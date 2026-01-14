Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2025

Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au titre de l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

DateNombre d’actionsNombre de droits de vote
31/12/2025296 096 004 

Nombre de droits de vote théoriques(1) :  296 096 004

 

 
Nombre de droits de vote exerçables(2) :  293 205 756
(1)         Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote.
(2)         Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote.

Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2025

