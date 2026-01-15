Velan Inc. annonce de solides résultats au troisième trimestre de son exercice 2026

MONTRÉAL, 14 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), un chef de file mondial de la fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 novembre 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

MESURES IFRS

Chiffre d’affaires de 71,7 millions de dollars, comparativement à 73,4 millions de dollars un an auparavant.

Marge brute de 27,2 millions de dollars, soit 37,9 % du chiffre d’affaires, contre 28,3 millions de dollars, ou 38,6 % du chiffre d’affaires, l’an dernier.

Résultat d’exploitation de 5,9 millions de dollars, comparativement à une perte d’exploitation de 62,4 millions de dollars, lors du précédent exercice.

Résultat net 1 de 3,0 millions de dollars, soit 0,14 $ par action, comparativement à une perte nette de 47,8 millions de dollars, ou une perte 2,22 $ par action, l’an dernier.

de 3,0 millions de dollars, soit 0,14 $ par action, comparativement à une perte nette de 47,8 millions de dollars, ou une perte 2,22 $ par action, l’an dernier. Situation financière solide avec un accès à des liquidités d’un montant total d’environ 86 millions de dollars et une position de trésorerie nette de 20,2 millions de dollars au 30 novembre 2025.



MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Carnet de commandes 2 de 296,8 millions de dollars, en hausse de 8,0 % depuis le début de l’exercice.

de 296,8 millions de dollars, en hausse de 8,0 % depuis le début de l’exercice. Nouvelles commandes 2 de 77,9 millions de dollars, contre 59,1 millions de dollars un an auparavant.

de 77,9 millions de dollars, contre 59,1 millions de dollars un an auparavant. Résultat net ajusté 2 de 4,0 millions de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 8,5 millions de dollars lors du précédent exercice.

de 4,0 millions de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 8,5 millions de dollars lors du précédent exercice. BAIIA ajusté2 de 9,5 millions de dollars, comparativement à 14,3 millions de dollars un an plus tôt.

FAITS SAILLANTS DES NEUF PREMIERS MOIS DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

MESURES IFRS, INCLUANT LES TRANSACTIONS IMPORTANTES (voir les détails ci-dessous)

Chiffre d’affaires de 211,5 millions de dollars, comparativement à 212,0 millions de dollars, pour la même période du précédent exercice.

Marge brute de 63,5 millions de dollars, soit 30,0 % du chiffre d’affaires, contre 65,1 millions de dollars, ou 30,7 % du chiffre d’affaires, l’an dernier.

Résultat d’exploitation de 2,4 millions de dollars, comparativement à une perte d’exploitation de 64,4 millions de dollars, un an plus tôt.

Résultat net de 77,8 millions de dollars, incluant les activités abandonnées, comparativement à une perte nette de 63,1 millions de dollars, lors de la période correspondante du précédent exercice.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Nouvelles commandes de 221,3 millions de dollars, contre 230,5 millions de dollars l’an dernier.

Résultat net ajusté de 2,9 millions de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 11,5 millions de dollars un an auparavant.

BAIIA ajusté de 16,7 millions de dollars, comparativement à 23,9 millions de dollars lors du précédent exercice.



« Velan a enregistré de solides résultats au troisième trimestre de l’exercice 2026, grâce à la réalisation de projets à marges élevées et à une gestion rigoureuse des dépenses d’exploitation », a déclaré James A. Mannebach, président du Conseil et chef de la direction de Velan. « Notre carnet de commandes a maintenu son élan et s’élevait à 296,8 millions de dollars à la fin du trimestre, affichant une augmentation des nouvelles commandes de près de 32 % par rapport à la période correspondante du précédent exercice. Cette amélioration comprend un important contrat de plus de 20 millions de dollars canadiens obtenu auprès d’Ontario Power Generation pour la remise à neuf de trois réacteurs à la centrale nucléaire de Pickering, confirmant notre position de chef de file dans le secteur en forte croissance du nucléaire. »

« En ce qui concerne l’avenir, la vente récemment proposée de la participation majoritaire de la famille Velan dans la Société à Birch Hill Equity Partners Management Inc. devrait offrir un environnement dynamique et axé sur les résultats, propice à la mise en valeur de nos forces. Nous sommes impatients d’accélérer la mise en œuvre de notre stratégie commerciale et d’atteindre nos objectifs de croissance afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, » a ajouté M. Mannebach.

« L’augmentation des stocks nécessaires à la réalisation de mandats en cours à un stade avancé a accru nos besoins en fonds de roulement pour un deuxième trimestre consécutif, » a déclaré Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative de Velan. « Notre bilan demeure néanmoins solide avec une position nette de trésorerie positive, 86 millions de dollars de liquidités disponibles pour investir dans des occasions d’expansion, et des entrées de trésorerie attendues à mesure que le fonds de roulement se normalise. »

RÉSULTATS FINANCIERS

(en milliers de dollars américains, sauf les montants

par action)

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 novembre

2025 30 novembre

2024 30 novembre

2025 30 novembre

2024 Des activités poursuivies Chiffre d’affaires 71 660 $ 73 404 $ 211 500 $ 211 998 $ Marge brute 27 177 $ 28 305 $ 63 478 $ 65 087 $ Marge brute en % du chiffre d’affaires 37,9 % 38,6 % 30,0 % 30,7 % Frais d’administration 16 457 $ 17 003 $ 50 147 $ 48 348 $ Frais de restructuration 1 305 $ 74 468 $ 7 369 $ 81 301 $ Autres charges (produits) 3 565 $ (782 $) 3 520 $ (192 $) Résultat (perte) d’exploitation 5 850 $ (62 384 $) 2 442 $ (64 370 $) Résultat net (perte nette) 2 996 $ (47 835 $) 19 162 $ (51 191 $) Résultat net (perte nette) des activités abandonnées - (14 262 $) 58 599 $ (11 890 $) Résultat net (perte nette) 2 996 $ (62 097 $) 77 761 $ (63 081 $) (en dollars par action – de base et dilué(e) Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (0,14 $) (2,22 $) 0,89 $ (2,37 $) Résultat net (perte nette) des activités abandonnées - (0,66 $) 2,71 $ (0,55 $) Résultat net (perte nette) (0,14 $) (2,88 $) 3,60 $ (2,92 $)





MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES (des activités poursuivies, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 novembre

2025 30 novembre

2024 30 novembre

2025 30 novembre

2024 BAIIA ajusté 9 542 $ 14 260 $ 16 680 $ 23 852 $ Résultat net (perte nette) ajusté(e) 3 955 $ 8 502 $ 2 892 $ 11 499 $ par action – de base et dilué(e) 0,18 $ 0,39 $ 0,13 $ 0,53 $



CARNET DE COMMANDES ET NOUVELLES COMMANDES

CARNET DE COMMANDES

en milliers de dollars américains)

Aux 30 novembre

2025 28 février

2025 Carnet de commandes 296 776 $ 274 877 $ livrable au cours des 12 prochains mois 238 481 $ 225 662 $





NOUVELLES COMMANDES

en milliers de dollars américains, sauf les ratios)

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 novembre

2025 30 novembre

2024 30 novembre

2025 30 novembre

2024 Nouvelles commandes 77 927 $ 59 056 $ 221 326 $ 230 474 $



Au 30 novembre 2025, le carnet de commandes des activités poursuivies s’élevait à 296,8 millions de dollars, en hausse de 21,9 millions de dollars, soit 8,0 %, par rapport à 274,9 millions de dollars au début de l’exercice. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 8,9 millions de dollars sur la valeur du carnet de commandes au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2026, en raison principalement de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain. En excluant les fluctuations des taux de change, la hausse reflète de nouvelles commandes plus élevées que les expéditions au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2026. Au 30 novembre 2025, 80,4 % du carnet de commandes, représentant des commandes d’une valeur de 238,5 millions de dollars, était livrable au cours des 12 prochains mois, contre 83,4 % du carnet de commandes lors du précédent exercice. Cette évolution du calendrier de livraison s’explique par l’obtention d’un nombre croissant de contrats à long terme de plus grande envergure pour les secteurs du nucléaire et de la défense.

Les nouvelles commandes des activités poursuivies se sont élevées à 77,9 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2026, comparativement à 59,1 millions de dollars un an plus tôt. L’augmentation traduit une hausse des nouvelles commandes des opérations nord-américaines dans les secteurs du nucléaire ainsi que du pétrole et du gaz, de même qu’une hausse des nouvelles commandes enregistrées par les opérations italiennes et chinoises. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une baisse des nouvelles commandes enregistrées par les opérations allemandes, qui s’explique par les commandes d’envergure obtenues au troisième trimestre du précédent exercice. Les fluctuations des taux de change ont eu une incidence négligeable sur la valeur des nouvelles commandes pour le trimestre.

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2026, les nouvelles commandes des activités poursuivies se sont chiffrées à 221,3 millions de dollars, comparativement à 230,5 millions de dollars lors de la même période de l’exercice 2025. Le recul est principalement attribuable à une baisse des nouvelles commandes enregistrées en Amérique du Nord et en Allemagne, qui s’explique par les commandes d’envergure obtenues lors du précédent exercice, en partie contrebalancé par une hausse des nouvelles commandes enregistrées par les opérations italiennes. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,8 million de dollars sur la valeur des nouvelles commandes pour la période.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 71,7 millions de dollars, en recul de 1,7 million de dollars, soit 2,4 %, par rapport à 73,4 millions de dollars lors de la période correspondante du précédent exercice. La variation reflète une diminution des expéditions des opérations italiennes, qui avaient enregistré un chiffre d’affaires très élevé au troisième trimestre du précédent exercice, en partie contrebalancée par un accroissement du chiffre d’affaires des opérations indiennes et allemandes. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,6 million de dollars sur le chiffre d’affaires de la période.

La marge brute des activités poursuivies s’est établie à 27,2 millions de dollars, contre 28,3 millions de dollars l’an dernier. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute demeure relativement stable et a atteint 37,9 %, contre 38,6 % l’an dernier, grâce à la réalisation de projets à marges plus élevées, bien qu’en partie contrebalancée par une moins bonne imputation des frais généraux de fabrication découlant d’une réduction des volumes et de l’impact des tarifs. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,2 million de dollars sur la marge brute de la période.

Les frais d’administration des activités poursuivies se sont élevés à 16,5 millions de dollars, soit 23,0 % du chiffre d’affaires, comparativement à 17,0 millions de dollars, ou 23,2 % du chiffre d’affaires, l’an dernier. La variation est principalement attribuable à des initiatives de réduction des coûts.

La Société a engagé des frais de restructuration de 1,3 million de dollars, constitués de coûts liés aux transactions. Lors du précédent exercice, les frais de restructuration de 74,5 millions de dollars engagés par la Société au troisième trimestre comprenaient des coûts liés à l’amiante de 69,1 millions de dollars et des coûts liés aux transactions de 5,4 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté des activités poursuivies, en excluant les éléments non récurrents, s’est établi à 9,5 millions de dollars, contre 14,3 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2025. La diminution est principalement attribuable à un recul de la marge brute et à une augmentation des autres charges, résultant essentiellement de fluctuations défavorables des taux de change. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par l’incidence favorable du renversement d’une provision.

Le résultat net des activités poursuivies s’est élevé à 3,0 millions de dollars, soit 0,14 $ par action, comparativement à une perte nette de 47,8 millions de dollars, ou une perte de 2,22 $ par action, un an auparavant. La perte nette des activités abandonnées au troisième trimestre du précédent exercice s’était établie à 14,3 millions de dollars, soit une perte de 0,66 $ par action. Par conséquent, le résultat net pour le trimestre clos le 30 novembre 2025 s’est élevé à 3,0 millions de dollars, soit 0,14 $ par action, comparativement à une perte nette de 62,1 millions de dollars, ou une perte de 2,88 $ par action, l’an dernier.

Le résultat net ajusté des activités poursuivies, en excluant les éléments non récurrents, s’est établi à 4,0 millions de dollars, soit 0,18 $ par action, comparativement à un résultat net ajusté de 8,5 millions de dollars, soit 0,39 $ par action, un an plus tôt.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DES NEUF PREMIERS MOIS

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies a atteint 211,5 millions de dollars, en recul de 0,5 million de dollars, soit 0,2 %, par rapport à 212,0 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 novembre 2025. La variation reflète des changements apportés aux calendriers de livraison à des clients, les effets perturbateurs des changements en cours dans les régimes tarifaires mondiaux, ainsi que des revenus non récurrents de 5,2 millions de dollars comptabilisés au cours des neuf premiers mois du précédent exercice. Ces facteurs ont été en grande partie contrebalancés par un accroissement du chiffre d’affaires en Corée et en Inde. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 2,1 millions de dollars sur le chiffre d’affaires de la période.

La marge brute des activités poursuivies s’est chiffrée à 63,5 millions de dollars, comparativement à 65,1 millions de dollars lors du précédent exercice. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute s’est établie à 30,0 %, comparativement à 30,7 % l’an dernier. La variation découle des facteurs susmentionnés. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,5 million de dollars sur la marge brute de la période.

Les frais d’administration des activités poursuivies se sont élevés à 50,1 millions de dollars, soit 23,7 % du chiffre d’affaires, comparativement à 48,3 millions de dollars, ou 22,8 % du chiffre d’affaires, pour la période de neuf mois close le 30 novembre 2024. La variation est attribuable à une hausse des honoraires professionnels et à une augmentation des commissions de vente, en partie contrebalancées par des initiatives de réduction des coûts et une baisse des coûts de transport.

La Société a engagé des frais de restructuration de 7,4 millions de dollars, dont 8,1 millions de dollars de coûts liés aux transactions, en partie contrebalancés par une reprise de coûts liés à l’amiante de 0,8 million de dollars. Lors du précédent exercice, les frais de restructuration de 81,3 millions de dollars comprenaient des coûts liés à l’amiante de 73,7 millions de dollars et des coûts liés aux transactions de 7,6 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté des activités poursuivies, en excluant les éléments non récurrents, se chiffre à 16,7 millions de dollars, contre 23,9 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l’exercice 2025. La diminution est principalement attribuable à un recul de la marge brute, à une hausse des frais d’administration et à une augmentation des autres charges. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par le renversement d’une provision susmentionné.

Le résultat net des activités poursuivies s’est élevé à 19,2 millions de dollars, soit 0,89 $ par action, comparativement à une perte nette de 51,2 millions de dollars, ou une perte de 2,37 $ par action, lors du précédent exercice. Le résultat net des activités abandonnées s’est élevé à 58,6 millions de dollars, soit 2,71 $ par action, comparativement à une perte nette des activités abandonnées de 11,9 millions de dollars, ou 0,55 $ par action, un an plus tôt. Par conséquent, le résultat net s’est élevé à 77,8 millions de dollars, soit 3,60 $ par action, comparativement à une perte nette de 63,1 millions de dollars, ou une perte nette de 2,92 $ par action, un an auparavant.

Le résultat net ajusté des activités poursuivies, en excluant les éléments non récurrents, de même que les impacts fiscaux des transactions, se chiffre à 2,9 millions de dollars, soit 0,13 $ par action, comparativement à un résultat net ajusté de 11,5 millions de dollars, ou 0,53 $ par action, un an plus tôt.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 novembre 2025, la Société détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 36,3 millions de dollars, ainsi que des placements à court terme de 0,4 million de dollars. La dette bancaire s’élevait à 16,1 millions de dollars, tandis que la dette à long terme, incluant la partie courante, totalisait 17,7 millions de dollars. Au total, la Société dispose de 86,0 millions de dollars sous forme de liquidités et de crédit disponible pour financer ses objectifs de croissance et d’investissement.

PERSPECTIVES

Au 30 novembre 2025, des commandes totalisant 238,5 millions de dollars, représentant 80,4 % d’un carnet de commandes total de 296,8 millions de dollars, devaient être livrées au cours des 12 prochains mois. À la lumière de ces commandes, et malgré l’incertitude actuelle entourant les tarifs douaniers, la Société s’attend à conclure l’exercice 2026 avec une autre solide performance.

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE

Le 14 janvier 2026, la Société a annoncé que son actionnaire majoritaire, Velan Holding Co. Ltd. (« Velan Holding »), unique porteur des actions à droit de vote multiple de la Société, a convenu de vendre ses 15 566 567 actions à droit de vote multiple et une action à droit de vote subalterne (ce qui représente environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 92,8 % de l’ensemble des droits de vote qui y sont rattachés) à des fonds gérés par Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill »), au prix de 13,10 $ CA par action, pour un produit brut total revenant à Holding Velan et à deux autres entités ayant des liens avec des actionnaires de Holding Velan de 203 922 040,80 $ CA (l’« Opération Holding Velan »). Dans le cadre d’une restructuration préalable à la clôture, Holding Velan, entre autres choses, convertira 2 290 075 actions à droit de vote multiple en un nombre identique d’actions à droit de vote subalterne. Par conséquent, compte tenu de cette restructuration préalable à la clôture, 13 276 492 actions à droit de vote multiple et 2 290 076 actions à droit de vote subalterne seront vendues à Birch Hill à la clôture de l’Opération Holding Velan (ce qui représente environ 72,1 % des actions en circulation de la Société et 91,9 % de l’ensemble des droits de vote qui y sont rattachés) (collectivement, les « Actions visées par l’Opération Holding Velan »).

La clôture de l’Opération Holding Velan devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2026, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires requises ainsi que de la satisfaction d’autres conditions de clôture usuelles. La réalisation de l’Opération Holding Velan n’est pas assujettie à une condition de financement ni à l’approbation des actionnaires de la Société. La Société estime que les frais liés à l'opération se situeront à 12 millions de dollars approximativement, auxquels s'ajouteront des coûts supplémentaires liés au changement de contrôle d'environ 5 millions de dollars, principalement en raison de l'acquisition et de l'acquisition accélérée des droits à participation aux bénéfices déjà en vigueur au moment de l'opération. Sur ce montant, 4 millions de dollars ont déjà été payés ou comptabilisés.

DIVIDENDE

Bien que Velan ne soit pas partie à la Transaction VH, la Société a conclu un accord de coopération avec Birch Hill (l’ « Accord de coopération ») pour faciliter la réalisation de la Transaction VH, notamment en ce qui concerne l’obtention des approbations réglementaires applicables.

Aux termes de l’Accord de coopération, la Société a accepté de suspendre la déclaration des paiements de dividendes jusqu’à la clôture, les dividendes ordinaires devant ensuite reprendre, dans la mesure où, si et quand ils seront déclarés par le conseil d’administration.

TRANSACTIONS IMPORTANTES

Le 31 mars 2025, la Société a annoncé la finalisation de la vente de ses filiales françaises Velan S.A.S. et Segault S.A.S. pour une contrepartie totale de 208,2 millions de dollars (192,5 millions d’euros) et une contrepartie nette de 183,1 millions de dollars. Sur la base de la valeur comptable nette à la clôture de la transaction et des coûts connexes, un gain de 95,8 millions de dollars a été comptabilisé au premier trimestre de l’exercice 2026. La vente a également donné lieu à la constatation d’un écart de conversion cumulé de 12,5 millions de dollars. Ces montants ont été comptabilisés dans les résultats des activités abandonnées.

Parallèlement à la vente de ses filiales françaises, la Société a conclu un accord pour la vente de ses obligations actuelles et futures relatives aux litiges liés à l’amiante aux États-Unis. Une partie du produit tiré de la vente des actifs français a été utilisée le 3 avril 2025 pour verser un montant de 143,0 millions de dollars pour régler ces litiges.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre qui aura lieu le jeudi 15 janvier 2026 à 8 h (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-990-4777 ou RapidConnect URL : https://emportal.ink/4awUyQ3. Les documents auxquels il sera fait référence lors de cette conférence téléphonique seront disponibles peu de temps avant l’événement sur le site Web de la Société sous la rubrique intitulée « Relations avec les investisseurs » (https://velan.com/fr/company/investor_relations). Un enregistrement de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-289-819-1450 ou 1-888-660-6345, code d’accès 05881.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde. La Société, dont le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 295,2 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice complété, compte 1 283 employés et exploite des usines de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer », ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être considéré comme sûr et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés aux présentes. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’ensemble des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS »). Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Les rapprochements et définitions sont présentés ci-après.

Résultat net (perte nette) ajusté(e), Résultat net (perte nette) ajusté(e) par action, Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») et BAIIA ajusté

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en milliers, sauf les montants par action; les montants étant arrondis, il se peut que des sommes ne correspondant pas aux totaux indiqués) 30 novembre 2025

$

30 novembre 2024

$ 30 novembre 2025

$ 30 novembre 2024

$ Rapprochement du résultat net (perte nette) des activités poursuivies avec le résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies et le résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies par action Résultat net (perte nette) des activités poursuivies 2 996 (47 835 ) 19 162 (51 190 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante - 69 064 (754 ) 73 745 Coûts liés aux transactions 959 3 972 7 594 5 554 Autres frais de restructuration - - - 89 Actifs d’impôt différé liés aux transactions - (16 699 ) - (16 699 ) Recouvrement d’impôt ponctuel sur la transaction réalisée en France - - (23 110 ) - Résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies 3 955 8 502 2 892 11 499 par action – de base et dilué(e) 0,18 0,39 0,13 0,53 Rapprochement du résultat net (perte nette) des activités poursuivies avec le BAIIA ajusté des activités poursuivies Résultat net (perte nette) des activités poursuivies 2 996 (47 835 ) 19 162 (51 190 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 1 732 1 545 5 084 5 090 Amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement 595 570 1 655 1 557 Charges financières 259 442 893 966 Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 2 655 (14 930 ) (17 483 ) (13 993 ) BAIIA 8 237 (60 208 ) 9 311 (57 570 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante - 69 064 (754 ) 73 745 Coûts liés aux transactions 1 305 5 404 8 123 7 556 Autres frais de restructuration - - - 121 BAIIA ajusté 9 542 14 260 16 680 23 852



Les termes « résultat net ajusté » et « perte nette ajustée » s’entendent du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré(e) d’ajustements, déduction faite de l’impôt sur le résultat, pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par action s’obtient en divisant le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ajusté majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du BAIIA majoré d’ajustements pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles commandes nettes » et « nouvelles commandes » s’entendent des commandes fermes, déduction faite des annulations, comptabilisées par la Société au cours d’une période déterminée. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant des nouvelles commandes au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication de la performance des activités de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles commandes prises en charge par la Société et restant à livrer. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant du carnet de commandes de la Société au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société devra faire face et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

États de la situation financière consolidés

(en milliers de dollars américains)

Aux 30 novembre, 28 février, 2025 2025 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 36 320 34 872 Placements à court terme 383 358 Créances d'exploitation 78 615 62 612 Impôt sur le résultat à recouvrer 5 711 5 617 Stocks 154 933 134 969 Acomptes et charges payées d’avance 4 162 3 689 Actifs dérivés 249 24 Actifs détenus en vue de la vente - 176 762 280 373 418 903 Actifs non courants Immobilisations corporelles 50 398 51 349 Immobilisations incorporelles et goodwill 6 375 5 893 Impôt sur le résultat différé 5 193 25 101 Autres actifs 740 720 62 706 83 063 Total des actifs 343 079 501 966 Passifs Passifs courants Dette bancaire 16 097 2 508 Dettes d'exploitation et charges à payer 76 726 78 776 Impôt sur le résultat à payer 2 304 1 818 Acomptes de clients 11 559 22 338 Provisions 7 875 153 957 Passifs dérivés 145 480 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 560 1 437 Partie à court terme de la dette à long terme 3 722 2 096 Passifs détenus en vue de la vente - 110 883 119 988 374 293 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 4 221 4 727 Dette à long terme 13 967 14 107 Impôt sur le résultat à payer - 692 Impôt sur le résultat différé 1 339 737 Acomptes de clients 11 908 3 876 Autres passifs 5 090 4 796 36 525 28 935 Total des passifs 156 513 403 228 Total des capitaux propres 186 566 98 738 Total des passifs et des capitaux propres 343 079 501 966





États des résultats consolidés

(en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action)

Périodes de trois mois closes les

Périodes de neuf mois closes les

30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 71 660 73 404 211 500 211 998 Coût des ventes 44 483 45 099 148 022 146 911 Marge brute 27 177 28 305 63 478 65 087 Frais d’administration 16 457 17 003 50 147 48 348 Frais de restructuration 1,305 74,468 7 369 81 301 Autres charges (produits) 3 565 ( 782 ) 3,520 (192 ) Résultat d'exploitation 5 850 (62 384 ) 2 442 (64 370 ) Charges financières, montant net ( 259 ) ( 442 ) ( 893 ) ( 966 ) Résultat avant impôt 5 591 (62 826 ) 1 549 (65 336 ) Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 2 655 (14 930 ) ( 17 483 ) ( 13 993 ) Résultat net de la période des activités poursuivies 2 936 (47 896 ) 19 032 ( 51 343 ) Résultat net de la période des activités abandonnées - (14 262 ) 58 599 (11 890 ) 2 936 (62 158 ) 77 631 ( 63 233 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 2 996 (62 097 ) 77 761 (63 081 ) Participation ne donnant pas le contrôle (60 ) (61 ) (130 ) ( 152 ) Résultat net attribuable aux actionnaires pour la période 2 936 (62 158 ) 77 631 (63 233 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué provenant des activités poursuivies 0.14 (2.21 ) 0.89 (2.37 ) De base et dilué provenant des activités abandonnées 0.00 (0.66 ) 2.71 (0.55 ) De base et dilué provenant de l'ensemble des activités 0.14 (2.88 ) 3.60 (2.92 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne (0.07 ) 0.02 (0.38 ) 0.02 et action à droit de vote multiple (CA$ 0.10 ) (CA$ 0.03 ) (CA$ 0.53 ) (CA$ 0.03 ) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635 21 585 635 21 585 635





États du résultat global consolidés

(en milliers de dollars américains)

Périodes de trois mois closes les

Périodes de six mois closes les

30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période 2 936 (62 158 ) 77 631 (63 233 ) Autres éléments du résultat global Écart de conversion lié aux filiales à l'étranger 11,226 1,188 6 035 ( 740 ) Écart de conversion lié aux activités abandonnées des filiales à l'étranger - (4,297 ) - ( 2 123 ) Reconnaissance de l'écart de convertion lors de la cession d'actifs détenus en vue de la vente - - 12 456 - Résultat global 14 162 (65 267 ) 96 122 (66 096 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 14 222 (65 206 ) 96 252 65 944 Participation ne donnant pas le contrôle (60 ) (61 ) (130 ) ( 152 ) Résultat global 14 162 (65 267 ) 96 122 (66 096 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.





États des variations des capitaux propres consolidés

(en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions)

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Suplus

d'apport Cumul des

autres

éléments du

résultat global Résultats

non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 29 février 2024 72 695 6 260 (38 692 ) 141 914 182 177 1 082 183 259 Résultat net de la période - - - (63 081 ) (63 081 ) ( 152 ) (63 233 ) Autres éléments du résultat global - - (2 863 ) - (2 863 ) - (2 863 ) Résultat global - - (2 863 ) (63 081 ) (65 944 ) ( 152 ) (66 096 ) Autres - 95 - - 95 - 95 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (333 ) (333 ) - (333 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (129 ) (129 ) - (129 ) Solde au 30 novembre 2024 72 695 6 355 (41 555 ) 78 371 115 866 930 116 796 Solde au 28 février 2025 72 695 6 355 (47 141 ) 65 952 97 861 877 98 738 Résultat net de l'exercice - - - 77 761 77 761 (130 ) 77 631 Autres éléments du résultat global - - 6 035 - 6 035 - 6 035 Résultat global - - 6 035 77 761 83 796 (130 ) 83 666 Reconnaissance de l'écart de convertion lors de la cession d'actifs détenus en vue de la vente - - 12 456 - 12 456 - 12 456 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (5,980 ) (5,980 ) - (5,980 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (2,314 ) (2,314 ) - (2,314 ) Solde au 30 novembre 2025 72 695 6 355 (28 650 ) 135 419 185 819 747 186 566



