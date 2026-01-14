Groupe Casino - Nombre de droits de vote et d'actions 31-12-2025

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 397,13 €

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard

42000 Saint-Etienne

554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

au 31 décembre 2025

(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale 400 939 713 401 185 292 400 572 935

* * *

*

Fait le 14 janvier 2026 à 17h30

Pièce jointe