Bilan 2025 de Bitget : l’UEX ouvre la voie à la convergence entre la crypto et les marchés traditionnels

VICTORIA, Seychelles, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a publié son rapport annuel 2025. Il couvre l’expansion de son modèle de bourse universelle (UEX) à travers les marchés crypto, on-chain et les actifs traditionnels tokenisés, désormais réunis au sein d’une expérience de trading unique et unifiée.

Selon le 2025 Crypto Derivatives Market Annual Report de CoinGlass, Bitget s’est classée au quatrième rang mondial en 2025 en termes de volume de transactions sur les produits dérivés, avec un volume total de 8,17 billions de dollars et un volume quotidien moyen de 25,20 milliards de dollars. Le rapport de Bitget attribue cette performance à des conditions de liquidité plus favorables et à une diversification accrue des participants. Les données internes partagées dans le rapport montrent que la part du volume des transactions au comptant institutionnelles est passée de 39,4 % en janvier à 82 % en décembre 2025, tandis que la part des teneurs de marché institutionnels dans le volume des contrats à terme a progressé de 3 % à 60 % sur la même période.

Le rapport détaille également l’expansion de l’UEX au-delà des marchés centralisés. Lancé en avril 2025, Bitget Onchain a enregistré plus de 2,4 milliards de dollars de volume de transactions cumulé à la fin de l’année, grâce à un accès multichaînes couvrant les principaux réseaux et à des outils on-chain conçus pour transformer les signaux du marché en opportunités concrètes. Parallèlement, la finance tokenisée s’est imposée comme un axe de croissance majeur. Le volume cumulé des transactions de Bitget pour les contrats à terme sur actions tokenisées a dépassé les 15 milliards de dollars en 2025, et le lancement public des marchés TradFi tels que les actions, les indices, les matières premières et les devises a porté le volume quotidien des transactions à plus de 2 milliards de dollars peu après le lancement.

Les actions tokenisées ont gagné en popularité grâce à des intégrations avec des émetteurs de RWA (actifs du monde réel), notamment Ondo Finance. Bitget et Bitget Wallet ont permis aux utilisateurs éligibles situés en dehors des États-Unis de négocier plus de 100 actions et ETF tokenisés via Ondo Finance. En décembre 2025, Bitget a capté 73 % des parts de marché de l’activité de trading sur les tokens d’actions tokenisées d’Ondo, ces actifs ayant dépassé 88 millions de dollars de volume de transactions au comptant en l’espace d’une seule semaine.

En matière d’expansion des produits, le rapport met en avant l’adoption des solutions liées à l’IA et aux paiements grand public. GetAgent a dépassé les 500 000 utilisateurs en 2025 et a facilité 2 millions de conversations axées sur le contexte de portefeuille et les conseils stratégiques. Les dépenses effectuées via la Bitget Wallet Card ont été multipliées par 28 en glissement annuel dans plus de 50 marchés, tandis que Stablecoin Earn Plus a atteint 80 millions de dollars de valeur totale bloquée (TVL) en un mois seulement, contribuant ainsi à une multiplication par dix de l’offre Earn.

« Les progrès que nous avons enregistrés en 2025 témoignent de ce qui se produit lorsque les marchés mondiaux sont accessibles depuis un seul et même endroit. En 2026, Bitget se concentrera sur l’UEX, l’IA et la conformité : il s’agira d’élargir l’accès aux marchés TradFi avec une liquidité accrue et un trading TradFi 24 h/24, 7 j/7, de maintenir l’avantage concurrentiel de GetAgent dans l’industrie, et de développer nos licences grâce à un dialogue réglementaire renforcé », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Pour 2026, le rapport annonce une feuille de route axée sur l’expansion de l’accès réglementé aux marchés tokenisés, l’amélioration des workflows de trading pilotés par l’IA, et le développement de l’UEX en tant que plateforme unifiée de trading, de paiements et d’activités on-chain sur différentes catégories d’actifs.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Desservant plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto ainsi qu’à des marchés TradFi comprenant plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises, et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques avec LaLiga et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

