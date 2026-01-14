EXEL Industries : Informations relatives à l’Assemblée générale d’EXEL Industries du 4 février 2026





Assemblée générale ordinaire

du 04 février 2026

EXEL Industries informe ses actionnaires que son Assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra le mercredi 4 février 2026 à 10h30 au Centre de Conférences Athènes Services situé 8, rue d’Athènes, 75009 Paris. Par ailleurs et en application du nouvel article R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l’intégralité de l’Assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site internet de la Société.

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié le 26 décembre 2025 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires. Il contient notamment l’ordre du jour de l’Assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la Société, à la rubrique Investisseurs > Information réglementée > Assemblées Générales.

Il sera proposé à l’Assemblée générale de verser un dividende de 0,60 € par action.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Prochains rendez-vous

28 janvier 2026 , avant bourse : chiffre d’affaires du 1 e r trimestre 2025–2026

, avant bourse : chiffre d’affaires du 1 trimestre 2025–2026 04 février 2026 : Assemblée générale des actionnaires

: Assemblée générale des actionnaires 24 avril 2026, avant bourse : chiffre d’affaires du 2e trimestre 2025–2026

Pièce jointe