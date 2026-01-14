



NIET-GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 14 januari 2026, 17u55



Nextensa verkoopt retailpark in Wenen aan Union Investment

Nextensa kondigt de verkoop aan van zijn retailpark Gewerbepark Stadlau in Wenen aan een open-ended gespecialiseerd vastgoedfonds, beheerd door Union Investment.

Het retailpark, gelegen in Donaustadt, het 22e district van Wenen, werd oorspronkelijk in 1996 gebouwd als doe-het-zelfzaak. In 2016 onderging het een ingrijpende omvorming tot retailpark en werd het met ongeveer 3.000 m² uitgebreid. Het pand heeft een verhuurbare oppervlakte van bijna 11.000 m² en is momenteel volledig verhuurd. De belangrijkste huurders zijn TK Maxx, Intersport, Lidl en dm.

De transactie is opgezet als een asset deal en heeft een netto-waarde van € 35,95 miljoen.

Deze transactie sluit aan bij de strategie van Nextensa om haar vastgoedportefeuille te optimaliseren en tegelijkertijd haar duurzaamheidsdoelstellingen na te streven.





Voor meer informatie

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (31%), België (52%) en Oostenrijk (17%) en vertegenwoordigt een totale waarde van ongeveer € 1.1 miljard op 30/09/2025.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief in de realisatie van grootschalige stedelijke projecten. In Tour & Taxis (meer dan 350.000 m² aan ontwikkelingsprojecten) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd district dat de renovatie van iconische gebouwen combineert met nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) neemt het bedrijf als partner deel aan een grootstedelijk uitbreidingsproject van meer dan 400.000 m², dat kantoren, winkels en woningen omvat.

Nextensa is genoteerd op Euronext Brussel en had een marktkapitalisatie van € 423 M (waarde 30/09/2025).

Bijlage