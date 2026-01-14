Voltalia SA : Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital en date du 31 décembre 2025

Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital en date du 31 décembre 2025

(Art. L. 233-8 (II) du Code de Commerce et Art. 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

Date Nombre d’actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables 31/12/2025 131 318 716 223 408 400 223 039 671

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025, le 28 janvier 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de

3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.

