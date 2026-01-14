BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2025

 | Source: SOITEC SOITEC

BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2025

Bernin (Grenoble), France, le 14 janvier 2026 - Soitec (Euronext Paris) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP Paribas le 3 juillet 2023, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 86 001 actions Soitec, ainsi que
  • 429 465 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • A l'achat, 142 784 actions, pour un montant de 5 270 345 € (soit 1 399 transactions) ;
  • A la vente, 129 708 actions, pour un montant de 4 807 774 € (soit 1 178 transactions).

Il est rappelé que :

  1. Lors du précédent bilan semestriel, en date de dénouement du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
  • 72 325 actions Soitec, ainsi que
  • 904 901 €
  1. Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
  • A l'achat, 231 383 actions, pour un montant de 14 129 177 € (2 855 transactions) ;
  • A la vente, 208 969 actions, pour un montant de 12 889 302 € (2 792 transactions).
  1. Au 3 juillet 2023, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8 000 000 €

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2025 figurent en annexe du présent communiqué.

*****

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2025-2026 sera publié le 3 février 2026, après bourse.

Les résultats annuels de l’exercice 2025-2026 seront publiés le 27 mai 2026, après bourse.

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 29 juillet 2026.

*****

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaboratrices et collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn et : @Soitec_Official

*****

Relations Media : media@soitec.com

Relations Investisseurs : investors@soitec.com


 

Bilan quotidien du contrat de liquidité de SOITEC S.A. pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
 
ClientDateAchatVente
  QuantitéNombre de transactionsCapitaux en €QuantitéNombre de transactionsCapitaux en €
SOITEC S.A.01/07/20251,7001478,782.931,7002579,014.47
SOITEC S.A.02/07/2025   2,10041101,010.00
SOITEC S.A.03/07/20251,0001349,417.50   
SOITEC S.A.04/07/20251,0501850,287.9713216,369.00
SOITEC S.A.07/07/20251,0001647,164.501,0001447,317.50
SOITEC S.A.08/07/2025350316,310.001,4001866,080.00
SOITEC S.A.09/07/20251,4001466,941.001,050750,550.05
SOITEC S.A.10/07/20251,000747,803.001,0001247,989.50
SOITEC S.A.11/07/20251,0501650,102.541,000547,750.00
SOITEC S.A.14/07/20251,500769,268.951,5001969,363.00
SOITEC S.A.15/07/20251,2861058,153.561,2861458,326.27
SOITEC S.A.16/07/20252,75029123,049.582,25017101,425.05
SOITEC S.A.17/07/20251,4001464,211.001,7504280,881.50
SOITEC S.A.18/07/2025741934,685.774111,951.19
SOITEC S.A.21/07/2025700932,287.50700432,385.50
SOITEC S.A.22/07/20251,7502378,655.50350315,785.00
SOITEC S.A.23/07/20252,60019110,490.381,4001562,160.00
SOITEC S.A.24/07/20251,350855,462.051,3501056,838.51
SOITEC S.A.25/07/20251,4001157,613.501,050843,389.47
SOITEC S.A.28/07/2025500820,775.501,0001041,950.00
SOITEC S.A.29/07/20252,45026100,379.931,7501672,607.50
SOITEC S.A.30/07/20251,0501442,241.501,0501242,577.50
SOITEC S.A.31/07/20251,4001655,020.00350213,982.50
SOITEC S.A.01/08/20251,050839,504.47350113,209.00
SOITEC S.A.04/08/20251,050938,699.54350113,016.50
SOITEC S.A.05/08/20251,050438,464.971,050838,594.54
SOITEC S.A.06/08/20251,050638,325.00700325,637.50
SOITEC S.A.07/08/2025   1,050938,902.50
SOITEC S.A.08/08/2025350413,142.50350313,317.50
SOITEC S.A.11/08/20251,5001157,004.951,5001057,171.00
SOITEC S.A.12/08/2025700926,372.501,050839,777.47
SOITEC S.A.13/08/2025700926,757.50610623,423.02
SOITEC S.A.14/08/20257301027,632.84350413,391.00
SOITEC S.A.15/08/2025350913,083.00350413,156.50
SOITEC S.A.18/08/2025800829,645.04800329,697.52
SOITEC S.A.19/08/20251,4002552,545.501,4001452,710.00
SOITEC S.A.20/08/20251,4001351,758.001,4001451,870.00
SOITEC S.A.21/08/2025350612,862.50350212,880.00
SOITEC S.A.22/08/2025   1,0501039,462.47
SOITEC S.A.25/08/2025   1,0502141,089.97
SOITEC S.A.26/08/20251,0501040,400.54   
SOITEC S.A.27/08/20257001526,145.00350313,226.50
SOITEC S.A.28/08/2025   350412,988.50
SOITEC S.A.29/08/20251,0501338,059.04   
SOITEC S.A.01/09/20251,0501136,473.541,0501136,960.00
SOITEC S.A.02/09/20251,0501136,053.54   
SOITEC S.A.03/09/2025700623,579.507001423,926.00
SOITEC S.A.04/09/2025350111,287.50   
SOITEC S.A.05/09/2025   1,0502134,709.54
SOITEC S.A.08/09/20251,0501534,352.54700823,187.50
SOITEC S.A.09/09/20257001322,620.50350311,511.50
SOITEC S.A.10/09/2025700822,053.507001222,263.50
SOITEC S.A.11/09/20257001121,805.00700822,008.00
SOITEC S.A.12/09/20257001121,854.007001121,994.00
SOITEC S.A.15/09/20251,000731,454.501,000731,534.50
SOITEC S.A.16/09/2025700922,109.501,050933,582.47
SOITEC S.A.17/09/20251,0501233,883.501,4001245,587.50
SOITEC S.A.18/09/2025   2,1001372,411.57
SOITEC S.A.19/09/20251,4002250,109.50350312,792.50
SOITEC S.A.22/09/2025700524,780.001,4001750,435.00
SOITEC S.A.23/09/20251,4502055,012.571,4501155,042.44
SOITEC S.A.24/09/20257001326,950.00700826,971.00
SOITEC S.A.25/09/20251,4001053,749.501,4001653,945.22
SOITEC S.A.26/09/20252,5002295,370.002,3001788,112.54
SOITEC S.A.29/09/20251,9461875,470.361,5961662,279.59
SOITEC S.A.30/09/20251,4501355,544.571,500757,504.00
SOITEC S.A.01/10/2025   1,4001156,248.50
SOITEC S.A.02/10/2025   1,4001658,835.00
SOITEC S.A.03/10/2025700330,555.001,0501146,297.97
SOITEC S.A.06/10/20251,7502577,599.73650529,089.97
SOITEC S.A.07/10/20251,7501276,473.43500921,919.00
SOITEC S.A.08/10/2025700930,103.501,3501258,608.50
SOITEC S.A.09/10/20251,250656,675.001,4001863,511.00
SOITEC S.A.10/10/20251,7502477,595.00   
SOITEC S.A.13/10/20251,000943,539.001,3001156,950.01
SOITEC S.A.14/10/20254,35039177,052.83   
SOITEC S.A.15/10/2025450716,983.001,6001561,102.56
SOITEC S.A.16/10/20251,8752073,361.251,175746,203.70
SOITEC S.A.17/10/20251,4001853,392.50700426,775.00
SOITEC S.A.20/10/20258501532,627.511,0501140,372.50
SOITEC S.A.21/10/20251,5002060,246.002,4502398,584.57
SOITEC S.A.22/10/2025855935,255.75505320,962.40
SOITEC S.A.23/10/20251,0501443,714.971,0501043,945.97
SOITEC S.A.24/10/2025700130,450.007001030,572.50
SOITEC S.A.27/10/20251,6001368,590.081,150549,595.02
SOITEC S.A.28/10/20252,45024100,996.111,4001458,681.00
SOITEC S.A.29/10/2025   1,4001556,588.00
SOITEC S.A.30/10/20251,0501143,540.041,050743,872.47
SOITEC S.A.31/10/20257001229,004.50350414,560.00
SOITEC S.A.03/11/20252,0001580,115.601,4001556,434.00
SOITEC S.A.04/11/20251,3501952,785.541,000439,400.00
SOITEC S.A.05/11/20251,7503366,493.002,4501794,115.04
SOITEC S.A.06/11/20252,1002381,305.071,050841,205.47
SOITEC S.A.07/11/20251,7502365,415.001,7501165,544.50
SOITEC S.A.10/11/2025   7001126,656.00
SOITEC S.A.11/11/20257001125,896.50700925,994.50
SOITEC S.A.12/11/20257001125,728.504,11344159,595.09
SOITEC S.A.13/11/20251,4002554,985.007001028,150.50
SOITEC S.A.14/11/20251,0502239,193.041,0501239,564.00
SOITEC S.A.17/11/20252,4501492,176.111,7501266,346.00
SOITEC S.A.18/11/20251,7502861,967.50   
SOITEC S.A.19/11/20251,0501236,277.501,0501036,435.00
SOITEC S.A.20/11/20255,75040166,393.502,6002374,926.02
SOITEC S.A.21/11/20251,050924,346.041,0501024,423.00
SOITEC S.A.24/11/20251,400632,336.501,750841,045.73
SOITEC S.A.25/11/20251,200428,702.561,200829,037.96
SOITEC S.A.26/11/20251,400935,441.001,750744,765.00
SOITEC S.A.27/11/2025700318,861.501,050328,507.50
SOITEC S.A.28/11/20251,400538,080.00700219,040.00
SOITEC S.A.01/12/20251,050327,370.041,050427,552.00
SOITEC S.A.02/12/20251,400535,843.507001118,249.00
SOITEC S.A.03/12/2025750519,387.501,0501027,212.54
SOITEC S.A.04/12/20251,588641,841.421,7501046,249.00
SOITEC S.A.05/12/2025700218,550.001,400537,271.50
SOITEC S.A.08/12/20251,050627,832.04700218,630.50
SOITEC S.A.09/12/202535019,173.5010912,888.50
SOITEC S.A.10/12/2025700318,028.5024116,297.33
SOITEC S.A.11/12/2025463311,753.07700418,039.00
SOITEC S.A.12/12/202535029,100.00700218,410.00
SOITEC S.A.15/12/20251,000425,646.50700317,979.50
SOITEC S.A.16/12/20251,7001442,473.481,3501033,921.05
SOITEC S.A.17/12/20251,050425,749.47700317,223.50
SOITEC S.A.18/12/20252,8001166,580.642,8001066,787.00
SOITEC S.A.19/12/2025700616,467.50   
SOITEC S.A.22/12/202535028,095.5035018,235.50
SOITEC S.A.23/12/202535018,018.5035018,106.00
SOITEC S.A.24/12/202535028,043.00   
SOITEC S.A.29/12/2025700216,086.00700216,107.00
SOITEC S.A.30/12/2025   35018,106.00
SOITEC S.A.31/12/2025700316,030.00700416,065.00
TOTAL 142,7841,3995,270,345129,7081,1784,807,774
Achat:142,784(1,399 transactions)5,270,345€Vente:129,708(1,178 transactions)4,807,774€

Pièce jointe


Attachments

Soitec - PR Bilan semestriel au 31 décembre 2025 contrat de liquidité

Recommended Reading