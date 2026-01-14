HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT
AS OF DECEMBER 31, 2025
Bernin (Grenoble), France, January 14, 2026 – Soitec (Euronext Paris) announces that, under the liquidity contract entrusted to BNP Paribas on July 3, 2023, on the settlement date of December 31, 2025, the following resources appeared on the liquidity account:
- 86,001 Soitec shares, and
- €429,465
During the 2nd semester of 2025, a total of:
- 142,784 shares were bought for €5,270,345 (i.e. 1,399 transactions).
- 129,708 shares were sold for €4,807,774 (i.e. 1,178 transactions).
We remind you that:
- At the time of the previous half-yearly balance sheet, on the settlement date of June 30, 2025, the following resources appeared on the liquidity account:
- 72,325 Soitec shares, and
- €904,901
- During the 1st semester of 2025, a total of:
- 231,383 shares were bought for €14,129,177 (i.e. 2,855 transactions);
- 208,969 shares were sold for €12,889,302 (i.e. 2,792 transactions).
- On July 3, 2023, the day before the start of trading, the following resources appeared on the liquidity account: €8,000,000.
Aggregate data for each trading day in the 2nd semester of 2025 are given in the appendix to this press release.
Agenda
Q3’ FY’26 revenue will be published on February 3, 2026, after market close.
FY’26 annual results will be published on May 27, 2026, after market close.
Soitec’s Annual General Meeting will be held on July 29, 2026.
About Soitec
Soitec (Euronext - Tech Leaders), a world leader in innovative semiconductor materials, has been developing cutting-edge products delivering both technological performance and energy efficiency for over 30 years. From its global headquarters in France, Soitec is expanding internationally with its unique solutions, and generated sales of 0.9 billion Euros in fiscal year 2024-2025. Soitec occupies a key position in the semiconductor value chain, serving three main strategic markets: Mobile Communications, Automotive and Industrial, and Edge and Cloud AI. The company relies on the talent and diversity of more than 2,200 employees, representing 50 different nationalities, working at its sites in Europe, the United States and Asia. Nearly 4,300 patents have been registered by Soitec.
Soitec, SmartSiC™, and Smart Cut™ are registered trademarks of Soitec.
|Daily report on SOITEC S.A.'s liquidity contract for the period 07/01/2025 to 12/31/2025
|prepared in accordance with the provisions of article 2-3 of AMF Decision no. 2021-01 of June 22, 2021
|Client
|Date (day/month/year)
|Purchases
|Sales
|Number of shares
|Number of transactions
|Traded volume in EUR
|Number of shares
|Number of transactions
|Traded volume in EUR
|SOITEC S.A.
|01/07/2025
|1,700
|14
|78,782.93
|1,700
|25
|79,014.47
|SOITEC S.A.
|02/07/2025
|2,100
|41
|101,010.00
|SOITEC S.A.
|03/07/2025
|1,000
|13
|49,417.50
|SOITEC S.A.
|04/07/2025
|1,050
|18
|50,287.97
|132
|1
|6,369.00
|SOITEC S.A.
|07/07/2025
|1,000
|16
|47,164.50
|1,000
|14
|47,317.50
|SOITEC S.A.
|08/07/2025
|350
|3
|16,310.00
|1,400
|18
|66,080.00
|SOITEC S.A.
|09/07/2025
|1,400
|14
|66,941.00
|1,050
|7
|50,550.05
|SOITEC S.A.
|10/07/2025
|1,000
|7
|47,803.00
|1,000
|12
|47,989.50
|SOITEC S.A.
|11/07/2025
|1,050
|16
|50,102.54
|1,000
|5
|47,750.00
|SOITEC S.A.
|14/07/2025
|1,500
|7
|69,268.95
|1,500
|19
|69,363.00
|SOITEC S.A.
|15/07/2025
|1,286
|10
|58,153.56
|1,286
|14
|58,326.27
|SOITEC S.A.
|16/07/2025
|2,750
|29
|123,049.58
|2,250
|17
|101,425.05
|SOITEC S.A.
|17/07/2025
|1,400
|14
|64,211.00
|1,750
|42
|80,881.50
|SOITEC S.A.
|18/07/2025
|741
|9
|34,685.77
|41
|1
|1,951.19
|SOITEC S.A.
|21/07/2025
|700
|9
|32,287.50
|700
|4
|32,385.50
|SOITEC S.A.
|22/07/2025
|1,750
|23
|78,655.50
|350
|3
|15,785.00
|SOITEC S.A.
|23/07/2025
|2,600
|19
|110,490.38
|1,400
|15
|62,160.00
|SOITEC S.A.
|24/07/2025
|1,350
|8
|55,462.05
|1,350
|10
|56,838.51
|SOITEC S.A.
|25/07/2025
|1,400
|11
|57,613.50
|1,050
|8
|43,389.47
|SOITEC S.A.
|28/07/2025
|500
|8
|20,775.50
|1,000
|10
|41,950.00
|SOITEC S.A.
|29/07/2025
|2,450
|26
|100,379.93
|1,750
|16
|72,607.50
|SOITEC S.A.
|30/07/2025
|1,050
|14
|42,241.50
|1,050
|12
|42,577.50
|SOITEC S.A.
|31/07/2025
|1,400
|16
|55,020.00
|350
|2
|13,982.50
|SOITEC S.A.
|01/08/2025
|1,050
|8
|39,504.47
|350
|1
|13,209.00
|SOITEC S.A.
|04/08/2025
|1,050
|9
|38,699.54
|350
|1
|13,016.50
|SOITEC S.A.
|05/08/2025
|1,050
|4
|38,464.97
|1,050
|8
|38,594.54
|SOITEC S.A.
|06/08/2025
|1,050
|6
|38,325.00
|700
|3
|25,637.50
|SOITEC S.A.
|07/08/2025
|1,050
|9
|38,902.50
|SOITEC S.A.
|08/08/2025
|350
|4
|13,142.50
|350
|3
|13,317.50
|SOITEC S.A.
|11/08/2025
|1,500
|11
|57,004.95
|1,500
|10
|57,171.00
|SOITEC S.A.
|12/08/2025
|700
|9
|26,372.50
|1,050
|8
|39,777.47
|SOITEC S.A.
|13/08/2025
|700
|9
|26,757.50
|610
|6
|23,423.02
|SOITEC S.A.
|14/08/2025
|730
|10
|27,632.84
|350
|4
|13,391.00
|SOITEC S.A.
|15/08/2025
|350
|9
|13,083.00
|350
|4
|13,156.50
|SOITEC S.A.
|18/08/2025
|800
|8
|29,645.04
|800
|3
|29,697.52
|SOITEC S.A.
|19/08/2025
|1,400
|25
|52,545.50
|1,400
|14
|52,710.00
|SOITEC S.A.
|20/08/2025
|1,400
|13
|51,758.00
|1,400
|14
|51,870.00
|SOITEC S.A.
|21/08/2025
|350
|6
|12,862.50
|350
|2
|12,880.00
|SOITEC S.A.
|22/08/2025
|1,050
|10
|39,462.47
|SOITEC S.A.
|25/08/2025
|1,050
|21
|41,089.97
|SOITEC S.A.
|26/08/2025
|1,050
|10
|40,400.54
|SOITEC S.A.
|27/08/2025
|700
|15
|26,145.00
|350
|3
|13,226.50
|SOITEC S.A.
|28/08/2025
|350
|4
|12,988.50
|SOITEC S.A.
|29/08/2025
|1,050
|13
|38,059.04
|SOITEC S.A.
|01/09/2025
|1,050
|11
|36,473.54
|1,050
|11
|36,960.00
|SOITEC S.A.
|02/09/2025
|1,050
|11
|36,053.54
|SOITEC S.A.
|03/09/2025
|700
|6
|23,579.50
|700
|14
|23,926.00
|SOITEC S.A.
|04/09/2025
|350
|1
|11,287.50
|SOITEC S.A.
|05/09/2025
|1,050
|21
|34,709.54
|SOITEC S.A.
|08/09/2025
|1,050
|15
|34,352.54
|700
|8
|23,187.50
|SOITEC S.A.
|09/09/2025
|700
|13
|22,620.50
|350
|3
|11,511.50
|SOITEC S.A.
|10/09/2025
|700
|8
|22,053.50
|700
|12
|22,263.50
|SOITEC S.A.
|11/09/2025
|700
|11
|21,805.00
|700
|8
|22,008.00
|SOITEC S.A.
|12/09/2025
|700
|11
|21,854.00
|700
|11
|21,994.00
|SOITEC S.A.
|15/09/2025
|1,000
|7
|31,454.50
|1,000
|7
|31,534.50
|SOITEC S.A.
|16/09/2025
|700
|9
|22,109.50
|1,050
|9
|33,582.47
|SOITEC S.A.
|17/09/2025
|1,050
|12
|33,883.50
|1,400
|12
|45,587.50
|SOITEC S.A.
|18/09/2025
|2,100
|13
|72,411.57
|SOITEC S.A.
|19/09/2025
|1,400
|22
|50,109.50
|350
|3
|12,792.50
|SOITEC S.A.
|22/09/2025
|700
|5
|24,780.00
|1,400
|17
|50,435.00
|SOITEC S.A.
|23/09/2025
|1,450
|20
|55,012.57
|1,450
|11
|55,042.44
|SOITEC S.A.
|24/09/2025
|700
|13
|26,950.00
|700
|8
|26,971.00
|SOITEC S.A.
|25/09/2025
|1,400
|10
|53,749.50
|1,400
|16
|53,945.22
|SOITEC S.A.
|26/09/2025
|2,500
|22
|95,370.00
|2,300
|17
|88,112.54
|SOITEC S.A.
|29/09/2025
|1,946
|18
|75,470.36
|1,596
|16
|62,279.59
|SOITEC S.A.
|30/09/2025
|1,450
|13
|55,544.57
|1,500
|7
|57,504.00
|SOITEC S.A.
|01/10/2025
|1,400
|11
|56,248.50
|SOITEC S.A.
|02/10/2025
|1,400
|16
|58,835.00
|SOITEC S.A.
|03/10/2025
|700
|3
|30,555.00
|1,050
|11
|46,297.97
|SOITEC S.A.
|06/10/2025
|1,750
|25
|77,599.73
|650
|5
|29,089.97
|SOITEC S.A.
|07/10/2025
|1,750
|12
|76,473.43
|500
|9
|21,919.00
|SOITEC S.A.
|08/10/2025
|700
|9
|30,103.50
|1,350
|12
|58,608.50
|SOITEC S.A.
|09/10/2025
|1,250
|6
|56,675.00
|1,400
|18
|63,511.00
|SOITEC S.A.
|10/10/2025
|1,750
|24
|77,595.00
|SOITEC S.A.
|13/10/2025
|1,000
|9
|43,539.00
|1,300
|11
|56,950.01
|SOITEC S.A.
|14/10/2025
|4,350
|39
|177,052.83
|SOITEC S.A.
|15/10/2025
|450
|7
|16,983.00
|1,600
|15
|61,102.56
|SOITEC S.A.
|16/10/2025
|1,875
|20
|73,361.25
|1,175
|7
|46,203.70
|SOITEC S.A.
|17/10/2025
|1,400
|18
|53,392.50
|700
|4
|26,775.00
|SOITEC S.A.
|20/10/2025
|850
|15
|32,627.51
|1,050
|11
|40,372.50
|SOITEC S.A.
|21/10/2025
|1,500
|20
|60,246.00
|2,450
|23
|98,584.57
|SOITEC S.A.
|22/10/2025
|855
|9
|35,255.75
|505
|3
|20,962.40
|SOITEC S.A.
|23/10/2025
|1,050
|14
|43,714.97
|1,050
|10
|43,945.97
|SOITEC S.A.
|24/10/2025
|700
|1
|30,450.00
|700
|10
|30,572.50
|SOITEC S.A.
|27/10/2025
|1,600
|13
|68,590.08
|1,150
|5
|49,595.02
|SOITEC S.A.
|28/10/2025
|2,450
|24
|100,996.11
|1,400
|14
|58,681.00
|SOITEC S.A.
|29/10/2025
|1,400
|15
|56,588.00
|SOITEC S.A.
|30/10/2025
|1,050
|11
|43,540.04
|1,050
|7
|43,872.47
|SOITEC S.A.
|31/10/2025
|700
|12
|29,004.50
|350
|4
|14,560.00
|SOITEC S.A.
|03/11/2025
|2,000
|15
|80,115.60
|1,400
|15
|56,434.00
|SOITEC S.A.
|04/11/2025
|1,350
|19
|52,785.54
|1,000
|4
|39,400.00
|SOITEC S.A.
|05/11/2025
|1,750
|33
|66,493.00
|2,450
|17
|94,115.04
|SOITEC S.A.
|06/11/2025
|2,100
|23
|81,305.07
|1,050
|8
|41,205.47
|SOITEC S.A.
|07/11/2025
|1,750
|23
|65,415.00
|1,750
|11
|65,544.50
|SOITEC S.A.
|10/11/2025
|700
|11
|26,656.00
|SOITEC S.A.
|11/11/2025
|700
|11
|25,896.50
|700
|9
|25,994.50
|SOITEC S.A.
|12/11/2025
|700
|11
|25,728.50
|4,113
|44
|159,595.09
|SOITEC S.A.
|13/11/2025
|1,400
|25
|54,985.00
|700
|10
|28,150.50
|SOITEC S.A.
|14/11/2025
|1,050
|22
|39,193.04
|1,050
|12
|39,564.00
|SOITEC S.A.
|17/11/2025
|2,450
|14
|92,176.11
|1,750
|12
|66,346.00
|SOITEC S.A.
|18/11/2025
|1,750
|28
|61,967.50
|SOITEC S.A.
|19/11/2025
|1,050
|12
|36,277.50
|1,050
|10
|36,435.00
|SOITEC S.A.
|20/11/2025
|5,750
|40
|166,393.50
|2,600
|23
|74,926.02
|SOITEC S.A.
|21/11/2025
|1,050
|9
|24,346.04
|1,050
|10
|24,423.00
|SOITEC S.A.
|24/11/2025
|1,400
|6
|32,336.50
|1,750
|8
|41,045.73
|SOITEC S.A.
|25/11/2025
|1,200
|4
|28,702.56
|1,200
|8
|29,037.96
|SOITEC S.A.
|26/11/2025
|1,400
|9
|35,441.00
|1,750
|7
|44,765.00
|SOITEC S.A.
|27/11/2025
|700
|3
|18,861.50
|1,050
|3
|28,507.50
|SOITEC S.A.
|28/11/2025
|1,400
|5
|38,080.00
|700
|2
|19,040.00
|SOITEC S.A.
|01/12/2025
|1,050
|3
|27,370.04
|1,050
|4
|27,552.00
|SOITEC S.A.
|02/12/2025
|1,400
|5
|35,843.50
|700
|11
|18,249.00
|SOITEC S.A.
|03/12/2025
|750
|5
|19,387.50
|1,050
|10
|27,212.54
|SOITEC S.A.
|04/12/2025
|1,588
|6
|41,841.42
|1,750
|10
|46,249.00
|SOITEC S.A.
|05/12/2025
|700
|2
|18,550.00
|1,400
|5
|37,271.50
|SOITEC S.A.
|08/12/2025
|1,050
|6
|27,832.04
|700
|2
|18,630.50
|SOITEC S.A.
|09/12/2025
|350
|1
|9,173.50
|109
|1
|2,888.50
|SOITEC S.A.
|10/12/2025
|700
|3
|18,028.50
|241
|1
|6,297.33
|SOITEC S.A.
|11/12/2025
|463
|3
|11,753.07
|700
|4
|18,039.00
|SOITEC S.A.
|12/12/2025
|350
|2
|9,100.00
|700
|2
|18,410.00
|SOITEC S.A.
|15/12/2025
|1,000
|4
|25,646.50
|700
|3
|17,979.50
|SOITEC S.A.
|16/12/2025
|1,700
|14
|42,473.48
|1,350
|10
|33,921.05
|SOITEC S.A.
|17/12/2025
|1,050
|4
|25,749.47
|700
|3
|17,223.50
|SOITEC S.A.
|18/12/2025
|2,800
|11
|66,580.64
|2,800
|10
|66,787.00
|SOITEC S.A.
|19/12/2025
|700
|6
|16,467.50
|SOITEC S.A.
|22/12/2025
|350
|2
|8,095.50
|350
|1
|8,235.50
|SOITEC S.A.
|23/12/2025
|350
|1
|8,018.50
|350
|1
|8,106.00
|SOITEC S.A.
|24/12/2025
|350
|2
|8,043.00
|SOITEC S.A.
|29/12/2025
|700
|2
|16,086.00
|700
|2
|16,107.00
|SOITEC S.A.
|30/12/2025
|350
|1
|8,106.00
|SOITEC S.A.
|31/12/2025
|700
|3
|16,030.00
|700
|4
|16,065.00
|TOTAL
|142,784
|1,399
|5,270,345
|129,708
|1,178
|4,807,774
|Purchases:
|142,784
|(1,399 transactions)
|5,270,345€
|Sales:
|129,708
|(1,178 transactions)
|4,807,774€
