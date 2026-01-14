BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2025

Bernin (Grenoble), France, le 14 janvier 2026 - Soitec (Euronext Paris) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP Paribas le 3 juillet 2023, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

86 001 actions Soitec, ainsi que

429 465 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 142 784 actions, pour un montant de 5 270 345 € (soit 1 399 transactions) ;

A la vente, 129 708 actions, pour un montant de 4 807 774 € (soit 1 178 transactions).

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel, en date de dénouement du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

72 325 actions Soitec, ainsi que

904 901 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 231 383 actions, pour un montant de 14 129 177 € (2 855 transactions) ;

A la vente, 208 969 actions, pour un montant de 12 889 302 € (2 792 transactions).

Au 3 juillet 2023, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8 000 000 €

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2025 figurent en annexe du présent communiqué.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2025-2026 sera publié le 3 février 2026, après bourse.

Les résultats annuels de l’exercice 2025-2026 seront publiés le 27 mai 2026, après bourse.

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 29 juillet 2026.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaboratrices et collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web

Relations Media : media@soitec.com

Relations Investisseurs : investors@soitec.com





Bilan quotidien du contrat de liquidité de SOITEC S.A. pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 Client Date Achat Vente Quantité Nombre de transactions Capitaux en € Quantité Nombre de transactions Capitaux en € SOITEC S.A. 01/07/2025 1,700 14 78,782.93 1,700 25 79,014.47 SOITEC S.A. 02/07/2025 2,100 41 101,010.00 SOITEC S.A. 03/07/2025 1,000 13 49,417.50 SOITEC S.A. 04/07/2025 1,050 18 50,287.97 132 1 6,369.00 SOITEC S.A. 07/07/2025 1,000 16 47,164.50 1,000 14 47,317.50 SOITEC S.A. 08/07/2025 350 3 16,310.00 1,400 18 66,080.00 SOITEC S.A. 09/07/2025 1,400 14 66,941.00 1,050 7 50,550.05 SOITEC S.A. 10/07/2025 1,000 7 47,803.00 1,000 12 47,989.50 SOITEC S.A. 11/07/2025 1,050 16 50,102.54 1,000 5 47,750.00 SOITEC S.A. 14/07/2025 1,500 7 69,268.95 1,500 19 69,363.00 SOITEC S.A. 15/07/2025 1,286 10 58,153.56 1,286 14 58,326.27 SOITEC S.A. 16/07/2025 2,750 29 123,049.58 2,250 17 101,425.05 SOITEC S.A. 17/07/2025 1,400 14 64,211.00 1,750 42 80,881.50 SOITEC S.A. 18/07/2025 741 9 34,685.77 41 1 1,951.19 SOITEC S.A. 21/07/2025 700 9 32,287.50 700 4 32,385.50 SOITEC S.A. 22/07/2025 1,750 23 78,655.50 350 3 15,785.00 SOITEC S.A. 23/07/2025 2,600 19 110,490.38 1,400 15 62,160.00 SOITEC S.A. 24/07/2025 1,350 8 55,462.05 1,350 10 56,838.51 SOITEC S.A. 25/07/2025 1,400 11 57,613.50 1,050 8 43,389.47 SOITEC S.A. 28/07/2025 500 8 20,775.50 1,000 10 41,950.00 SOITEC S.A. 29/07/2025 2,450 26 100,379.93 1,750 16 72,607.50 SOITEC S.A. 30/07/2025 1,050 14 42,241.50 1,050 12 42,577.50 SOITEC S.A. 31/07/2025 1,400 16 55,020.00 350 2 13,982.50 SOITEC S.A. 01/08/2025 1,050 8 39,504.47 350 1 13,209.00 SOITEC S.A. 04/08/2025 1,050 9 38,699.54 350 1 13,016.50 SOITEC S.A. 05/08/2025 1,050 4 38,464.97 1,050 8 38,594.54 SOITEC S.A. 06/08/2025 1,050 6 38,325.00 700 3 25,637.50 SOITEC S.A. 07/08/2025 1,050 9 38,902.50 SOITEC S.A. 08/08/2025 350 4 13,142.50 350 3 13,317.50 SOITEC S.A. 11/08/2025 1,500 11 57,004.95 1,500 10 57,171.00 SOITEC S.A. 12/08/2025 700 9 26,372.50 1,050 8 39,777.47 SOITEC S.A. 13/08/2025 700 9 26,757.50 610 6 23,423.02 SOITEC S.A. 14/08/2025 730 10 27,632.84 350 4 13,391.00 SOITEC S.A. 15/08/2025 350 9 13,083.00 350 4 13,156.50 SOITEC S.A. 18/08/2025 800 8 29,645.04 800 3 29,697.52 SOITEC S.A. 19/08/2025 1,400 25 52,545.50 1,400 14 52,710.00 SOITEC S.A. 20/08/2025 1,400 13 51,758.00 1,400 14 51,870.00 SOITEC S.A. 21/08/2025 350 6 12,862.50 350 2 12,880.00 SOITEC S.A. 22/08/2025 1,050 10 39,462.47 SOITEC S.A. 25/08/2025 1,050 21 41,089.97 SOITEC S.A. 26/08/2025 1,050 10 40,400.54 SOITEC S.A. 27/08/2025 700 15 26,145.00 350 3 13,226.50 SOITEC S.A. 28/08/2025 350 4 12,988.50 SOITEC S.A. 29/08/2025 1,050 13 38,059.04 SOITEC S.A. 01/09/2025 1,050 11 36,473.54 1,050 11 36,960.00 SOITEC S.A. 02/09/2025 1,050 11 36,053.54 SOITEC S.A. 03/09/2025 700 6 23,579.50 700 14 23,926.00 SOITEC S.A. 04/09/2025 350 1 11,287.50 SOITEC S.A. 05/09/2025 1,050 21 34,709.54 SOITEC S.A. 08/09/2025 1,050 15 34,352.54 700 8 23,187.50 SOITEC S.A. 09/09/2025 700 13 22,620.50 350 3 11,511.50 SOITEC S.A. 10/09/2025 700 8 22,053.50 700 12 22,263.50 SOITEC S.A. 11/09/2025 700 11 21,805.00 700 8 22,008.00 SOITEC S.A. 12/09/2025 700 11 21,854.00 700 11 21,994.00 SOITEC S.A. 15/09/2025 1,000 7 31,454.50 1,000 7 31,534.50 SOITEC S.A. 16/09/2025 700 9 22,109.50 1,050 9 33,582.47 SOITEC S.A. 17/09/2025 1,050 12 33,883.50 1,400 12 45,587.50 SOITEC S.A. 18/09/2025 2,100 13 72,411.57 SOITEC S.A. 19/09/2025 1,400 22 50,109.50 350 3 12,792.50 SOITEC S.A. 22/09/2025 700 5 24,780.00 1,400 17 50,435.00 SOITEC S.A. 23/09/2025 1,450 20 55,012.57 1,450 11 55,042.44 SOITEC S.A. 24/09/2025 700 13 26,950.00 700 8 26,971.00 SOITEC S.A. 25/09/2025 1,400 10 53,749.50 1,400 16 53,945.22 SOITEC S.A. 26/09/2025 2,500 22 95,370.00 2,300 17 88,112.54 SOITEC S.A. 29/09/2025 1,946 18 75,470.36 1,596 16 62,279.59 SOITEC S.A. 30/09/2025 1,450 13 55,544.57 1,500 7 57,504.00 SOITEC S.A. 01/10/2025 1,400 11 56,248.50 SOITEC S.A. 02/10/2025 1,400 16 58,835.00 SOITEC S.A. 03/10/2025 700 3 30,555.00 1,050 11 46,297.97 SOITEC S.A. 06/10/2025 1,750 25 77,599.73 650 5 29,089.97 SOITEC S.A. 07/10/2025 1,750 12 76,473.43 500 9 21,919.00 SOITEC S.A. 08/10/2025 700 9 30,103.50 1,350 12 58,608.50 SOITEC S.A. 09/10/2025 1,250 6 56,675.00 1,400 18 63,511.00 SOITEC S.A. 10/10/2025 1,750 24 77,595.00 SOITEC S.A. 13/10/2025 1,000 9 43,539.00 1,300 11 56,950.01 SOITEC S.A. 14/10/2025 4,350 39 177,052.83 SOITEC S.A. 15/10/2025 450 7 16,983.00 1,600 15 61,102.56 SOITEC S.A. 16/10/2025 1,875 20 73,361.25 1,175 7 46,203.70 SOITEC S.A. 17/10/2025 1,400 18 53,392.50 700 4 26,775.00 SOITEC S.A. 20/10/2025 850 15 32,627.51 1,050 11 40,372.50 SOITEC S.A. 21/10/2025 1,500 20 60,246.00 2,450 23 98,584.57 SOITEC S.A. 22/10/2025 855 9 35,255.75 505 3 20,962.40 SOITEC S.A. 23/10/2025 1,050 14 43,714.97 1,050 10 43,945.97 SOITEC S.A. 24/10/2025 700 1 30,450.00 700 10 30,572.50 SOITEC S.A. 27/10/2025 1,600 13 68,590.08 1,150 5 49,595.02 SOITEC S.A. 28/10/2025 2,450 24 100,996.11 1,400 14 58,681.00 SOITEC S.A. 29/10/2025 1,400 15 56,588.00 SOITEC S.A. 30/10/2025 1,050 11 43,540.04 1,050 7 43,872.47 SOITEC S.A. 31/10/2025 700 12 29,004.50 350 4 14,560.00 SOITEC S.A. 03/11/2025 2,000 15 80,115.60 1,400 15 56,434.00 SOITEC S.A. 04/11/2025 1,350 19 52,785.54 1,000 4 39,400.00 SOITEC S.A. 05/11/2025 1,750 33 66,493.00 2,450 17 94,115.04 SOITEC S.A. 06/11/2025 2,100 23 81,305.07 1,050 8 41,205.47 SOITEC S.A. 07/11/2025 1,750 23 65,415.00 1,750 11 65,544.50 SOITEC S.A. 10/11/2025 700 11 26,656.00 SOITEC S.A. 11/11/2025 700 11 25,896.50 700 9 25,994.50 SOITEC S.A. 12/11/2025 700 11 25,728.50 4,113 44 159,595.09 SOITEC S.A. 13/11/2025 1,400 25 54,985.00 700 10 28,150.50 SOITEC S.A. 14/11/2025 1,050 22 39,193.04 1,050 12 39,564.00 SOITEC S.A. 17/11/2025 2,450 14 92,176.11 1,750 12 66,346.00 SOITEC S.A. 18/11/2025 1,750 28 61,967.50 SOITEC S.A. 19/11/2025 1,050 12 36,277.50 1,050 10 36,435.00 SOITEC S.A. 20/11/2025 5,750 40 166,393.50 2,600 23 74,926.02 SOITEC S.A. 21/11/2025 1,050 9 24,346.04 1,050 10 24,423.00 SOITEC S.A. 24/11/2025 1,400 6 32,336.50 1,750 8 41,045.73 SOITEC S.A. 25/11/2025 1,200 4 28,702.56 1,200 8 29,037.96 SOITEC S.A. 26/11/2025 1,400 9 35,441.00 1,750 7 44,765.00 SOITEC S.A. 27/11/2025 700 3 18,861.50 1,050 3 28,507.50 SOITEC S.A. 28/11/2025 1,400 5 38,080.00 700 2 19,040.00 SOITEC S.A. 01/12/2025 1,050 3 27,370.04 1,050 4 27,552.00 SOITEC S.A. 02/12/2025 1,400 5 35,843.50 700 11 18,249.00 SOITEC S.A. 03/12/2025 750 5 19,387.50 1,050 10 27,212.54 SOITEC S.A. 04/12/2025 1,588 6 41,841.42 1,750 10 46,249.00 SOITEC S.A. 05/12/2025 700 2 18,550.00 1,400 5 37,271.50 SOITEC S.A. 08/12/2025 1,050 6 27,832.04 700 2 18,630.50 SOITEC S.A. 09/12/2025 350 1 9,173.50 109 1 2,888.50 SOITEC S.A. 10/12/2025 700 3 18,028.50 241 1 6,297.33 SOITEC S.A. 11/12/2025 463 3 11,753.07 700 4 18,039.00 SOITEC S.A. 12/12/2025 350 2 9,100.00 700 2 18,410.00 SOITEC S.A. 15/12/2025 1,000 4 25,646.50 700 3 17,979.50 SOITEC S.A. 16/12/2025 1,700 14 42,473.48 1,350 10 33,921.05 SOITEC S.A. 17/12/2025 1,050 4 25,749.47 700 3 17,223.50 SOITEC S.A. 18/12/2025 2,800 11 66,580.64 2,800 10 66,787.00 SOITEC S.A. 19/12/2025 700 6 16,467.50 SOITEC S.A. 22/12/2025 350 2 8,095.50 350 1 8,235.50 SOITEC S.A. 23/12/2025 350 1 8,018.50 350 1 8,106.00 SOITEC S.A. 24/12/2025 350 2 8,043.00 SOITEC S.A. 29/12/2025 700 2 16,086.00 700 2 16,107.00 SOITEC S.A. 30/12/2025 350 1 8,106.00 SOITEC S.A. 31/12/2025 700 3 16,030.00 700 4 16,065.00 TOTAL 142,784 1,399 5,270,345 129,708 1,178 4,807,774 Achat: 142,784 (1,399 transactions) 5,270,345€ Vente: 129,708 (1,178 transactions) 4,807,774€

Pièce jointe