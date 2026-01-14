Correction: Déclaration du nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social de 74Software au 31 décembre 2025

Communiqué de presse

Déclaration du nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social de 74Software au 31 décembre 2025

Paris, le 14 janvier 2026 – Conformément aux articles L.233-8 II et R.225-73 I du Code de Commerce ainsi qu’à l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF), 74Software informe ses actionnaires qu’au 31 décembre 2025 :

Le nombre total d’actions composant le capital social de la société est de 29 746 194 .

Le nombre total de droit de vote théoriques est de 41 288 507.

Il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachées un droit de vote, y compris les actions qui en sont privées et sert de base pour la déclaration des franchissements de seuils des actionnaires conformément à l’article 223-11 du RGAMF.

Le nombre de droits de votes exerçables est de 40 816 540.





A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

Pièce jointe