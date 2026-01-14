ARGAN : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ ODDO

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 14 janvier 2026 - 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté avec la société Oddo

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ARGAN à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

13 567 titres ARGAN

1 182 340,7 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan du contrat au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 112 titres ARGAN

1 377 010,70 €

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, ont été exécutées :

4 939 transactions à l’achat

6 550 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

230 160 titres et 14 980 043 euros à l'achat

226 705 titres et 14 785 373,2 euros à la vente

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026

1 er avril : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026

1 er juillet : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026

23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2026

21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr









Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@cdrconsultancy.com





