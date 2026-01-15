Vente à Birch Hill Equity Partners de la totalité des participations de Holding Velan dans Velan Inc.

MONTRÉAL, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que son actionnaire contrôlant, Société Holding Velan Ltée (« Holding Velan »), unique porteur des actions à droit de vote multiple de la Société, a convenu de vendre ses 15 566 567 actions à droit de vote multiple et une action à droit de vote subalterne (ce qui représente environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 92,8 % de l’ensemble des droits de vote qui y sont rattachés) à des fonds gérés par Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill »), au prix de 13,10 $ CA par action, pour un produit brut total revenant à Holding Velan et à deux autres entités ayant des liens avec des actionnaires de Holding Velan de 203 922 040,80 $ CA (l’« Opération Holding Velan »). Birch Hill est un partenaire d’investissement canadien de premier plan qui, depuis 30 ans, investit des capitaux patients et met à profit son expertise opérationnelle pour aider les chefs de file du marché à prendre de l’ampleur et à croître à long terme à l’échelle mondiale.

Dans le cadre d’une restructuration préalable à la clôture, Holding Velan, entre autres choses, convertira 2 290 075 actions à droit de vote multiple en un nombre identique d’actions à droit de vote subalterne. Par conséquent, compte tenu de cette restructuration préalable à la clôture, 13 276 492 actions à droit de vote multiple et 2 290 076 actions à droit de vote subalterne seront vendues à Birch Hill à la clôture de l’Opération Holding Velan (ce qui représente environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 91,9 % de l’ensemble des droits de vote qui y sont rattachés) (collectivement, les « Actions visées par l’Opération Holding Velan »).

La clôture de l’Opération Holding Velan devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2026, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires requises ainsi que de la satisfaction d’autres conditions de clôture usuelles. La réalisation de l’Opération Holding Velan n’est pas assujettie à une condition de financement ni à l’approbation des actionnaires de la Société.

Birch Hill achète les Actions visées par l’Opération Holding Velan sur le fondement de la dispense pour contrats de gré à gré des exigences relatives aux offres publiques d’achat prévue par le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat.

Birch Hill prévoit maintenir la forte présence de la Société au Québec, notamment en conservant le siège de Velan à Montréal, afin de garantir que Velan demeure active dans le secteur industriel local tout en bénéficiant des ressources et des capitaux nécessaires à sa prochaine phase de croissance au Canada et à l’échelle internationale.

« Nous sommes ravis d’accueillir Birch Hill comme partenaire à long terme de Velan pour le prochain chapitre de son histoire, a déclaré James A. Mannebach, chef de la direction de Velan. Le succès éprouvé de Birch Hill dans le soutien qu’elle apporte aux chefs de file canadiens est en harmonie avec notre stratégie et nos valeurs. En associant la vaste expertise opérationnelle de Birch Hill à un meilleur accès aux capitaux, nous serons bien positionnés pour axer nos efforts sur l’accélération de la mise en œuvre de nos plans d’affaires et l’offre d’une valeur exceptionnelle à nos clients, à nos employés, à nos actionnaires et à nos autres parties prenantes. La Société continue de s’inspirer de l’héritage remarquable de 75 ans laissé par le fondateur de notre entreprise, A.K. Velan, et du leadership dont fait preuve la famille Velan, et elle aspire à les perpétuer. »

« Nous avons un immense respect pour l’héritage de 75 ans que la famille Velan a bâti, ancré dans des décennies d’excellence en ingénierie et d’expertise en fabrication dans divers secteurs industriels essentiels à l’échelle mondiale », a déclaré Pierre Schuurmans, chef de l’exploitation et associé de Birch Hill. « Nous sommes fiers d’investir dans une société qui possède un héritage québécois aussi solide et une présence internationale aussi importante. Nous sommes impatients de nous appuyer sur ces bases et de soutenir la croissance et l’innovation continues de la Société. »

La stratégie d’investissement de Birch Hill met l’accent sur le développement d’entreprises résilientes à haut rendement. Ce partenariat offre à Velan un meilleur accès aux capitaux et un soutien stratégique bonifié, ce qui accroît sa capacité de livrer concurrence à l’échelle mondiale et de poursuivre sa croissance à long terme. L’offre de Birch Hill, présentée uniquement à Holding Velan selon les modalités de l’Opération Holding Velan, fait suite à l’examen d’autres options stratégiques effectué sous la supervision continue du comité spécial de la Société composé d’administrateurs indépendants (le « Comité spécial »), avec le concours de conseillers juridiques et financiers indépendants. Bien que Velan ne soit pas partie à l’Opération Holding Velan, la Société a conclu avec Birch Hill une convention de coopération (la « Convention de coopération ») afin de faciliter la réalisation de l’Opération Holding Velan, notamment en ce qui concerne l’obtention des approbations réglementaires applicables.

À la suite de l’examen et de l’évaluation de l’Opération Holding Velan, le Comité spécial a présenté au conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») (les membres du Conseil qui sont des principaux dirigeants de Holding Velan ou qui sont liés à de telles personnes s’étant récusés en raison de leurs intérêts dans la Société par l’intermédiaire de Holding Velan) une recommandation selon laquelle il est dans l’intérêt de la Société de soutenir l’Opération Holding Velan et de conclure la Convention de coopération. Selon les modalités de la Convention de coopération, la Société a convenu de suspendre la déclaration et le versement de dividendes jusqu’à la clôture de l’Opération Holding Velan ou, si elle est antérieure, la résiliation de la Convention de coopération conformément à ses modalités. Le versement des dividendes dans le cours normal des activités actuellement prévus devrait reprendre par la suite, sous réserve de la déclaration de ceux-ci par le Conseil.

La Société estime que les frais liés à l’opération s’élèveront à environ 12 millions de dollars canadiens, auxquels s’ajouteront des frais supplémentaires découlant du changement de contrôle d’environ 5 millions de dollars canadiens, lesquels seront principalement attribuables à l’acquisition et à l’acquisition anticipée des droits prévus dans divers plans incitatifs déjà en place au moment de l’Opération Holding Velan. De ce montant total, 4 millions de dollars canadiens ont déjà été payés ou comptabilisés.

Afin de soutenir le succès à long terme de la Société dans le cadre de l’Opération Holding Velan, Velan a également convenu de conclure avec Birch Hill une convention relative aux droits des investisseurs (la « Convention relative aux droits des investisseurs ») à la clôture de l’Opération Holding Velan. Aux termes de cette convention, Birch Hill et les membres du même groupe qu’elle qui détiennent des actions de Velan auront le droit de nommer jusqu’à quatre des sept candidats à l’élection au Conseil, tant qu’ils conserveront la propriété de plus de 40 % des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation de la Société. À la clôture de l’Opération Holding Velan, il est prévu que la taille du Conseil sera réduite à sept membres, que les administrateurs actuels qui sont également des principaux dirigeants de Holding Velan ou qui sont liés à de telles personnes quitteront leur poste d’administrateur, et que Birch Hill nommera quatre administrateurs pour leur succéder.

La Convention de coopération (y compris la Convention relative aux droits des investisseurs dans la forme qui a été convenue) sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, en temps voulu.

La Société souhaite préciser que l’Opération Holding Velan concerne uniquement les participations de Holding Velan. Aucun autre actionnaire de la Société ne sera partie à l’opération projetée, et aucun rachat, aucune vente ni aucune acquisition d’actions détenues par d’autres actionnaires que Holding Velan ou les entités avec qui celle-ci a des liens n’est prévu dans le cadre de l’Opération Holding Velan.

Conseillers de la Société et de Holding Velan

Financière Banque Nationale est le conseiller financier de la Société. Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. est le conseiller juridique de la Société, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. est le conseiller juridique du Comité spécial, et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. est le conseiller juridique de Holding Velan.

Conseillers de Birch Hill

Valeurs Mobilières TD Inc. est le conseiller financier exclusif de Birch Hill. Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. est le conseiller juridique de Birch Hill.

À propos de Velan Inc.

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle au monde. La Société, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 295 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice, compte environ 1 200 employés et exploite des usines dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VLN ».

À propos de Birch Hill

Birch Hill est une société canadienne de capital-investissement de taille moyenne qui stimule depuis longtemps la croissance des sociétés de son portefeuille et génère des rendements pour ses investisseurs. Établie à Toronto, Birch Hill compte actuellement plus de 6 milliards de dollars de capitaux sous gestion. Depuis 1994, l’entreprise a effectué plus de 74 investissements, dont 60 ont été entièrement réalisés. Aujourd’hui, les 14 entreprises partenaires de Birch Hill représentent collectivement l’une des plus grandes sociétés du Canada, avec un chiffre d’affaires total de plus de 9 milliards de dollars et comptant plus de 40 000 employés.

Information selon le système d’alerte fournie par Birch Hill

Conformément aux exigences du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat et du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés, Birch Hill déposera une déclaration selon le système d’alerte concernant l’Opération Holding Velan, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable. Une copie de la déclaration selon le système d’alerte sera déposée auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes et publiée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. On peut obtenir de plus amples renseignements et une copie de la déclaration selon le système d’alerte auprès de Birch Hill, au 81 Bay Street, Unit 4510, Toronto (Ontario) M5J 0E7, ou en téléphonant au 416-775-3800.

Mise en garde et déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans limitation, les déclarations concernant les avantages attendus de l’Opération Holding Velan, le calendrier des diverses étapes de l’Opération Holding Velan et d’autres déclarations ne portant pas sur des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l’usage de termes de nature prospective, comme « s’attendre à », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », et par l’emploi du futur, du conditionnel ou de la forme négative de ces termes, de variantes de ceux-ci ou de termes semblables.

Même si la Société estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses raisonnables, notamment les hypothèses selon lesquelles Birch Hill et Holding Velan recevront, en temps utile et selon des modalités satisfaisantes, les approbations réglementaires requises, et qu’elles seront par ailleurs en mesure de satisfaire, en temps utile, aux autres conditions à la clôture de l’Opération Holding Velan, ainsi que sur la reprise du versement des dividendes versés dans le cours normal des activités prévue après la clôture de l’Opération Holding Velan ou la résiliation de la Convention de coopération conformément à ses modalités, la nature de ces déclarations prospectives les expose à des facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les attentes et les projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives et les résultats réels, y compris, sans limitation, les facteurs suivants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et dont les effets sont difficiles à prévoir : a) la possibilité que l’Opération Holding Velan ne soit pas réalisée, ou ne soit pas réalisée selon les modalités, les conditions ou le calendrier actuellement prévus, notamment parce que les approbations réglementaires requises n’ont pas été obtenues en temps utile ou autrement ou parce que les autres conditions de clôture de l’Opération Holding Velan n’ont pas été remplies en temps utile ou autrement, ou pour d’autres raisons; b) la possibilité que l’annonce ou la réalisation de l’Opération Holding Velan provoque des réactions défavorables ou un changement de nos rapports avec nos partenaires commerciaux; c) la possibilité que naissent des litiges relatifs à l’Opération Holding Velan; d) les risques liés au détournement de l’attention de la direction des activités commerciales courantes de la Société; et e) les autres risques inhérents aux activités exercées par la Société et les facteurs indépendants de sa volonté susceptibles d’avoir un effet défavorable important sur la Société ou sa capacité à réaliser l’Opération Holding Velan.

La Société avertit les investisseurs de ne pas se fier aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué pour prendre une décision d’investissement à l’égard de ses titres. Les investisseurs sont invités à lire les documents déposés par la Société sous son profil sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, pour en savoir davantage au sujet de ces risques et de ces incertitudes et d’autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de celui-ci, et la Société n’est aucunement tenue de mettre à jour ou de revoir ces déclarations prospectives par suite de renseignements nouveaux, d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

