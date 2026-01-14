Groupe Casino - Nombre de droits de vote et d'actions 31-12-2025

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 397,13 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Etienne
554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
au 31 décembre 2025

(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre d’actions composant le capitalNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
400 939 713401 185 292400 572 935

* * *
*

Fait le 14 janvier 2026 à 17h30

