הסקירה של Bitget ל-2025: UEX מובילה את ההתכנסות של שווקי קריפטוגרפים ומסורתיים

ויקטוריה, סיישל, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את הסקירה השנתית שלה המכסה את הרחבת מודל הבורסה האוניברסלית (UEX) שלה המשלבת מסחר קריפטוגרפי, שווקי בלוקצ'יין ואסימונים של נכסים מסורתיים תחת חוויית מסחר אחת ואחודה ב-2025.

על פי הדו"ח השנתי של CoinGlass על שוק הנגזרות הקריפטוגרפי ל-2025, Bitget דורגה במקום הרביעי ב-2025 מבחינת נפח מסחר בנגזרות, עם נפח כולל של 8.17 טריליון דולר ונפח יומי ממוצע של 25.20 מיליארד דולר. הסקירה של Bitget מייחסת ביצועים אלה לתנאי נזילות עמוקים יותר ולתמהיל רחב יותר של משתתפים. נתונים פנימיים ששותפו בסקירה מראים שנתח נפח המסחר בספוט של השוק המוסדי עלה מ-39.4% בינואר ל-82% בדצמבר 2025, לצד עלייה בנתח עושי השוק המוסדיים בנפח החוזים העתידיים מ-3% ל-60% באותה תקופה.

הסקירה פירטה גם כיצד UEX התרחבה אל מעבר לשווקים מרכזיים. Bitget Onchain, שהושקה באפריל 2025, רשמה נפח מסחר מצטבר של יותר מ-2.4 מיליארד דולר עד סוף השנה, וזאת בזכות תמיכה בגישה מרובת רשתות ברשתות מרכזיות וכלי בלוקצ'יין שנועדו לתרגם אותות שוק להזדמנויות לביצוע. במקביל, אסימוני ההון התגלו כתחום צמיחה אנכי מרכזי. נפח המסחר המצטבר של Bitget עבור אסימוני חוזים עתידיים על מניות עלה על 15 מיליארד דולר בשנת 2025, וההשקה של שווקי TradFi כגון מניות, מדדים, סחורות ומט"ח הניעה מסחר יומי בנפח של יותר מ-2 מיליארד דולר זמן קצר לאחר ההשקה.

אסימוני מניות צברו תאוצה באמצעות אינטגרציות עם מנפיקי RWA, כולל Ondo Finance. Bitget ו-Bitget Wallet אפשרו מסחר ביותר מ-100 אסימוני מניות וקרנות סל באמצעות Ondo Finance עבור משתמשים זכאים מחוץ לארצות הברית. בדצמבר 2025, Bitget כבשה נתח שוק של 73% מפעילות המסחר באסימוני מניות של Ondo, כאשר נכסים אלה עברו את נפח המסחר בספוט עם 88 מיליון דולר תוך שבוע אחד.

לגבי הרחבת המוצר, הסקירה הדגישה אימוץ של בינה מלאכותית ותשלומים צרכניים. GetAgent הגיעה ליותר מ-500,000 משתמשים בשנת 2025 וסייעה ל-2 מיליון שיחות שהתמקדו בהקשרים של תיק השקעות והנחיות אסטרטגיות. ההוצאות בעת שימוש ב-Bitget Wallet Card גדלו פי 28 ממונחים של שנה לשנה ביותר מ-50 שווקים, בעוד ש-Stablecoin Earn Plus הגיעה ל-80 מיליון דולר ב-TVL תוך חודש ותרמה להתרחבות פי עשרה במוצרי Earn.

"ההתקדמות שלנו בשנת 2025 היא רקורד של מה שקורה כאשר ניתן לגשת לשווקים גלובליים במקום אחד. בשנת 2026, Bitget מתמקדת ב-UEX, בינה מלאכותית ותאימות: הרחבת הגישה ל-TradFi עם נזילות עמוקה יותר ו-TradFi 24/7, שמירה על היתרון התחרותי של GetAgent בתעשייה, והרחבת רישיונות עם דיאלוג רגולטורי חזק יותר," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

במבט קדימה, הסקירה מיקמה את שנת 2026 סביב הרחבת הגישה התואמת לשווקים מבוססי מטבעות, קידום זרימות עבודה לביצוע המונעות על ידי בינה מלאכותית, והרחבת UEX כשכבה מאוחדת למסחר, תשלומים והשתתפות ברשת במגוון סוגי נכסים.

לקריאת הדו"ח המלא, אנא בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LaLiga ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89967459-cda3-44bc-a3f1-5e2fbff5e0dd