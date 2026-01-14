Affidea Svizzera acquisisce la partecipazione di maggioranza in LabPoint, dopo la cessione da parte del Gruppo Lindenhof, rafforzando così la propria offerta nel campo della diagnostica e della medicina di laboratorio

L’AIA, Paesi Bassi, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Gruppo Affidea, uno dei principali fornitori paneuropei di servizi medici specialistici, in particolare nei settori dell'oncologia, della diagnostica per immagini e dei policlinici, annuncia l'acquisizione della quota di maggioranza di LabPoint SA da Lindenhofgruppe, laboratorio di diagnostica medica e noto attore nel campo della biologia medica, della genetica e, prossimamente, con il sostegno di Affidea, della patologia e della citologia in Svizzera.

Fondata nel 2022 da Lindenhofgruppe AG, LabPoint ha registrato una crescita notevole e si è affermata stabilmente sul mercato. Grazie a questa acquisizione, Affidea Svizzera consolida significativamente la propria presenza in Svizzera integrando il Gruppo LabPoint SA, che vanta 5 sedi (Avenches, Berna, Ticino, Vaud e Basilea) e diversi punti di prelievo e analisi rapide nei cantoni di Berna, Friburgo, Ticino, Vaud, Zurigo, Giura e Basilea. Queste nuove sedi si aggiungono ai 33 centri Affidea presenti sul territorio nazionale, per un totale di 870 collaboratori.

Questa operazione strategica segna una tappa chiave nello sviluppo di Affidea Svizzera, che persegue l'obiettivo di proporre nei propri centri di eccellenza una medicina di precisione integrata per tutta la durata del percorso paziente, grazie alla combinazione di imaging, analisi di laboratorio e competenze mediche all'avanguardia.

Il Gruppo Lindenhof, che rimarrà azionista di minoranza di LabPoint, ma manterrà il proprio ruolo di principale partner medico, rappresenta per Affidea Svizzera un partner strategico solido. Questa configurazione consente al gruppo ospedaliero di continuare ad assumersi pienamente la propria responsabilità nei confronti dei collaboratori di LabPoint e di contribuire in modo significativo allo sviluppo dell'azienda insieme a un nuovo azionista di riferimento, con l’obiettivo di consolidare stabilmente la propria posizione e il proprio ruolo nel settore della diagnostica di laboratorio.

L'Accademia di formazione LabPoint SA

L'Accademia di formazione LabPoint SA occupa una posizione strategica nell’ambito dei servizi di laboratorio e si afferma come protagonista nel campo della formazione, proponendo circa 20 corsi all'anno, riconosciuti dalle associazioni professionali, in particolare nei settori della ginecologia e dell'ostetricia. Contribuisce così a rafforzare le competenze degli operatori sanitari e a promuovere le best practice nella cura delle pazienti.

Un'offerta completa per una diagnosi integrata

Riunendo diagnostica per immagini, analisi di laboratorio, patologia e genetica all'interno di un'unica rete, Affidea propone un modello di medicina integrata che facilita percorsi di diagnosi e follow-up completi, promuovendo un'assistenza globale, tempestiva e incentrata sul percorso del paziente. Grazie alle competenze avanzate nel campo della biologia molecolare e della genetica umana fornite da LabPoint SA, Affidea consolida la propria posizione nel settore della diagnostica ad alta precisione.

Queste nuove competenze contribuiscono anche ad arricchire i percorsi di cura oncologica, integrando la genetica con l'imaging e i trattamenti personalizzati.

Marc-André Christinat, CEO di Affidea Svizzera, ha affermato: «L'acquisizione di LabPoint rappresenta un passo fondamentale per Affidea Svizzera: ci consente infatti di proporre un'offerta completa, integrata e di prossimità, a vantaggio dei pazienti e degli operatori sanitari. Siamo certi che la sinergia creatasi consentirà di ampliare la nostra presenza sul mercato e aprirà la strada a importanti innovazioni nel campo della diagnostica.»

Il Dottor Charles Niehaus, Direttore esecutivo del Gruppo Affidea, ha aggiunto: «L'integrazione di LabPoint sostiene una profonda convinzione di Affidea, secondo cui una diagnosi accurata, basata sulla convergenza di imaging, patologia e genetica, è la chiave per una medicina moderna e personalizzata. Questa complementarità apre nuove possibilità per perfezionare i nostri percorsi clinici, ridurre i tempi di attesa e offrire ai medici una base decisionale più solida, a beneficio dei milioni di pazienti che assistiamo in tutta Europa.»

Andreas Schafer, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lindenhofgruppe e LabPoint continua così: «Il Gruppo Lindenhof si compiace di aver trovato in Affidea un partner solido per LabPoint, con cui condividere gli stessi valori e gli stessi obiettivi in materia di cure integrate, in particolare nel campo della diagnostica.»

Gianfranco Cosentino, CEO e Chief Marketing Officer LabPoint, spiega: «La partnership con Affidea rappresenta un passo fondamentale per compiere progressi concreti nell'ambito della medicina e delle cure integrate, dove la medicina di laboratorio occupa un posto essenziale per la diagnosi, la terapia e il follow-up dei pazienti. I pazienti, così come i nostri medici prescrittori, potranno beneficiare di una gamma completa di soluzioni diagnostiche all'interno di una rete ad alta competenza.»

Cifre chiave

Affidea Svizzera : 33 centri, circa 700 collaboratori, oltre 265 000 pazienti all'anno.

: 33 centri, circa 700 collaboratori, oltre 265 000 pazienti all'anno. LabPoint: 5 laboratori medici, 4 laboratori di pronto soccorso, diversi punti di prelievo e analisi rapide, circa 170 professionisti altamente qualificati, di cui circa 67 collaboratori, specializzati in microbiologia, biologia molecolare, genetica umana e patologia.

Affidea è stata assistita nella transazione dallo Studio Chabrier e da KPMG, Lindenhofgruppe invece dalla Oaklins (M&A).

Informazioni su LabPoint SA

LabPoint è un gruppo di laboratori medici attivo in tutta la Svizzera che garantisce alla clientela una forte presenza sul territorio, diagnosi rapide, consulti efficaci e ottima accessibilità. I cinque centri medici LabPoint si trovano nelle città di Avenches, Berna, Basilea, Zurigo e Lugano.

Inoltre, LabPoint gestisce TestPoint destinati a pazienti e clienti nei cantoni di Berna, Basilea, Friburgo, Giura, Ticino, Vaud e Zurigo. Questi punti consentono un prelievo semplice dei campioni e analisi rapide. LabPoint impiega circa 170 professionisti altamente qualificati, provenienti da diverse discipline e settori di attività, dislocati in svariate sedi in tutta la Svizzera. Con la LabPoint Academy di formazione continua, l'azienda dispone di una propria struttura dedicata alla formazione, che ogni anno offre circa 20 corsi riconosciuti e accreditati dalle associazioni professionali competenti.

Gruppo Lindenhof

Il Gruppo Lindenhof è uno dei principali ospedali privati presenti nell'elenco cantonale in Svizzera. Nelle sue tre sedi, (Engeried, Lindenhof e Sonnenhof), ogni anno vengono assistiti oltre 172 000 pazienti, di cui circa 30 000 ospedalizzati. Oltre a un'assistenza interdisciplinare di base completa, il gruppo ospedaliero offre un'ampia gamma di servizi medici specialistici e altamente specialistici. Le principali aree di competenza comprendono ortopedia, chirurgia viscerale, medicina di genere, urologia, oncologia, medicina interna, neurochirurgia, cardiologia, angiologia, chirurgia vascolare, otorinolaringoiatria, radiologia, radioterapia e medicina d'urgenza. Il Gruppo vanta un organico di circa 2 600 collaboratori.

Informazioni su Affidea Svizzera

Affidea Svizzera è un importante attore nazionale del sistema sanitario che offre un’ampia gamma di servizi ambulatoriali integrati e multidisciplinari, tra cui diagnostica per immagini, analisi istologiche, senologia e prostatologia, consulenze, trattamenti chirurgici e non, gastroenterologia e gestione di centri medici multispecialistici che si avvalgono di specialisti in ortopedia, neurologia e altre specialità. La solida rete di Affidea Svizzera consente di fornire ai pazienti un percorso di cura oncologica completamente integrato, che comprende prevenzione, diagnosi precoce, test genetici, diagnosi, trattamento personalizzato e assistenza post-trattamento.



Informazioni sul Gruppo Affidea (www.affidea.com)

Affidea è un fornitore leader a livello paneuropeo di servizi medici specialistici, tra cui cure oncologiche, policlinici e diagnostica per immagini avanzata. Fondata nel 1991, l’azienda gestisce circa 420 centri in 15 Paesi, con oltre 14 milioni di visite all’anno. Grazie ai suoi risultati in termini di sicurezza dei pazienti, l’azienda è diventata il fornitore di servizi di diagnostica per immagini che ha ricevuto maggiori riconoscimenti in Europa dalla Società Europea di Radiologia (ESR), con oltre il 90% dei suoi centri inseriti nell’Eurosafe Wall of Stars dell’ESR. Affidea è controllata in maggioranza dal Groupe Bruxelles Lambert (GBL), holding di investimento leader nel settore e focalizzata sulla creazione di valore a lungo termine con un assetto azionario di tipo familiare stabile e solidale.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76cefbd1-af95-4c62-882c-78943ca12b67