Le plan d’arrangement de Robex reçoit le feu vert de la Cour supérieure du Québec

QUÉBEC, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc., ci-après désignée « Robex » ou la « Société » se réjouit d’annoncer que la chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance définitive favorable à sa fusion précédemment annoncée avec Predictive Discovery Limited, ci-après désignée « Predictive ». Aux termes de cette opération, la filiale en propriété exclusive de Predictive fera l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Robex (les « Actions Robex ») par le biais d’un plan d’arrangement statutaire établi conformément aux dispositions de la Loi de la Province québécoise sur les sociétés par actions (ci-après l’« Opération »).

La délivrance de l’ordonnance définitive fait suite à l’assemblée extraordinaire des actionnaires de Robex, tenue le 30 décembre 2025, au cours de laquelle la résolution spéciale en faveur de l’Arrangement a été adoptée à une large majorité.

Prochaines étapes

L’opération demeure soumise à la satisfaction de certaines conditions, notamment l’approbation des gouvernements de la Guinée et du Mali, ainsi qu’aux autres conditions habituelles applicables aux opérations de même nature. La conclusion de l’opération de fusion est attendue au premier trimestre 2026.

La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans ses politiques) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

Adresse e-mail : investor@robexgold.com

Contacts investisseurs et média :

Michael Vaughan, cabinet Fivemark Partners

Téléphone : +61 422 602 720

Adresse e-mail : michael.vaughan@fivemark.com.au

À PROPOS DE ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources est une société minière aurifère canadienne cotée à la Bourse de Toronto et sur l’ASX, et domiciliée dans la ville de Québec au Canada. Ses actifs principaux comprennent la mine de Nampala au Mali et celle de Kiniero en Guinée.

Ce communiqué ne vaut pas offre

Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucune vente de titres ne saurait par ailleurs se réaliser aux États-Unis ni dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui y sont en vigueur. Les titres en question n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi fédérale américaine de 1933 portant sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933), telle que modifiée, et ne sauraient être vendus aux États-Unis, ni à un quelconque ressortissant américain, que ce soit pour son compte ou à son profit, hors dépôt ou exemption propre aux exigences américaines en matière d’enregistrement et aux lois souveraines sur les valeurs mobilières américaines en vigueur.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renseigne certaines données et déclarations de nature prospective au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable (ci-après collectivement dénommées les « Données prospectives »). Elles visent des déclarations relatives aux perspectives futures et prévisions, comme la réalisation et le calendrier de l’Opération, la délivrance en temps opportun de l’ordonnance définitive de la Cour supérieure du Québec, l’approbation de la TSXV, la satisfaction des conditions de clôture prévues par la Convention d’arrangement et l’ensemble des orientations, prévisions, objectifs, estimations et projections futures qui s’y rapportent et leurs calendriers respectifs. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des circonstances, événements, activités ou développements dont la réalisation future est attendue constitue une Donnée prospective. Les Données prospectives se caractérisent habituellement par l’emploi de termes comme « sera », « créer », « améliorer », « renforcer », « potentiel », « s’attendre à », « progression », « croissance », « estimer », « anticiper ». D’autres expressions de même sens, ou des formulations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » se réaliser, ou leurs alternatives et/ou leurs formes négatives sont employées à dessein pour signaler des Données prospectives. Si Robex estime que les attentes exprimées dans ces Données prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, il est recommandé de ne pas s’y fier indûment, car rien ne permet de garantir leur réalisation. Les Données prospectives reposent sur les informations disponibles au moment de leur formulation et/ou sur la conviction de bonne foi des dirigeants de Robex au même moment quant aux événements postérieurs. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Les Données prospectives induisent de nombreux risques et incertitudes. Ces facteurs visent plus particulièrement, sans toutefois s’y limiter, les risques liés à la finalisation de l’Arrangement, les fluctuations des cours des matières premières et des taux de change, les conditions économiques générales, l’inflation des coûts et la hausse de la demande en intrants de production, la nature spéculative des activités d’exploration et de développement minier, s’agissant notamment de l’obtention des autorisations, permis et licences nécessaires et de l’affaiblissement des quantités ou des teneurs des réserves, les risques à caractère politique et social (y compris, entre autres, ceux propres à la Guinée, à la Côte d’Ivoire, au Mali et à l’Afrique de l’Ouest en général), les évolutions du cadre juridique et réglementaire dans lequel Robex exerce ses activités ou pourrait les exercer à l’avenir, le contexte environnemental, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les enjeux relationnels propres au secteur et les litiges, ainsi que les risques renseignés au chapitre « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de Robex, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les Données prospectives entendent aider les lecteurs à comprendre la position de Robex au moment de leur formulation en ce qui concerne des événements futurs et ne sont valables qu’à leur date de leur publication. Sauf si la loi applicable l’exige, Robex décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement au regard de toute évolution pressentie de ses données pour se rapprocher des résultats réels, des événements ou développements futurs, ou s’aligner sur toute révision d’hypothèses ou d’autres facteurs les affectant. Si Robex actualise des Données prospectives, il ne faut pas en déduire qu’il sera procédé à d’autres mises à jour relatives à ces données ou à d’autres Données prospectives. Toutes les déclarations prospectives de ce communiqué sont expressément et intégralement visées par cette mise en garde.

Objectifs de production

Les objectifs de production et les prévisions financières relatives à la mine de Kiniero exploitée par Robex ont été publiés sur l’ASX le 22 août 2025, dans une annonce intitulée « Révision des données techniques du projet aurifère de Kiniero », et s’agissant de la mine de Nampala, dans une annonce ASX de Robex datée du 6 mai 2025 et intitulée « Prospectus révisé ». Robex confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production et prévisions financières qui en découlent restent valables et ne font l’objet d’aucune révision substantielle par rapport aux estimations communiquées dans les annonces précédentes.