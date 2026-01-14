La Monnaie royale canadienne souligne le Centenaire de la Légion avec des pièces de collection

OTTAWA, Ontario, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est heureuse d'annoncer l'émission par la Monnaie royale canadienne, et ce, en édition limitée, de pièces en argent et en or commémorant le 100e anniversaire de la Légion. Une pièce de 100 $ en or pur 2026, ainsi qu’un dollar épreuve en argent fin et un ensemble épreuve numismatique en argent fin ont officiellement été mis en circulation par la Monnaie royale plus tôt cette semaine.

« Ces superbes pièces, créées par la Monnaie royale canadienne, illustrent de la vitalité durable de notre héritage, a attesté Berkley Lawrence, président national. Elles contribuent à raconter notre histoire et à mettre en valeur notre Centenaire d’une manière à la fois réfléchie et remarquable. Ces pièces seront d’ailleurs exposées en permanence à notre siège national à Ottawa, et nous espérons qu’elles deviendront également des pièces précieuses pour beaucoup d’autres personnes. »

La pièce en or pur de la Monnaie évoque le passé, le présent et l'avenir de la Légion, et présente des membres de la Légion face à une image de la Première Guerre mondiale. Des membres sont aussi représentés sur le dollar épreuve numismatique en argent qui met l'accent sur le Souvenir et le symbolisme du coquelicot. L'ensemble épreuve en argent fin comprend sept pièces de toutes les dénominations, dont une de 50 cents et une du dollar, cette dernière pièce étant rehaussée d'un placage d'or rose sélectif en hommage au Centenaire de la Légion. Au revers de toutes ces pièces figure l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III.

Pour découvrir la signification et les motifs artistiques de toutes ces pièces, consultez le site Web de la Monnaie royale canadienne sous la rubrique « Magasiner ». Vous pourrez vous les procurer en ligne ou par téléphone, au Canada, au 1-800-267-1871. Elles sont également disponibles dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les points de vente participants de Postes Canada, ainsi que chez les détaillants et distributeurs mondiaux de la Monnaie.

Cent ans plus tard, la Légion poursuit sa mission qui consiste à soutenir les vétérans et leurs familles, à promouvoir le Souvenir et à servir les collectivités à travers le pays. Sa longévité est due aux innombrables bénévoles qui font partie de ses plus de 270 000 membres. En 2026, la Légion offre une adhésion gratuite à tous ceux et celles qui souhaitent faire partie de cette institution historique. Tout au long de l'année, des événements et des projets seront annoncés aux échelons national, provincial et local. L'anniversaire officiel de la Légion sera célébré le 17 juillet 2026.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

