG

LabPoint ist eine Schweizer Laborgruppe, die für patienten- und kundennahen Service, schnelle Diagnostik, fundierte medizinische Beratung sowie eine ausgezeichnete Erreichbarkeit steht. LabPoint betreibt fünf medizinische Standorte in Avenches, Bern, Basel, Zürich und Lugano. Darüber hinaus unterhält LabPoint Teststellen für Patientinnen und Patienten sowie Kundinnen und Kunden in den Kantonen Bern, Basel, Freiburg, Jura, Tessin, Waadt und Zürich. Diese ermöglichen eine einfache Probenentnahme und schnelle Tests.

LabPoint beschäftigt rund 170 hochqualifizierte Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen an mehreren Standorten in der ganzen Schweiz. Mit der LabPoint Fortbildungsakademie verfügt das Unternehmen zudem über eine eigene Ausbildungsstruktur und bietet jährlich rund 20 anerkannte und akkreditierte Kurse an.

Über die Lindenhofgruppe

Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. An ihren drei Standorten Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 172‘000 Patientinnen und Patienten, davon rund 30’000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Onkologie, Innere Medizin, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2’600 Mitarbeitende.

Über Affidea Schweiz (www.affidea.ch)

Affidea Schweiz ist ein bedeutender nationaler Gesundheitsdienstleister, der ein breites Spektrum integrierter, multidisziplinärer ambulanter Leistungen anbietet. Dazu gehören diagnostische Bildgebung, histologische Analysen, Brust- und Prostatamedizin, Konsultationen, chirurgische und nicht-chirurgische Behandlungen sowie Gastroenterologie. Zudem betreibt Affidea multidisziplinäre medizinische Zentren, in denen Expertinnen und Experten aus Orthopädie, Neurologie und weiteren Fachgebieten zusammenarbeiten.

Dank ihres starken nationalen Netzwerks kann Affidea Patientinnen und Patienten einen vollständig integrierten onkologischen Versorgungsweg anbieten – von Prävention und Früherkennung über Gentests und Diagnostik bis hin zu personalisierter Behandlung und Nachsorge.



Über die Affidea Group (www.affidea.com)

Affidea ist ein führender paneuropäischer Anbieter spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, darunter Krebsversorgung, Polikliniken und moderne diagnostische Bildgebung. Das 1991 gegründete Unternehmen betreibt heute über 420 Zentren in 15 Ländern und verzeichnet jährlich mehr als 14 Millionen Patientenbesuche. Affidea verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der Patientensicherheit und ist laut der European Society of Radiology (ESR) der am häufigsten ausgezeichnete Anbieter für diagnostische Bildgebung in Europa. Mehr als 90 Prozent der Affidea-Zentren sind auf der ESR EuroSafe Wall of Stars vertreten.

Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholding mit Fokus auf langfristige Wertschöpfung und einer stabilen, familiengeführten Aktionärsstruktur.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76cefbd1-af95-4c62-882c-78943ca12b67