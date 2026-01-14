Affidea Suisse acquiert la participation majoritaire dans LabPoint cédée par le groupe Lindenhof, et renforce son offre de diagnostic et de médecine de laboratoire

LE HAYE, Pays-Bas, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Affidea, l’un des principaux fournisseurs paneuropéens de services de santé spécialisés, notamment dans les domaines de la cancérologie, de l'imagerie diagnostique et des polycliniques, annonce l’acquisition majoritaire, auprès de la Lindenhofgruppe, de LabPoint SA, laboratoire de diagnostic médical et acteur reconnu dans la biologie médicale, la génétique et prochainement, avec l’aide d’Affidea, de la pathologie et la cytologie en Suisse.

Fondée en 2022 par la Lindenhofgruppe AG, LabPoint a enregistré une croissance remarquable et a su s’imposer durablement sur le marché. Grâce à cette acquisition, Affidea Suisse renforce considérablement sa présence en Suisse en intégrant le groupe LabPoint SA, réparti sur 5 sites situés à Avenches, Berne, Tessin, Vaud et Bâle, ainsi que différents points de prélèvement et d’analyses rapides dans les cantons de Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Zurich, Jura et Bâle. Ces nouveaux sites s’ajoutent aux 33 centres d'imagerie et centres spécialisés Affidea répartis dans tout le pays, représentant au total 870 collaborateurs.

Cette opération stratégique marque une étape clé dans le développement d’Affidea Suisse, qui poursuit son ambition de proposer une médecine de précision intégrée, tout au long du parcours patient, alliant imagerie, analyses de laboratoire et expertise médicale de pointe au sein de ses Centres d’Excellence.

Avec le groupe Lindenhof, Affidea Suisse a trouvé un partenaire stratégique solide. Le groupe Lindenhof restera actionnaire de LabPoint (à titre minoritaire), tout en conservant son rôle de partenaire médical majeur. Cette configuration permet au groupe hospitalier de continuer à assumer pleinement sa responsabilité envers les collaborateurs de LabPoint et de contribuer de manière significative au développement de l’entreprise aux côtés d’un nouvel actionnaire de référence, afin de renforcer durablement sa position et son rôle dans le domaine du diagnostic de laboratoire.

L’Académie de formation LabPoint SA

L’Académie de formation LabPoint SA occupe une place stratégique sur le marché des laboratoires et affirme son rôle d’acteur éducatif, en proposant environ 20 cours par an, reconnus par les associations professionnelles, notamment dans les domaines de la gynécologie et de l’obstétrique. Elle contribue à renforcer les compétences des professionnels de santé et à promouvoir les meilleures pratiques dans la prise en charge des patientes.

Une offre complète pour un diagnostic intégré

En réunissant l’imagerie, les analyses de laboratoire, la pathologie et la génétique au sein d’un même réseau, Affidea propose un modèle de médecine intégrée, facilitant des parcours diagnostiques et de suivis complets, et renforçant une prise en charge globale, rapide et centrée sur le parcours du patient. Grâce aux capacités avancées de la biologie moléculaire et de la génétique humaine apportées par LabPoint SA, Affidea consolide son positionnement dans les diagnostics de haute précision.

Ces nouvelles compétences viennent également enrichir les parcours de soins en cancérologie, en intégrant la génétique aux côtés de l’imagerie et des traitements personnalisés.

Marc-André Christinat, CEO d'Affidea Suisse, a commenté : « L’acquisition de LabPoint est une étape majeure pour Affidea Suisse. Elle nous permet de proposer une offre complète, intégrée, et de proximité, au bénéfice des patients et des professionnels de santé. Nous sommes convaincus que cette synergie permettra d’élargir notre présence sur le marché et ouvrira la voie à de nouvelles innovations dans le domaine du diagnostic. »

Le Dr Charles Niehaus, Directeur exécutif du groupe Affidea, a ajouté : « L’intégration de LabPoint renforce une conviction profonde d’Affidea : un diagnostic précis, fondé sur la convergence de l’imagerie, de la pathologie et de la génétique, est la clé d’une médecine moderne et personnalisée. Cette complémentarité ouvre de nouvelles possibilités pour affiner nos parcours cliniques, réduire les délais et offrir aux médecins une base décisionnelle plus robuste, au bénéfice de millions de patients que nous accompagnons à travers l’Europe. »

Andreas Schafer, Président du Conseil d’administration, Lindenhofgruppe et LabPoint a ajouté : « Le groupe Lindenhof est très heureux d’avoir trouvé en Affidea un partenaire solide pour LabPoint, qui partage avec nous les mêmes valeurs et les mêmes objectifs en matière de soins intégrés — en particulier dans le domaine du diagnostic. »

Gianfranco Cosentino, CEO & Chief Marketing Officer LabPoint, explique : « Le partenariat avec Affidea constitue une étape majeure pour progresser concrètement dans la médecine et les soins intégrés, où la médecine de laboratoire occupe une place essentielle dans le diagnostic, la thérapie et le suivi des patients. Les patients, ainsi que nos médecins prescripteurs, bénéficieront d’un choix complet de solutions diagnostiques au sein d’un réseau de haute compétence. »

Des chiffres clés

Affidea Suisse : 33 centres, près de 700 collaborateurs, plus de 265 000 patients par an.

LabPoint : 5 laboratoires médicaux, 4 laboratoires d'urgences, différents points de prélèvement et analyses rapides, près de 170 professionnels hautement qualifiés dont environ 67 collaborateurs, spécialisés en microbiologie, biologie moléculaire, génétique humaine et pathologie.

Affidea a été accompagnée dans cette transaction par l’étude Chabrier ainsi que KPMG.

Lindenhofgruppe ont été conseillés dans le cadre de la transaction par l’entreprise Oaklins (M&A).

A propos de LabPoint SA

LabPoint est un groupe de laboratoires actif dans toute la Suisse, garantissant une grande proximité avec ses clients, des diagnostics rapides, des conseils efficaces ainsi qu’une excellente accessibilité. Les cinq sites médicaux LabPoint se trouvent à Avenches, Berne, Bâle, Zurich et Lugano.

En complément, LabPoint exploite des TestPoints destinés aux patientes et patients ainsi qu’aux clientes et clients dans les cantons de Berne, Bâle, Fribourg, Jura, Tessin, Vaud et Zurich. Ces points permettent un prélèvement d’échantillons simple et des analyses rapides. LabPoint emploie environ 170 professionnels hautement qualifiés, issus de différentes disciplines et domaines d’activité, répartis sur plusieurs sites à travers la Suisse. Avec la LabPoint Académie de formation continue, l’entreprise dispose de sa propre structure dédiée à la formation, proposant chaque année environ 20 cours reconnus et accrédités par les sociétés professionnelles compétentes.

Lindenhofgruppe

Le groupe Lindenhof compte parmi les principaux hôpitaux figurant sur la liste cantonale en Suisse et opérant sous statut privé. Sur ses trois sites d’Engeried, Lindenhof et Sonnenhof, plus de 172 000 patients sont pris en charge chaque année, dont environ 30 000 en hospitalisation. En plus d’une prise en charge interdisciplinaire de base complète, le groupe hospitalier propose un large éventail de médecine spécialisée et hautement spécialisée. Les principaux domaines d’expertise comprennent l’orthopédie, la chirurgie viscérale, la médecine de la femme, l’urologie, l’oncologie, la médecine interne, la neurochirurgie, la cardiologie, l’angiologie, la chirurgie vasculaire, l’ORL, la radiologie, la radiothérapie et la médecine d’urgence. Le groupe emploie environ 2 600 collaborateurs.

À propos d’Affidea Suisse

Acteur national majeur de la santé, Affidea Suisse offre une large gamme de soins ambulatoires intégrés et pluridisciplinaires tels que l’imagerie diagnostique, l’analyse histologique, la médecine du sein et de la prostate, la consultation, le traitement chirurgical et non chirurgical, la gastroentérologie et la gestion de centres médicaux multi-spécialisés regroupant des spécialistes en orthopédie, neurologie et d’autres spécialités. Le solide réseau de Affidea Suisse lui permet de fournir aux patients un parcours de soins oncologiques entièrement intégré, couvrant la prévention, la détection précoce, les tests génétiques, le diagnostic, le traitement personnalisé et l’assistance post-traitement.



À propos du groupe Affidea (www.affidea.com)

Affidea est fournisseur paneuropéen de premier plan de services de soins de santé spécialisés, notamment de soins contre le cancer, de polycliniques et d'imagerie diagnostique avancée. Fondée en 1991, la société gère près de 420 centres dans 15 pays, avec plus de 14 millions de visites de patients par an. Grâce à ses résultats en matière de sécurité des patients, la société est devenue le fournisseur d'imagerie diagnostique le plus récompensé d'Europe par la Société européenne de radiologie (ESR), puisque plus de 90 % de ses centres figurent sur le mur d'étoiles Eurosafe de l'ESR. Affidea est détenue majoritairement par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), un holding d'investissement de premier plan, axé sur la création de valeur à long terme avec un actionnariat familial stable et solidaire.

