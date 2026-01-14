Neuer Standort Lommel, Belgien: Aqua free schließt Aufbauphase mit ISO 9001-Zertifizierung erfolgreich ab!

Lommel / Hamburg, 15.1.2026 – Aqua free, ein führender Anbieter innovativer Lösungen zur Trinkwasserhygiene, hat erfolgreich seinen neuen, hochmodernen Standort in Lommel bezogen und nun auch die ISO 9001-Zertifizierung für den Standort erhalten. Damit ist ein zentraler Meilenstein in der Weiterentwicklung des neuen Standorts erreicht: Prozesse, Verantwortlichkeiten und Qualitätsstandards sind nach einem international anerkannten Maßstab geprüft und bestätigt.

Die Standorterweiterung unterstützt Aqua free dabei, die Kapazitäten in Forschung & Entwicklung sowie in der Produktion gezielt auszubauen. Der neue Standort ermöglicht es, schneller und flexibler auf die gestiegene Nachfrage nach fortschrittlichen Membranfiltern zu reagieren und maßgeschneiderte OEM-Partnerschaften mit namhaften Kunden weiter zu intensivieren.

Die ISO 9001 gilt weltweit als Standard für Qualitätsmanagement. Sie zeigt, dass ein Unternehmen Abläufe systematisch steuert, Risiken beherrscht, Qualität reproduzierbar sicherstellt und Verbesserungen kontinuierlich umsetzt – ein wichtiger Vertrauensanker für Kunden und Partner.

„Gerade bei einem neuen Standort ist eine unabhängige Bestätigung entscheidend“, sagt Martin Langer, Head of Quality Mnagement bei Aqua free. „Die Zertifizierung zeigt, dass Lommel nach klaren, wirksamen Standards arbeitet und schafft damit eine stabile Basis für skalierbares Wachstum und verlässliche Leistung.“

Aqua free wird die Managementsysteme an beiden Standorten konsequent weiterentwickeln – mit dem Ziel, Qualität, Transparenz und Lieferfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Über die Aqua free GmbH und Aqua free Industries:

Die Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe für Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen und reduziert Legionellen sowie andere Mikroorganismen. Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001 und 13485 unterstreichen die Qualitätsstandards.

Aqua free Industries, ebenfalls Teil der Unternehmensgruppe, ist spezialisiert auf Membranfilter und maßgeschneiderte OEM-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden in mehreren europäischen Ländern mit umfassendem Service von der Entwicklung bis zur Umsetzung individueller Trinkwasserhygieneanforderungen.

