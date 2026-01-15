Resumen 2025 de Bitget: UEX lidera la convergencia entre los mercados cripto y tradicionales

VICTORIA, Seychelles, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Universal Exchange (UEX) líder mundial, publicó su informe anual de 2025, en el que detalla la expansión de su modelo UEX a través de los mercados cripto, onchain y activos tradicionales tokenizados, bajo una experiencia de trading única y unificada durante 2025..

Según el Informe Anual del Mercado de Derivados Cripto 2025 de CoinGlass, Bitget se clasificó en cuarto lugar a nivel mundial por volumen de trading de derivados en 2025, registrando un volumen total de USD 8,17 billones y un volumen diario promedio de USD 25.200 millones. El informe atribuye este desempeño a condiciones de liquidez más profundas y a una base de participantes cada vez más diversificada. Datos internos compartidos en el informe muestran que la participación institucional en el volumen de trading spot aumentó del 39,4 % en enero al 82 % en diciembre de 2025, junto con un incremento en la participación de market makers institucionales en el volumen de futuros, que pasó del 3 % al 60 % en el mismo período.

El informe también detalla cómo UEX se expandió más allá de los mercados centralizados. Bitget Onchain, lanzado en abril de 2025, registró más de USD 2.400 millones en volumen de trading acumulado al cierre del año, respaldado por acceso multichain a las principales redes y herramientas onchain diseñadas para traducir señales del mercado en oportunidades ejecutables. En paralelo, las finanzas tokenizadas surgieron como un vertical clave de crecimiento. El volumen acumulado de trading de futuros de acciones tokenizadas de Bitget superó los USD 15.000 millones en 2025, y el lanzamiento público de mercados TradFi —incluyendo acciones, índices, materias primas y FX impulsó el volumen diario de trading por encima de los USD 2.000 millones poco después de su lanzamiento.

Las acciones tokenizadas cobraron mayor impulso a través de integraciones con emisores de RWA, entre ellos Ondo Finance. Bitget y Bitget Wallet habilitaron la negociación de más de 100 acciones y ETFs tokenizados a través de Ondo Finance para usuarios elegibles fuera de Estados Unidos. En diciembre de 2025, Bitget capturó el 73 % de la cuota de mercado del volumen de negociación de tokens de acciones tokenizadas de Ondo, cuando dichos activos superaron los USD 88 millones en volumen spot en una sola semana.

En cuanto a la expansión de productos, el informe destacó la adopción en inteligencia artificial y pagos al consumidor. GetAgent alcanzó más de 500.000 usuarios en 2025 y facilitó 2 millones de conversaciones centradas en contexto de portafolio y orientación estratégica. El gasto con Bitget Wallet Card aumentó 28 veces interanualmente en más de 50 mercados, mientras que Stablecoin Earn Plus alcanzó USD 80 millones en valor total bloqueado (TVL) en un mes y contribuyó a una expansión de diez veces en los productos Earn.

"Nuestro progreso en 2025 demuestra lo que sucede cuando los mercados globales pueden ser accesibles desde un solo lugar. En 2026, el enfoque de Bitget será UEX, IA y cumplimiento regulatorio: ampliar el acceso a TradFi con mayor liquidez y mercados TradFi 24/7, mantener la ventaja competitiva de GetAgent en la industria y escalar licencias mediante un diálogo regulatorio más sólido”, afirmó Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget.

Con miras al futuro, el informe posiciona a 2026 como un año clave para ampliar el acceso regulado a los mercados tokenizados, avanzar en flujos de ejecución impulsados por IA y escalar UEX como una capa unificada para trading, pagos y participación onchain en múltiples clases de activos.

Para leer el informe completo, visite aquí.

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial y presta servicios a más de 125 millones de usuarios, ofreciendo acceso a más de 2 millones de tokens cripto y a mercados TradFi como más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos como el oro. El ecosistema está comprometido con ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente mediante su agente de IA que actúa como copiloto en la ejecución de órdenes de trading. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LaLiga, y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha asociado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. Bitget lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencias sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente, y se debe considerar cuidadosamente la experiencia financiera personal y situación económica. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89967459-cda3-44bc-a3f1-5e2fbff5e0dd