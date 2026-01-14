Vallourec : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

VALLOUREC
Société anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 4 768 147,86 €
Siège social : 12, rue de la Verrerie – 92190 Meudon
552 142 200 RCS Nanterre
Meudon, le 14 janvier 2026,
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre total
d'actions en circulation
|Nombre total
de droits de vote théoriques (1)
|Nombre total
de droits de vote nets (2)
|31 décembre 2025
|238 407 393
|234 359 146
|234 228 327
|30 novembre 2025
|238 407 393
|234 359 146
|234 225 557
|31 octobre 2025
|238 407 393
|234 359 146
|233 983 587
|30 septembre 2025
|238 407 393
|234 359 146
|233 895 369
|31 août 2025
|238 391 214
|234 359 146
|233 880 662
|31 juillet 2025
|238 391 214
|234 359 146
|233 584 162
|30 juin 2025
|238 391 214
|234 359 146
|233 321 151
|31 mai 2025
|238 362 191
|234 359 146
|234 059 146
|30 avril 2025
|238 358 136
|234 253 093
|234 253 093
|31 mars 2025
|238 139 535
|234 034 492
|234 034 492
|28 février 2025
|238 084 623
|233 993 941
|233 993 941
|31 janvier 2025
|238 084 623
|233 966 259
|233 966 259
|31 décembre 2024
|238 084 623
|233 917 225
|233 917 225
|30 novembre 2024
|238 052 129
|231 123 100
|231 123 100
|31 octobre 2024
|238 052 129
|231 051 893
|231 051 893
|30 septembre 2024
|237 784 309
|230 304 541
|230 304 541
|31 août 2024
|237 784 309
|230 244 702
|230 244 702
|31 juillet 2024
|237 784 309
|229 947 719
|229 947 719
|30 juin 2024
|237 271 828
|229 877 070
|229 769 402
|31 mai 2024
|237 271 828
|229 877 070
|229 769 402
|30 avril 2024
|237 271 828
|229 877 070
|229 769 402
|31 mars 2024
|237 271 828
|229 877 070
|229 769 402
|29 février 2024
|237 271 828
|229 877 070
|229 769 402
|31 janvier 2024
|237 271 828
|229 877 070
|229 769 402
|31 décembre 2023
|237 271 828
|229 877 070
|229 769 402
|30 novembre 2023
|236 781 727
|229 386 969
|229 279 301
|31 octobre 2023
|236 781 727
|229 386 969
|229 279 301
|30 septembre 2023
|236 635 229
|229 240 471
|229 132 803
|31 août 2023
|236 619 061
|229 240 471
|229 132 803
|31 juillet 2023
|236 619 061
|229 240 471
|229 132 803
|30 juin 2023
|235 532 187
|229 240 471
|229 132 803
|31 mai 2023
|231 777 627
|229 228 999
|229 080 116
|30 avril 2023
|231 777 627
|229 228 999
|229 080 116
|31 mars 2023
|231 777 627
|229 228 999
|229 080 116
|28 février 2023
|231 777 627
|229 228 999
|229 080 116
|31 janvier 2023
|231 777 627
|229 228 999
|229 080 116
|31 décembre 2022
|231 777 627
|229 228 999
|229 080 116
|30 novembre 2022
|231 777 627
|229 228 999
|229 080 116
|31 octobre 2022
|231 777 627
|229 228 999
|229 080 116
|30 septembre 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 779 545
|31 août 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 779 545
|31 juillet 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 779 545
|30 juin 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 779 502
|31 mai 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|30 avril 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|31 mars 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|28 février 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|31 janvier 2022
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|31 décembre 2021
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|30 novembre 2021
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|31 octobre 2021
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|30 septembre 2021
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|31 août 2021
|228 928 428
|228 928 428
|228 740 763
|31 juillet 2021
|228 928 428
|228 928 428
|228 714 160
|30 juin 2021
|228 928 428
|228 928 428
|228 914 031
|31 mai 2021
|11 449 694
|11 811 810
|11 797 413
|30 avril 2021
|11 449 694
|11 811 772
|11 790 691
|31 mars 2021
|11 449 694
|11 811 662
|11 810 581
|28 février 2021
|11 449 694
|11 809 473
|11 808 392
|31 janvier 2021
|11 449 694
|11 809 652
|11 808 571
|31 décembre 2020
|11 449 694
|11 810 456
|11 809 375
|30 novembre 2020
|11 449 694
|11 809 708
|11 808 627
(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (auto-détention, contrat de liquidité etc…) mais excluent les actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué à titre d’information.
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Informations réglementées » : https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/informations-reglementees
Pièce jointe