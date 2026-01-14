INFORMATION NON-RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 14 janvier 2026, 17h55

Nextensa vend centre commercial à Vienne à Union Investment

Nextensa annonce la vente de son centre commercial Gewerbepark Stadlau à Vienne à un fonds immobilier spécial ouvert géré par Union Investment.

Situé dans le 22e arrondissement de Vienne, Donaustadt, ce centre commercial a été construit en 1996 pour accueillir un magasin de bricolage. En 2016, il a fait l'objet d'une restructuration complète pour devenir un parc commercial et a été agrandi d'environ 3 000 m². L'actif comprend une surface locative de près de 11 000 m² et est actuellement entièrement loué. Les locataires principaux sont TK Maxx, Intersport, Lidl et dm.

La transaction, structurée sous la forme d'un asset deal, représente un montant net de 35,95 millions d'euros.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Nextensa visant à optimiser son portefeuille immobilier tout en poursuivant ses objectifs de durabilité.





Pour plus d'informations

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et développeur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (31%), la Belgique (52%) et l’Autriche (17%), pour une valeur totale d’environ € 1,1 milliard au 30/09/2025.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la réalisation de grands projets urbains. À Tour & Taxis (plus de 350.000 m² de développement) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier mixte combinant réhabilitation de bâtiments iconiques et constructions neuves. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle participe en partenariat à un vaste projet d’expansion urbaine de plus de 400.000 m², comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de € 423 M (au 30/09/2025).

Pièce jointe