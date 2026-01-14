Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle - 4e trimestre 2025

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 14 janvier 2026

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 4e TRIMESTRE 2025

Variation du Chiffre d’affaires au 31 décembre 2025 : -27,60%

Variation du chiffre d’affaires par établissement :

Hôtel Regina Paris : +9,56%

Hôtel Majestic - Spa Paris : + 14,89%.

Hôtel Raphael Paris fermé pour travaux





En K€ Cumul

au troisième trimestre Quatrième trimestre Cumul Année 2025 Hôtel Regina Paris 16 340 5 705 22 045 Hôtel Majestic - Spa Paris 6 521 2 278 8 798 Hôtel Raphaël Paris 155 35 190 Total 2024 23 016 8 018 31 034 2024 Hôtel Regina Paris 14 637 5 485 20 121 Hôtel Majestic - Spa Paris 5 672 1 986 7 658 Hôtel Raphaël Paris 13 245 1 843 15 087 Total 2023 33 553 9 313 42 866 Variation en % 2024 vs 2023 -31.40% -13.91% -27.60%





Le chiffre d’affaires des trois établissements s’élève à 31,0 millions d’euros au 31 décembre 2025 pour 42,8 millions d’euros au 31 décembre 2024, soit une diminution de 27,60 % par rapport à l’année précédente.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 78,14% au 31 décembre 2025, il était de 67,92 % au 31 décembre 2024. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 611,47 euros pour 610,03 euros l’an dernier à la même date. Le RevPar global (Revenu par chambre) s’établit à 477,78 euros hors taxes. Il était de 414,36 euros au 31 décembre 2024.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 22 045 K€ soit une augmentation de 9,56 %, dont 2 781 K€ en restauration. Le taux d’occupation est de 80,39 % au 31 décembre 2025, il était de 75,05 % au 31 décembre 2024. Ce chiffre d’affaires s’explique par le positionnement du prix moyen à 665,65 € en 2025 pour 656,82 € en 2024 et l’augmentation du taux d’occupation, entraînant un RevPar de 535,12 € pour 492,96 € l’an dernier.

L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 8 798 K€ pour 7 658 K€ au 31 décembre 2024 soit une augmentation de 14,90 %. Son taux d’occupation atteint 74,26% pour 64,11% au 31 décembre 2024 soit une augmentation de 10,15 points de TO, mais son prix moyen atteint 510,63 € pour 527,20 € en 2024. Le RevPar s’établit à 379,18 € pour

338,00 € au 31 décembre 2024.

L’hôtel Raphael fermé pour travaux ne réalise plus de chiffre d’affaires « hôtelier ». Les 190 K€ constatés au 31 décembre 2025 représentent des refacturations de prêts de personnel.

Faits marquants du trimestre

L’activité du quatrième trimestre 2025 a été très soutenue en termes de volume et donc d’occupation, et avec un maintien des prix moyens élevés. Les hôtels ont connu un effet post JO 2024 très favorable avec une fréquentation importante même sur ces mois de basse saison.

L’exercice 2025 est marqué par la rénovation complète de l’Hôtel Raphael, tandis que l’activité opérationnelle repose sur les établissements Regina et Majestic Hôtel-Spa.

Les travaux de rénovation du Raphael se poursuivent conformément au plan initial, bien que des aléas de chantier entraînent un léger décalage du calendrier. À ce stade, le retard anticipé ne devrait être que de quelques mois.

Les hôtels Regina et Majestic Hôtel-Spa poursuivent par ailleurs leurs programmes d’investissement, notamment la modernisation des systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et l’optimisation du réseau Wi-Fi, afin d’améliorer encore le confort et l’expérience clients.

Sur le plan international, la conjoncture demeure incertaine, en raison des tensions persistantes en Ukraine et au Moyen-Orient notamment, auxquelles s’ajoute les diverses décisions des grandes puissances étrangères. Ces situations continuent de peser sur les coûts et d’entretenir un climat d’instabilité susceptible d’influer, à terme, les comportements de voyage. Cependant, à ce jour aucun ralentissement notable des réservations n’a été constaté.

Comme l’ensemble des établissements de son secteur d’activité, Les Hôtels Baverez ont rencontré des difficultés de recrutement. Cela complique l’activité et a un impact sur les coûts lorsqu’il faut palier par de l’intérim et des extras sur certains métiers.

Perspectives

Notre activité en ce début d’année 2026 tend à se stabiliser vers une activité hivernale normale de basse saison.

L’année 2026 sera une année de travaux et de réouverture pour l’hôtel Raphael et le chiffre d’affaires de l’année 2026 sera donc réalisé majoritairement par les hôtels Regina et Majestic Hôtel-Spa.

La trésorerie de la société demeure solide, assurant la couverture de l’ensemble de ses engagements pour l’année à venir.

